Nicht Held, sondern Lebensretter

Rotenburg – Beruflich kennt man ihn als Freund und Helfer, privat könnte der 53-jährige Kontaktbeamte der Rotenburger Polizeiinspektion jetzt sogar Lebensretter werden: Fred Krüger hat vor kurzem Stammzellen gespendet und hofft nun, dass das dem Empfänger hilft, den Blutkrebs zu besiegen. „Das werde ich aber erst erfahren, wenn der Patient die vierwöchige Quarantänezeit überstanden hat.“

Krüger hatte sich schon vor mehr als zehn Jahren bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren lassen und damit signalisiert, dass er zur Verfügung steht, sollte er für einen Blutkrebspatienten als Spender infrage kommen. „Der Anruf von der DKMS hat mich im Auto erreicht. Ich wusste zuerst gar nicht, worum es geht und dachte an einen Werbeanruf“, erinnert sich Krüger an den Moment zu Beginn dieses Jahres. Doch dann wurde ihm schnell klar, dass er helfen kann und will. Nach einer Blutprobe beim Hausarzt stand fest: Es könnte klappen. Krüger war also in der engeren Auswahl, reiste zu einer weiteren Voruntersuchung in eine Klinik im Rheinland. Nach dem Rund-um-Check kam das „Go“. Zwei Möglichkeiten standen grundsätzlich zur Auswahl: Entweder entnehmen ihm die Ärzte unter Vollnarkose Knochenmark aus dem Beckenkamm, oder aber sie filtern Stammzellen aus seinem Blut heraus. „Bei mir ging es um die Stammzellenentnahme aus dem Blut. Zur Vorbereitung musste ich ein Medikament einnehmen, um die Anreicherung der Stammzellen zu erhöhen.“ Die eigentliche Spende habe schließlich fünfeinhalb Stunden gedauert. „Das war sehr unkompliziert für mich“, erinnert sich Krüger. Er verbrachte die Zeit auf einer Sesselliege. Ein Fernseher und auch Musik standen ihm zur Verfügung. „Danach war ich etwas müde, ansonsten habe ich nicht viel gemerkt.“ Noch am gleichen Tag ist er mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Die Kosten für sämtliche Untersuchungen, die Reisen sowie die Unterbringung in Hotels hat die DKMS übernommen.

Dass zu der Zeit seiner Spende gerade die Corona-Krise ihren Anfang genommen hatte, war weder für die Ärzte noch für Krüger ein Problem. Am Tag seiner Spende trug Krüger symbolisch ein Superman-T-Shirt, das dafür stehen sollte, dem Patienten Hoffnung und Kraft zu schenken. Der Patient sollte nicht aufgeben, sondern mit seiner Hilfe ans Leben glauben. Das, was er für seine Spende auf sich genommen hat, beschreibt der Polizist als Kleinigkeit, im Vergleich zu dem, was der Empfänger durchmachen muss. „Ich würde es immer wieder machen“, sagt er im Gespräch mit der Kreiszeitung. Mit dem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen, sei ihm besonders wichtig. Es gehe nicht darum, dass er sich etwa als Held sieht, sondern ihm sei es wichtig, mehr Menschen zu animieren, sich registrieren zu lassen. Das geht bis zum 55. Lebensjahr, spenden kann man sogar noch mit 60. Krüger unterstreicht, wie wichtig es ist, gerade jetzt zu helfen, und an die Menschen zu denken, deren Hoffnung vom Geben eines anderen Menschen abhängt. Dem Empfänger will er schon bald anonym ein paar Zeilen schreiben. Kontakt kann es frühestens in zwei Jahren geben – so sind die Vorschriften. Schon jetzt aber hat der 53-Jährige ein Gedicht verfasst, in dem er seine Gedanken an den ihm noch unbekannten, „genetischen Zwilling“ zum Ausdruck bringt. Und ist die Corona-Krise erst einmal vorbei, plant er in Rotenburg eine größere Typisierungsaktion.

INFOS BEI DER DKMS

Die DKMS informiert online über alle Fragen zu ihrer Arbeit und wie das Spenden funktioniert: www.dkms.de