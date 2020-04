Rotenburg – Jetzt aber wirklich. Sieben Jahre nach dem Aufstellungsbeschluss und 15 nach der Vorgängerversion soll das neue Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) für den Landkreis am Mittwoch im Kreistag politisch beschlossen werden. Das war zwar auch schon im Juni 2019 geschehen, aber das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg hatte den Beschluss im Oktober kassiert. Es gab „Ergänzungs- und Korrekturbedarf“.

Der ist nun abgearbeitet – hoffentlich endgültig, sagt nicht nur Landrat Hermann Luttmann (CDU). Im Ausschuss für Umwelt und Planung hat er noch einmal auf die schwierige Entwicklung des mehrere hunderte Seiten starken Dokuments hingewiesen. Die entwicklungspolitischen Leitlinien des Landkreises werden darin festgelegt, um die meisten Punkte gibt es wenig Diskussionen, vieles bleibt eh nur vage oder dient als Ziel. Mehr als 900 Hinweise und Einwände von allen Seiten waren abgearbeitet worden, zumeist ging es um eine Frage: Wo dürfen raumbedeutsame Windkraftanlagen entstehen?

Von einst 50 Vorrangflächen sind nunmehr noch 15 geblieben. Zuletzt ist die „Potenzialfläche Nr. 42“ südlich von Kirchwalsede gestrichen worden – weil zwei Brutplätze von Rotmilanen in dem Bereich festgestellt wurden. Ein Ausschlusskriterium – auch wenn die Planer gehofft hatten, mit Maßnahmen wie einer Umsiedlung oder Berechnungen der Flugbahnen doch noch einen Teil erhalten zu können. „Aus Vorsorgegründen nehmen wir es nicht auf“, sagt der Landrat.

1874 Hektar Vorrangfläche stehen im jetzigen fünften Entwurf des RROP noch drin, rund 0,9 Prozent der Kreisfläche. „Damit stehen wir aus meiner Sicht nicht besonders gut da“, sagt Regionalplaner Rainer Meyer. Die eigenen Ziele des Klimaschutzkonzeptes von 2013 werden weit verfehlt, auch die des Landes. Dort war mal von 2,5 Prozent der Kreisfläche für die regenerative Energie die Rede. Zu wenig also? Dem stimmt die Politik geschlossen zu, die aber natürlich auch ihren Anteil daran hat, dass Einwände von Bürgerinitiativen oder anderen Interessengruppen immer weiter dazu geführt hatten, dass bestimmte Gebiete für die in den Startlöchern stehenden Projektierer der Windkraftbranche ausfielen. Die haben die Verträge mit den Flächeneigentümern trotz des ausstehenden Beschlusses längt gemacht. Das bestätigt Meyers fachliche Kollegin im Kreishaus, Ulrike Jungemann: „Das gilt für eigentlich alle Standorte.“

Zustimmung erhält das RROP aber auch nach jahrelangem Ringen in der Politik nicht komplett. Die SPD bleibt vor der Kreistagsentscheidung kommende Woche wie im Juni dabei, ihre Stimme zu verweigern. Die AFR stimmt dagegen. Es ist kein Konsenswerk, und der Landrat weiß sowieso, dass nach dem Beschluss die Klagen folgen werden – weil einfach viel Geld im Spiel ist und die Wirtschaft anders plant als Verwaltung und Politik: „Fast jedes RROP wird erfolgreich beklagt.“ Wenn die Prüfung wie erhofft im Frühsommer abgeschlossen ist, kann es losgehen.

In den Bereich hoffnungsvoller Willensbekundungen fällt ein anderes Thema im RROP. In die Begründung zum Abschnitt „4.1.2 Schienenverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Fahrradverkehr“ soll noch am Dienstag im Kreisausschuss ein Passus ergänzt werden, den Grüne, SPD und auch CDU zuletzt mit recht ähnlich lautenden Anträgen wieder ins Spiel gebracht haben: die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken. Das Thema wird zwar im Kreistag auch gesondert behandelt, jedoch will man auch mit der Verankerung im Raumordnungsprogramm die Dringlichkeit verdeutlichen. Es soll nicht nur bei Resolutionen bleiben. Es geht zum Beispiel um den Moorexpress zwischen Stade und Bremervörde, möglicherweise sogar verlängert bis nach Bremen. 2014 war die seit Jahrzehnten für den Personenverkehr stillgelegte und derzeit touristisch genutzte Strecke beim Land hoffnungslos abgeblitzt. Nun ein neuer Anlauf? Auch im Kreis Stade gibt es ähnlich lautende politische Forderungen. In einem Positionspapier von CDU-Kreistagsfraktionschef Marco Prietz werden zudem die Strecken Bremervörde-Zeven-Rotenburg und Zeven-Tostedt ins Spiel gebracht. Zeven als Mittelzentrum mit der höchsten Einwohnerzahl und stärksten Wirtschaftskraft im Landkreis müsse besser angebunden werden. Doch auch der CDU ist trotz aller Wünsche für ein besseres Schienennetz vor dem Hintergrund der Klimadebatte klar: „Angesichts der Corona-Krise und der daraus für die öffentlichen Haushalte bevorstehenden Mehrbelastungen und Mindereinnahmen“ seien „durchaus Zweifel angebracht, ob die Reaktivierung von Bahnstrecken mittelfristig noch von Bund und Land verfolgt wird“.

Begrenzte Platzzahl

Das Regionale Raumordnungsprogramm und die Anträge zur Reaktivierung alter Bahnstrecken sind zwei von 18 Tagesordnungspunkten der Kreistagssitzung am Mittwoch. Diese findet in der Aula des Ratsgymnasiums in Rotenburg statt. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die Anzahl der Zuschauerplätze begrenzt ist, um die Corona-Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Die Plätze können nicht vorab reserviert werden, sie werden in der Reihenfolge der Ankunft vergeben.