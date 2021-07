Newsletter für den Kreis Rotenburg: Direkt und kostenlos ins Postfach

Blick auf die vergangene Woche

+ © Guido Menker Im Rotenburger Rathaus wird die Stadt an der Wümme verwaltet. © Guido Menker

Einmal pro Woche liefert unser neuer Newsletter für den Landkreis Rotenburg die wichtigsten Nachrichten aus Ihrer Region – ausgewählt von unserer Redaktion. Hier erfahren Sie, wie Sie das Angebot abonnieren können.

Rotenburg – Welches Ereignis hat den Landkreis Rotenburg diese Woche beschäftigt? Welche politische Entscheidung hat besonders viel Aufmerksamkeit erzeugt? Und welche Geschichte hat viele aus der Region interessiert? Antworten auf diese Fragen liefert seit kurzer Zeit unser Newsletter für den Landkreis Rotenburg.

Immer samstags um 7.30 Uhr verschicken wir ein Rundschreiben – direkt an alle eingetragenen Mail-Postfächer, in der Regel am Tag zuvor von unseren Redaktionen zusammengestellt. Auf diese Weise erhalten alle Newsletter-Abonnenten einen Überblick über die wichtigsten Themen der vergangenen Woche.

Landkreis-Rotenburg-Newsletter wird jeden Samstag verschickt

Die Auswahl treffen mehrere Redakteure und Redakteurinnen des Landkreises – und achten dabei auf eine informative Mischung aus wichtigen, informativen und unterhaltsamen Inhalten. Insgesamt sieben Artikel aus dem gesamten Landkreis Rotenburg stehen dabei im Mittelpunkt. Und Sie können kostenlos und mit geringem Aufwand dabei sein.

Anmeldung und Abmeldungen kostenlos und schnell möglich

Um den Landkreis-Rotenburg-Newsletter zu abonnieren, genügt ein Besuch auf unserer Anmelde-Seite. Zudem finden Sie auf unserer Newsletter-Übersicht-Seite weitere wöchentlich verschickte virtuelle Rundbriefe aus anderen nahe gelegenen Landkreisen und einen täglich verschickten Newsletter, in dem Nachrichten aus der Region und darüber hinaus redaktionell zusammengefasst werden. Im Newsletter für Wahlen und Politik fassen wir wiederum zweimal wöchentlich wichtige Ereignisse auf Bundesebene zusammen.

Um unsere Newsletter abzubestellen, genügt ein Blick ans Ende jeder verschickten Mail. Dort führt ein Klick zur Abmeldung.