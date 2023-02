Neustart mit Enthusiasmus für Diakone der Evangelischen Jugend

Von: Nina Baucke

Die Diakone Anja Bohling (v.l.), Jörg Pahling, Carolin Zimmermann, Werner Burfeind und Kevin Hisgen sind bereit für den Neustart. © Nina Baucke

Corona und die Folgen: Die Kirchenkreisjugend muss ihr Programm neu denken.

Rotenburg – Mehrere Freizeiten und Reisen, Fortbildungen und Kurztrips: Das Programm der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Rotenburg ist gut gefüllt, „Kroatien ist sogar schon ausgebucht“, freut sich Jörg Pahling, Diakon für die Region Brockel, Kirchwalsede und Visselhövede. Und doch ist etwas anders: „Wir freuen uns über den Neustart, aber wir merken auch, dass uns ganze Jahrgänge an Jugendlichen fehlen“, sagt Anja Bohling, zuständig für die Region Ahausen, Horstedt und Sottrum.

Denn für die Arbeit der Evangelischen Jugend braucht es neben den Hauptamtlichen auch Freiwillige aus den Reihen der Jugendlichen selbst, die das Engagement mittragen und weitergeben, die Angebote mitgestalten und die Teilnehmer der Freizeiten betreuen.

Wenig neue Ehrenamtliche

Ohnehin sind während der Pandemiejahre nur wenig neue Ehrenamtliche eingestiegen, „wir haben daher hauptsächlich die Kontakte zu den Ehemaligen gepflegt“, erinnert sich Werner Burfeind vom Kirchenkreisjugenddienst und lacht: „Das lief dann online, wo sich dann auch Ehemalige aus Süddeutschland und Oxford zugeschaltet haben.“

Und die jungen Menschen, die jetzt anfangen? „Sie haben sehr viel Enthusiasmus, aber nunmal noch wenig Erfahrung“, sagt Kevin Hisgen, Diakon in Rotenburg. Ihr Weg führt allerdings zunächst zur Schulung für die Jugendleitercard (Juleica). „Viele, die diese Ausbildung machen, kommen aus der Evangelischen Jugend“, ist Burfeind zufrieden. Auch eine regelmäßige Erneuerung sieht er nicht als Hindernis: „Viele machen sie mit 15 Jahren, bei der Wiederholung sind sie dann 18 Jahre – und in dem Alter schaut man auf viele Dinge anders, als mit 15.“ Aber auch selbst bietet die Evangelische Jugend Fortbildungen an – so am 18. März, wo es für Mitarbeiter in der Kinder und Jugendarbeit unter der Anleitung von Burfeind und Kreisjugendpflegerin Birgit Martens und Referentin Rebecca Herzberg um queere Jugendarbeit geht. „Wir merken, dass das unter Jugendlichen immer mehr ein Thema wird, das auch für uns Fragen aufwirft“, erklärt Burfeind.

Preisentwicklung bereitet Sorgen

Was die Diakone allerdings auch beschäftigt, ist die Preisentwicklung für die Freizeiten. „Die macht uns Sorgen“, sagt Burfeind. Im vergangenen Jahr hatte die Evangelische Jugend ihre Reisen dank einer Bundesförderung sehr günstig anbieten können. „Dabei waren viele Kinder und Jugendliche dabei, die sich so etwas sonst nicht leisten können.“ Jetzt sorgen Kostensteigerungen für Busse und Unterkünfte für einen Anstieg, „und dann sind eben diese Kinder wieder nicht dabei“, bedauert Burfeind.

Immerhin habe man den Kirchenkreis überreden können, den Zuschuss etwas höher ausfallen zu lassen. „Und wer noch direkt einen Zuschuss für die Teilnahme an einer der Freizeiten benötigt, kann sich auch an uns wenden, wir beraten dann“, betont Jörg Pahling.

Welche Ziele genau die Evangelische Jugend in diesem Jahr hat, erfahren Interessierte unter www.evjugend-row.de.