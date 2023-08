Neunjähriger lenkt Auto gegen Baum: Fahrstunde auf Parkplatz am Bullensee misslingt

Von: Marvin Köhnken

Teilen

Der Große Bullensee ist nicht unbedingt als Verkehrsübungsplatz bekannt – auch nicht der nahe gelegene Parkplatz. (Archivbild) © Marvin Köhnken

Ein Erwachsener lässt einen Neunjährigen lenken und es kommt, wie es kommen muss: Die Fahrt endet an einem Baum und mit hohem Sachschaden.

Kirchwalsede – Ein ungewöhnlicher Fahrversuch endete am Dienstag, 8. August, auf dem Parkplatz am Bullensee in Kirchwalsede im Landkreis Rotenburg mit einem Unfall. Ein neunjähriger Junge und ein 35-jähriger Mann wurden dabei leicht verletzt.

Der Erwachsene hatte dem Kind das Lenkrad seines VW Polo überlassen, während er selbst die Pedale bediente. Als der Junge plötzlich ruckartig nach rechts lenkte, fuhr das Fahrzeug gegen einen Baum.

Unfall am Bullensee: Kind lenkt Auto auf Parkplatz gegen einen Baum

Beide Insassen zogen sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Am VW Polo enstand ein Schaden von rund zehntausend Euro.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Marvin Köhnken sorgfältig geprüft.