Neujahrsempfang: Von kritischen Tönen bei Stadt und RWF wenig zu hören

Rotenburg - Von Michael Krüger (Text) Und Guido Menker (Fotos). Es sei ja schließlich ein Neujahrsempfang und kein politischer Aschermittwoch, sagt einer der Ehrengäste Donnerstagabend, von daher sei das schon OK so.

Zum vierten Mal in Folge versammeln sich 300 Gäste Mitte Januar zum Neujahrsempfang von Stadt und Wirtschaftsforum (RWF) im Buhrfeindsaal des Diakonieklinikums, ein eingespielter Ablauf. Man kennt sich, man schüttelt die Hände, man stößt gemeinsam auf Erreichtes und zu Erreichendes an, hört die Reden, lauscht ein wenig ungeduldig der Musik, und dann wird es eng am wie immer vorzüglichen Büfett.

Dabei ist es ja nicht so, dass Rotenburg nicht einige Baustellen hätte, die auch an diesem Abend, wo sie alle da sind aus Politik und Wirtschaft, Kultur, Vereinen und Verwaltung, angesprochen werden könnten. Wie soll sich die Innenstadt entwickeln? Wo entsteht neuer, günstiger Wohnraum? Wie kann der Verkehr entlastet werden? Wie viel Kultur kann sich die Stadt leisten? Wie sieht es überhaupt aus mit der Kassenlage? Wie geht es mit der IGS weiter? Doch all das wird zumindest offiziell nicht weiter vertieft.

Bürgermeister Andreas Weber (SPD) obliegt es wie üblich, die große Ansprache zu halten, er nimmt das von Thorsten Finner und Jochen Kaiser musikalisch einleitende „Come together, right now!“ der Beatles inhaltlich auf und lobt vor allem das, was in der Kreisstadt klappt. Da geht es dann, nachdem die wichtigsten Anwesenden ausgiebig persönlich begrüßt wurden, um die niedrige Arbeitslosigkeit, um die wachsende Stadt, den Flugplatz, mehr Kindergärten, gute Schulen und viel Kultur.

Selbst bei dem, was Weber mit Blick auf das Weltgeschehen besorgt - Rechtspopulismus, Fachkräftemangel, digitale Einöden und Umweltprobleme - bekommt er den Weg zurück nach Rotenburg und fasst die kleinen Schritte jedes Beteiligten zusammen: „Bei all dem können wir nur gemeinsam erfolgreich sein.“

Lassen Sie uns den Handballsport verpflichtend in den Schulsport integrieren! Bürgermeister Andreas Webers Bitte als überzeugter Handballer an die Schulleitungen Den großen Bogen spannt auch Heiko Kehrstephan als Vorsitzender des RWF. Er spricht von Mauern in Köpfen und ganz realen, vom Irrsinn der Populisten und neuen Grenzen, die errichtet werden. Da nimmt er auch Rotenburg nicht aus. Zwar attestiert er „Die Entwicklung der Stadt ist gut“ und nennt Errungenschaften wie den mehrwöchigen Weihnachtsmarkt oder die Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete, aber er kratzt auch an den Juckepunkten des innerstädtischen Diskurses. „Hier müssen sich alle an die eigene Nase fassen, welche Aussagen wirklich die richtigen waren und welche Grenzen errichtet und vergrößert wurden. Natürlich ist man unterschiedlicher Meinung, aber wie diese zum Beispiel bei den Themen IGS und Stadtentwicklung vorgetragen wurden, steht oftmals auf einem anderen Blatt.“

Ihm gehe es dabei nicht um die Schelte einzelner Personen, sondern um das „Miteinander aller“. Damit liegt er dann auch nicht so weit vom Bürgermeister entfernt, der nach hitzigen Debatten in den Vormonaten und manch emotionalem Beitrag zumindest zum Thema der Entwicklung im Stadtkern an diesem Abend sagt: „Bei den vielen Neubauvorhaben müssen wir in den kommenden Wochen einen guten Kompromiss zwischen Erhalt unserer Baukultur und dem Weg zur Moderne finden, dass die Innenstadtgestaltung auch für kommenden Generationen attraktiv bleibt.“ Dieses Thema hat mit der Entscheidung gegen die IGS-Oberstufe das Tischtuch zwischen RWF und Verwaltungsspitze zuletzt wenn auch nicht zerschnitten, so doch mächtig ins Rutschen gebracht.

Donnerstag wird das vom Podium her nicht weiter vertieft. Den Soundtrack zur Gemeinsamkeit spielen Finner und Kaiser. „Wonderwall“ erklingt passend zu den Grenzen und Mauern, die thematisiert werden, und dort heißt es, wie Kehrstephan zitiert, „alle Straßen, die wir gehen müssen, sind kurvig“. Dass auf diesem Weg auch wieder lauter gepoltert wird, ist nicht erst am Aschermittwoch zu erwarten.

Nachgefragt

Welche Impulse nehmen Sie mit vom Neujahrsempfang?

Es ist eine Art Klassentreffen, wenn die Stadt und das Rotenburger Wirtschaftsforum Anfang des mittlerweile nicht mehr ganz neuen Jahres zum gemeinsamen Empfang laden. Man kennt sich. Viele der stets rund 300 Gäste sind Jahr für Jahr dabei, wer neu ist, wird vom Bürgermeister auch mal vom Podium persönlich begrüßt. Doch ist dieses Treffen noch zeitgemäß? Und was bringt es? Wir haben nachgefragt bei einigen Teilnehmern.

Friedhelm Horn - Projektmanager des RWF

„Es ist eine gute Gelegenheit, viele Leute konkret anzusprechen auf unsere Utopie einer Hochschule in der Stadt. Wir müssen die gesamte Rotenburger Wirtschaft mitnehmen.“

Elisabeth Dembowski - Ratsherrin der Grünen

„Man kommt hier mit Leuten zusammen, die in der Stadt mitwirken. Wir sprechen darüber, wo es hingehen könnte und pflegen den Austausch, der für Entscheidungen wichtig ist.“

Sven Thiemer - Schulleiter der IGS

„Die ist ein Ort für neue Ideen, weil man mit Menschen ins Gespräch kommt, mit denen man sonst nicht spricht. Man spricht miteinander, nicht nur übereinander wie so oft.“

Heike Behr - Kreistagsabgeordnete der SPD

„Die Reden stimmen ein auf den Austausch, der im Mittelpunkt steht. Die Worte weisen in die Zukunft und geben den Gesprächsfaden für alles danach vor. So wird Gemeinwesen organisiert.“

Udo Fischer - Tourow-Geschäftsführer

„Es ist immer sinnvoll, Menschen zu vernetzen in einem Umfeld ohne Büros und Schreibtische. Das ist auch eine Art Anerkennung für die Arbeit, die jeder hier leistet.“