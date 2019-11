Auf zu neuen Universen

Lisa Hoppe mischt ihre alte Heimat mit kühnen Klängen auf

+ Lisa Hoppe arbeitet als Kontrabassistin und Komponistin in New York, Bern und Hamburg. Mit ihrem Werk „Third Reality“ war sie in Rotenburg zu Gast. Foto: Heyne

Rotenburg – Lisa Hoppe eröffnet am Mittwochabend im Heimathaus ein ganz neues Universum des Jazz. Da wundert es nicht, dass die gefragte Jazz-Kontrabassistin und ehemalige Rotenburgerin mehr als eine Realität offenbart, genauer gesagt: mindestens drei. Denn mit „Third Reality“, so der Name ihres Trios, ist die ehemalige Ratsgymnasiastin auf Einladung des Clubs „Just Jazz“ wieder in ihrer alten Heimat an der Wümme zu Gast.