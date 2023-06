Neue App macht Rotenburgs Vergangenheit lebendig

Von: Tom Gath

Bürgermeister Torsten Oestmann und die Gästeführerinnen Almuth Quehl, Hanna Tamke sowie Dorothee Clüver (v.l.) sind von der neuen Technik begeistert. © Gath

Besucher und Einheimische können die Geschichte Rotenburgs ab sofort mit der neuen „Zeitreise“-App erkunden. Dabei werden historische Fotos in Echtzeit über die heutigen Objekte gelegt. Das Highlight: eine vollständige Animation vom historischen Pferdemarkt und eine Virtual-Reality-Brille.

Rotenburg – Bürgermeister Torsten Oestmann steht auf dem Pferdemarkt und legt sich fest: Die Virtual-Reality-Brille bleibt in Rotenburg. „Wer das noch nicht gemacht hat, muss es ausprobieren. Das ist genial“, sagt er wenige Augenblicke nach seiner ersten Zeitreise. Und als hätte ihn das historische Markttreiben, das er kurz zuvor als Animation durch die Brille beobachten konnte, inspiriert, steigt er direkt in die Verhandlungen ein.

Denn auch der Besitzer der Brille steht an diesem Junitag im Jahr 2023 auf dem Platz vor dem Rotenburger Rathaus. Johannes Berdin vom Luxemburger Softwareunternehmen Urban Timetravel hat die neue Zeitreise-App für die Stadt entwickelt und ließ es sich nicht nehmen, zur Präsentation persönlich vorbeizukommen.

18 Stationen in der Innenstadt

Die Animation des Rotenburger Pferdemarktes in der Version von vor rund 100 Jahren ist zweifellos das Highlight der neuen App und kann auch mit jedem handelsüblichen Smartphone bestaunt werden. Der Kern des Projekts besteht aber aus 18 Anlaufstellen in der Innenstadt, die digital auf einer Karte markiert und analog mit dem „Zeit Reise“-Schriftzug auf dem Boden gekennzeichnet sind. „Dort können die Nutzer der App dann zwischen einem Augmented-Reality-Modus, einem statischen Modus, einer ergänzenden Bildergalerie und einem beschreibenden Text wählen, um mehr über den Ort zu erfahren“, erklärt Berdin sein Produkt.

Die Stadtführerinnen in alten Kostümen, aber mit moderner Technik: Sie scannen das Rudolph-Schäfer-Haus und kriegen historische Aufnahmen auf dem Tablet angezeigt. © Gath

Augmented Reality bedeutet: computergestützte Erweiterung der Realität, etwa durch das Einblenden von virtuellen Objekten. Die Nutzer können zum Beispiel ihre Smartphone-Kamera auf das Rudolph-Schäfer-Haus halten und auf dem Bildschirm erscheint ein digitalisiertes Foto aus einer anderen Zeit, das sich transparent über das heutige Haus legt. Nach einer kurzen Analyse von Benjamin Roolfs, dem Leiter der Rotenburger Tourist-Information, wird so auch klar, dass der Dönerimbiss an der Geranienbrücke früher mal ein Hotel war – zu erkennen an den seitlichen Fenstern, die vorderen wurden im Laufe der Jahrzehnte zugemauert.

Ein Angebot für Jung und Alt

„Die Idee hatten wir schon vor langer Zeit, aber noch nicht die finanziellen Möglichkeiten es umzusetzen“, sagt Roolfs. Durch das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ vom Land Niedersachsen hat sich das geändert. 54 000 Euro hat die Stadt aus dem Fördertopf nach Luxemburg überwiesen, um den Stadtkern nachhaltig zu beleben.

Vor sechs Jahren hat Urban Timetravel die erste virtuelle Zeitreise in Luxemburg realisiert. Während Corona habe diese Form der digitalen Stadtführung einen regelrechten Boom erlebt, sagt Berdin, der auch in Post-Corona-Zeiten von seiner App überzeugt ist: „Wenn ich die Bilder und Infos kompakt in der Hand halten kann, dann habe ich direkt Lust, die Stadt zu entdecken.“ Gerade für jüngere Menschen sei das eine attraktive Art, sich mit der Stadtgeschichte zu befassen. Und so denkt Roolfs schon am ersten Tag der App über eine Erweiterung nach: „Wir planen noch eine Quiz-Funktion freizuschalten, das könnte gerade für die Gruppen in der Jugendherberge interessant sein.“

Dieses Zeichen auf dem Boden markiert eine von 18 Stationen. © Gath

Roolfs scheint also noch nicht genug zu haben, nachdem er bereits ein halbes Jahr lang an der App gearbeitet hat. Denn fernab von der technischen Umsetzung musste das Material natürlich vor Ort in Rotenburg gesammelt, sortiert und aufbereitet werden. Das Team von der Tourist-Information hat gemeinsam mit der Stadtarchivarin Marina Scheiermann Bücher gewälzt – die zahlreichen Bände der Rotenburger Schriften haben sich dabei als sehr hilfreich erwiesen –und vor allem drei DVDs mit digitalisierten Bildern von Hans Müller gesichtet. Der Stadtfotograf Müller hatte vor dem Zweiten Weltkrieg über mehrere Jahrzehnte die Stadt fotografisch dokumentiert und unter anderem vier Bildbände veröffentlicht.

Aufwendige Recherche für die Tourist-Information

„Die Begleittexte zu schreiben, war aber die meiste Arbeit. Es ist gar nicht so einfach, die einzelnen Jahrzehnte der Rotenburger Geschichte im Detail zu rekonstruieren“, sagt Roolfs. Doch die Mühe habe sich gelohnt, darin sind sich die Beteiligten der kleinen Premiere einig. Neben den Verantwortlichen haben auch die Rotenburger Gästeführerinnen vorbeigeschaut und ihre – selbstverständlich analogen – Kostüme übergezogen. Auch sie planen, die moderne Technik künftig in ihre Führungen zu integrieren.

Die Virtual-Reality-Brille von Johannes Berdin bleibt erst mal leihweise in Rotenburg und kann von den Bürgern bei der Tourist-Information im Rathaus ausprobiert werden. Oestmann ließ aber keinen Zweifel aufkommen, dass er einen Weg finden wird, aus der Leihgabe eine dauerhafte Attraktion der Stadt zu machen.

Nach der Installation der App auf dem Smartphone muss einmalig ein großes Datenpaket heruntergeladen werden, am besten mit einer W-Lan-Verbindung. Die Stadt Rotenburg stellt praktischerweise direkt auf dem Pferdemarkt kostenfreies W-Lan zur Verfügung. Die App selbst kann über die Suche nach „Rotenburg AR“ im App-Store gefunden werden.