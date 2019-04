70 neue Wohnungen im Gewerbegebiet

Das Modell zeigt, wie die Wohnungen in den sieben Gebäuden aussehen sollen.

Elsdorf/Rotenburg – In direkter Nähe zum Gewerbegebiet Elsdorf entstehen ab Herbst 70 Neubauwohnungen. Federführend für dieses Projekt ist die Projektgesellschaft Nord (PGN) aus Rotenburg. Sie ergänzt mit einem ortsansässigen Partner den Wirtschaftsstandort mit den Logistik-Großansiedlungen von Ikea und Noerpel um notwendigen Wohnungsbau, heißt es in einer Mitteilung. Dadurch werde neben attraktiven Arbeitsplätzen auch moderner und bezahlbarer Wohnraum mit einer guten Infrastruktur angeboten.

„In Elsdorf ist uns eine wettbewerbsfähige Gewerbeansiedlung in der Region gelungen, die aber nur über die Ergänzung mit Wohnraum funktioniert. Ich bin dankbar dafür, dass die PGN den Standort um attraktive und bezahlbare Neubauwohnungen ergänzt. Nur so können wir wettbewerbsfähige Standortpolitik betreiben und dem fortschreitenden Fachkräftemangel entgegenwirken“, erläutert Olaf Krüger, Vorstand der Süderelbe AG, die als Vermarktungspartner für das insgesamt rund 20 Hektar große Gewerbegebiet agiert.

„Aus meiner Sicht als Architekt und Projektentwickler sollten zukünftig Gewerbegebiete nur noch im Zusammenhang mit neuem Wohnraum entwickelt werden“, ergänzt Norbert Behrens, Geschäftsführer der PGN. Er führt in der Mitteilung weiter aus: „Keiner Gemeinde und keinem Unternehmen ist mit Arbeitsplätzen geholfen, die aufgrund fehlender Wohnungen nicht besetzt werden können. Daher appelliere ich an die Politik, diesen Aspekt in zukünftige Planungen miteinzubeziehen.“

Die Wohnungsgrößen der sieben neuen Gebäude liegen den Angaben nach zwischen 50 und 80 Quadratmetern. Im Falle von gefördertem Wohnungsbau betrage die Miete rund fünf bis sechs Euro pro Quadratmeter, ohne Förderung liege die Miete voraussichtlich bei sieben bis acht Euro pro Quadratmeter. Die Wohnungen stehen den Mitarbeitern der Gewerbeansiedlungen sowie weiteren Interessenten zur Verfügung. Ein Teil werde möbliert an Mitarbeiter der Unternehmen aus anderen Standorten vermietet, die nur für eine bestimmte Zeit in Elsdorf arbeiten. Mehrere Investoren finanzieren das Projekt.

Ikea hatte im Oktober in Elsdorf ein neues Distributionszentrum mit 150 neuen Arbeitsplätze eröffnet. Ebenso viele Arbeitsplätze hat das Logistikunternehmen Noerpel geschaffen. mk