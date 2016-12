Neue Wege ab 2018

Kreisverwaltung stellt Pläne für Straßenbau und Radwege vor / Land schreibt Konzept fort

+ An der kompletten Strecke von Schleeßel über Bittstedt nach Taaken soll es ab 2018 einen neuen Radweg geben - Foto: Tisemann

Rotenburg - Von Michael Krüger. 2018 wird wieder gebaut. Das sieht der Plan des Landkreises zum sogenannten Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) vor. Mehrere Millionen Euro sollen dann in neue Straßen und Radwege investiert werden. Die Reihenfolge der Projekte war am Freitag Thema im Ausschuss für Hoch- und Tiefbau des Kreistags.

„Wir haben unser Pulver in den Vorjahren verschossen“, hieß es vom Ersten Kreisrat Torsten Lühring zur Frage der Kommunalpolitik, warum 2017 keine Bauprojekte umgesetzt werden sollen. Zuletzt seien 56 Baumaßnahmen in einem Jahr vom zuständigen Fachamt umgesetzt worden – die Kapazitäten seien erschöpft. Drei Jahre braucht die Verwaltung von der Planung bis zum Bau, im kommenden Jahr liege der Fokus nun auf der Vorbereitung. Zudem darf laut Lühring nicht vernachlässigt werden, dass diejenigen, die immer neue Radwege fordern, auch die Folgekosten im Blick haben müssen: „Uns treibt die Sorge um, dass die Unterhaltslasten nach oben getrieben werden.“

Die im Südkreis geplanten, nächsten größeren Baumaßnahmen sind nach der gestern vorgestellten Liste für 2018 ein 2,4 Kilometer langer Radweg zwischen Schleeßel und Taaken (Gesamtkosten rund 900 000 Euro), 4,6 Kilometer Radweg zwischen Lüdingen und Kirchwalsede (860 000 Euro) und eine Brücke der Kreisstraße 219 über den Westerholzer Kanal (480 000 Euro). Für 2019 ist ein Baubeginn unter anderem für den 2,7 Kilometer langen Radweg zwischen Wittorf und Lüdingen (500 00 Euro) geplant.

Aber auch die Landesregierung in Hannover will an seinen Landesstraßen investieren und einen Fokus auf Radwege legen. Dazu wurde das Radwegekonzept von 2012 erneuert. Dieses umfasst nun landesweit 144 Einzelprojekte mit einer Gesamtlänge von 461 Kilometern und Investitionskosten von 100 Millionen Euro im „vordringlichen Bedarf“. Im Landkreis Rotenburg sind dies unter anderem 3,8 Kilometer zwischen Elsdorf und Abbendorf, 2,3 Kilometer zwischen Hesedorf und Hemelingbostel im Kreis Stade und 7,2 Kilometer zwischen Westervesede und Hemslingen. Verkehrsminister Olaf Lies (SPD): „Radfahren ist gesund, umweltschonend und macht vor allem auch Spaß. Sowohl im Alltag als auch im Freizeitverkehr gewinnt das Rad zunehmend an Bedeutung.“ Mit einem Anteil von 15 Prozent am Gesamtverkehr sei der Radverkehr in Niedersachsen bereits heute überdurchschnittlich hoch. Lies weiter: „Mit dem neuen Radwegekonzept wollen wir weiter die Attraktivität des Radverkehrs steigern und auch einen wichtigen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit leisten.“

Zudem hat die rot-grüne Landesregierung für Anfang 2017 ein landesweites Fahrradmobilitätskonzept in Auftrag gegeben, mit dem notwendige Standards für Radmobilität in ganz Niedersachsen entwickelt werden sollen. Der „Sanierungsstau“ soll beseitigt und der Ausbau des Radwegnetzes beschleunigt werden, heißt es von der Grünen-Landtagsabgeordneten Elke Twesten aus Scheeßel. An Landstraßen gibt es in Niedersachsen momentan insgesamt 4 500 Kilometer Radwege.