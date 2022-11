Neue Wanderwege: Schöne Landschaft allein reicht nicht aus

Von: Stefanie Glaschke

Teilen

Die Nordpfade im Landkreis Rotenburg – ein Magnet für Wanderfreunde. Das Projekt gilt als abgeschlossen, dennoch können mit sogenannten Ortswegen weitere Routen ausgewiesen werden. Die Ansprüche sind aber hoch. © Menker

Die Nordpfade sind ein Aushängeschild des Rotenburger Tourismus‘. Daneben gibt es aber auch die etwas kleineren Ortspfade. Dass die Anforderungen für die offizielle Anerkennung vom Wanderverband hoch sind, zeigt eine neu geschaffene Route in Hemslingen.

Rotenburg/Hemslingen – Wenn der Herbst kommt, zieht es die Menschen in die Natur. Das Laub färbt sich, Beeren und Pilze locken, das Wandern steht wieder hoch im Kurs. Im Landkreis Rotenburg geht das Wandern dank der 24 Nordpfade und anderen Strecken besonders gut. Diese erfüllen gewisse Qualitätsmerkmale, sollen zum Beispiel durch zuverlässige Ausschilderungen sowie Markierungen „unverlaufbar“ sein und natürlich die für die Region typische Landschaft und Kultur abbilden. Doch wie wird ein Wanderweg im Landkreis Rotenburg überhaupt ein Wanderweg?

Tatsächlich müssen dazu einige Schritte gegangen werden. Einfach ein paar Schilder aufzustellen, reicht nicht aus. Wanderwege sind in Rotenburg und Umgebung mehr als hübsche Spazierstrecken. Das zahlt sich aus: Gerade die Nordpfade ziehen zahlreiche Touristen an – nicht nur aus der Region selbst, sondern auch aus den umliegenden Großstädten wie Hamburg und Bremen. Mittlerweile genießen sie auch bundesweit einen guten Ruf. Ins Leben gerufen wurden die Nordpfade vom Touristikverband Rotenburg – kurz Tourow. Das Wandergebiet umfasst 24 Routen mit Längen zwischen fünf und 33 Kilometern. Das Team um Geschäftsführer Udo Fischer hat damit einst Neuland in Norddeutschland betreten. Die Mühe hat sich gelohnt, denn inzwischen ist die Expertise der Rotenburger Wanderfreunde auch beim Deutschen Wanderverband gefragt. Doch auch parallel zu den Nordpfaden entstehen Wanderwege im Landkreis.

Ortspfade als Ergänzung zu den Nordpfaden

Oft kommt die Initiative aus der Bevölkerung. So kam zum Beispiel Olaf Rautenberg aus Hemslingen beim Wandern auf die Idee, selbst eine Route zu „erfinden“. Schnell war abgeklärt, dass es keinen weiteren Nordpfad geben würde, das Projekt gilt als abgeschlossen. Aber, so erklärte man beim Tourow, sogenannte Ortspfade könne man noch gebrauchen. Sie werden als „kleine Geschwister der Nordpfade“ bezeichnet.

Gesagt, getan. Rautenberg konzentrierte sich auf sein Heimatdorf. Schnell suchte er nach einer schönen Strecke, die in wenigen Monaten offiziell zum Wanderweg wird, und musste sie mit einer Checkliste abgleichen. Dabei wurde ihm bewusst, wie viel Mühe es macht, einen Wanderweg ins Leben zu rufen. Rautenberg war gewissenhaft und hat nicht nur an die Wanderer gedacht, sondern auch beim Jagdvorstand und beim Jagdpächter vorgesprochen. „Schließlich soll auch das Wild weiterhin ungestört sein“, sagt er.

Hohe Anforderungen an neue Wege

Ein beschilderter Weg könne sogar ein zusätzlicher Schutz für den Wald und seine Bewohner sein. Die Schilder halten die Besucher auf den ausgewiesenen Wegen und verhindern damit, dass sie im Wald ungewollt Schäden anrichten. „Streng genommen darf jeder wandern, wo er möchte“, erklärt Tourow-Chef Fischer. „Anders sieht es aus, wenn ein Wanderweg kommerzialisiert wird. Das bedeutet, er wird beworben und offiziell als Wanderweg ausgewiesen.“ Fragen der Haftung und der Pflege müssen dann im Vorfeld geklärt sein. Die Verkehrssicherung des Weges spielt eine ebenso große Rolle wie die Beschilderung. Die schöne Umgebung allein ist nicht ausreichend.

Unsere Region ist für hervorragende Wanderwege bekannt, das wird auch so bleiben.

Zusätzlich gibt es Qualitätskriterien, die ein Wanderweg erfüllen muss, um ein Zertifikat vom Deutschen Wanderverband zu erhalten. Beim Ortsweg in Hemslingen war schnell klar, dass nicht alle Kriterien erfüllt werden können, die der Wanderverband benennt. Das bedeutet aber nicht das Aus, denn die Kommunen vor Ort haben einen großzügigen Handlungsspielraum. Straßenbeläge, Sehenswürdigkeiten und die landschaftliche Abwechslung sind aber immer noch wichtige Faktoren. Von besonderer Bedeutung ist jedoch eine klare und eindeutige Beschilderung. Die muss vollständig, fehlerfrei, lückenlos und einheitlich sein. Am Ausgangspunkt des Wanderweges soll eine Informationstafel auf seine Besonderheiten hinweisen.

Die ganze Region profitiert von den Wanderwegen

Der Start in Hemslingen war mit dem Brockwischenhus schnell gefunden. Die weitere Strecke rund ums Dorf wurde so weit wie möglich an die Qualitätskriterien angepasst. Aktuell wird alles getestet. In Sachen Pflege und Wartung arbeiten Rautenberg und die Gemeinde Hemslingen zusammen: Denn ein offizieller Wanderweg zieht Gäste an. Das ist gut für die Gewerbetreibenden und die Ferienhausvermieter. Dass die Ausweisung eines Wanderweges viel Arbeit ist, ist vielleicht auch dem Erfolg der Nordpfade geschuldet. Die Ansprüche sind entsprechend hoch. „Wir machen unsere Sache gründlich“, stellt Fischer vom Tourow klar. „Unsere Region ist für hervorragende Wanderwege bekannt, das wird auch so bleiben.“