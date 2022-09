Neue Impfstoffe gibt es kommende Woche in den Impfstellen

Von: Michael Krüger

Für Auffrischungen gibt es im Landkreis kommende Woche die neuen Impfstoffe. © Sven Hoppe/dpa

Die angepasste Impfstoffe sind für Auffrischungen ab kommender Woche auch im Landkreis Rotenburg erhältlich.

Rotenburg – Die an die Omikron-Variante angepassten neuen Covid-19-Impfstoffe stehen in den drei festen Impfstellen des Landkreises ab der kommenden Woche zur Verfügung. Impfwillige können ohne Termin in die Impfstellen in Rotenburg (DRK, Brauerstraße 8), Zeven (MVZ, Dr.-Otto-Straße 2) oder in Bremervörde (Ludwig-Jahn-Straße 4) kommen, heißt es auf Nachfrage von der Kreisverwaltung. Die Öffnungszeiten sind dienstags und mittwochs von 8 bis 16 Uhr sowie donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr. Ab dem 19. September seien die Impfstellen auch montags wieder von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Vor einer Woche hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Genehmigung für die beiden Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna erteilt, die an den Subtyp BA.1 der Omikron-Variante des Coronavirus angepasst sind.

Keine großen Überbestände

Nennenswerte Überbestände alter Vakzine, deren Haltbarkeitsdatum ablaufe, gebe es beim Landkreis nicht. Man habe immer bedarfsgerecht bestellt, die bisherigen Impfstoffe würden auch weiterhin für die Grundimmunisierung gebraucht. Sprecher Gerd Hachmöller: „Der neue, angepasste Impfstoff ist nur für die Auffrischungsimpfungen (Dritt- und Viertimpfungen) zugelassen.“ Einen größeren Andrang in den Impfstellen oder bei Aktionen vor Ort erwartet der Landkreis zunächst aber nicht. In den vergangenen drei Wochen habe es 11 neue Erst-, 17 Zweit-, 62 Dritt- und 431 Viertimpfungen gegeben.