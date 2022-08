Neue Gaspipeline: Trassenverlauf durch Altkreis Rotenburg möglich

Von: Tom Gath

Gelbe Schilder weisen auf Gaspipelines im Boden hin. Zwei von drei potenziellen Trassenverläufen einer neuen Gasleitung führen auch durch den Altkreis Rotenburg. © IMAGo images/Michael Bihlmayer

Niedersachsen plant eine neue Pipeline. Die Leitung soll Flüssiggas von Stade nach Achim transportieren. Zwei mögliche Trassenverläufe passieren den Altkreis Rotenburg.

Rotenburg – Die Energiekrise könnte schon bald zu großen Baumaßnahmen in Sottrum und Scheeßel führen. Eine neue Gasleitung durch Niedersachsen soll die geplanten Flüssiggasterminals in Stade und Brunsbüttel mit dem Netzpunkt Achim verbinden und 2026 in Betrieb gehen. Zwei von bisher drei erarbeiteten Alternativen würden durch Abbendorf und Sottrum verlaufen.

Ende August findet eine Antragskonferenz zum Bau der Energietransportleitung 182 statt. Diese erste Konferenz des Raumordnungsverfahrens bildet den Auftakt für ein langfristiges Planungsverfahren und soll den geeignetsten Streckenverlauf der Leitung identifizieren. Das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg (ArL) hat zunächst 190 Gemeinden, Behörden und weitere wichtige Organisationen, wie beispielsweise Umweltverbände, eingeladen. Den geladenen Stellen soll so ermöglicht werden, Anträge gegen einen bestimmten Streckenverlauf einzureichen.

Ab dem zweiten Quartal 2023 plant das ArL Beteiligungsmöglichkeiten für alle betroffenen Bürger. Erst im später folgenden Planfeststellungsverfahren – das ebenfalls Formen von Bürgerbeteiligung vorsieht – wird der endgültige Verlauf festgelegt.

Landesregierung fördert Flüssiggasinfrastruktur

Laut Christof Seeck, dem zuständigen Planer beim ArL, sei die neue Pipeline notwendig, um die erwarteten Gasmengen der neuen Terminals in das deutsche Netz einzuspeisen. Die Landesregierungen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein treiben gemeinsam mit der Bundesregierung den Bau der Umschlagshäfen für Flüssiggas (LNG) voran. Die Abhängigkeit von russischem Erdgas soll so reduziert werden.

Während Umweltorganisationen diesen Schritt als weiteres Festhalten an fossilen Energieträgern kritisieren, betonen die beteiligten Energiekonzerne die grundsätzliche Möglichkeit, an den Terminals auch klimafreundlichen Wasserstoff umzuschlagen. In den bisher beschlossenen Gesetzen ist die bauliche Auslegung der Terminals auf Wasserstoff aber nicht verpflichtend. Seeck weist in diesem Zusammenhang dennoch darauf hin, dass auch die neue Pipeline eines Tages grünen Wasserstoff transportieren könnte.

Flüssiggas (LNG) – Die Lösung in der Energiekrise? Zusätzliche Importe von LNG spielen eine wichtige Rolle, damit Deutschland unabhängiger von russischem Gas wird. LNG wird unter Druck gefroren und anschließend per Schiff transportiert. Am Ziel wird es erwärmt und regasifiziert. Aus den USA wird so hauptsächlich Frackinggas exportiert. Die Bauarbeiten für das erste LNG-Terminal in Wilhelmshaven sind angelaufen. Niedersachsen kalkuliert mit einem Betriebsstart Ende Dezember. Als weitere LNG-Standorte stehen neben Stade in Niedersachsen bereits Brunsbüttel in Schleswig-Holstein sowie Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern fest. Es handelt sich vorerst um schwimmende Anlagen. Erst später werden feste LNG-Speicher installiert. Umweltverbände kritisieren diese langfristigen Neuinvestitionen in die fossile Energieinfrastruktur.

Die Gasleitung ist laut Seeck auch nicht vom LNG-Beschleunigungsgesetz betroffen. Der Bundestag hat dieses Gesetz verabschiedet, um den schnellen Ausbau der Flüssiggasinfrastruktur voranzutreiben und dabei auch bestimmte Auflagen zur Umweltverträglichkeit und Bürgerbeteiligung zu umgehen. Die mögliche Pipeline südlich von Sottrum würde also ein herkömmliches Planungsverfahren unter Beachtung aller Umweltschutzrichtlinien durchlaufen. Zumindest „Stand heute“, wie Seeck einschränkt. Es scheint also durchaus möglich, dass die große Abhängigkeit Deutschlands von fossiler Energie in Kombination mit dem russischen Angriffskrieg zu deutlichen Abstrichen beim Schutz von Raum und Umwelt führen. Ob hiervon auch die Sottrumer und Scheeßeler betroffen sein könnten, wird sich aber erst im Laufe der nächsten Jahre zeigen.

Auswirkungen auf die Umwelt

Eine unterirdische Gaspipeline kann sehr unterschiedliche Konsequenzen auf die direkte Umgebung haben. So nennt das zum Bau der Leitung beauftragte Unternehmen Gasunie in einem ersten Gutachten zum Beispiel die Bodenversiegelung und Inanspruchnahme von Flächen durch die Betriebsanlagen. Bei einem Druckausgleich könnten auch geringe Mengen Erdgas austreten, die allerdings gesundheitlich unbedenklich seien.

Konkrete lokale Auswirkungen auf Mensch und Natur könnten beim derzeitigen Planungsstand noch nicht seriös bewertet werden, erklärte Inga Niederhausen vom BUND Niedersachsen. Grundsätzlich würden große Infrastrukturprojekte aber immer einen erheblichen Eingriff in die Natur bedeuten, etwa durch die dauerhafte Zerschneidungswirkung von Trassen und die Zerstörung von Biotopen durch technische Anlagen und Wartungsarbeiten. Auch die Bauphase sei eine große Belastung für die Umwelt. Niederhausen zweifelt die Notwendigkeit der massiven Investitionen in Flüssiggastechnologie an: „Für eine realistische Bedarfsanalyse fehlen immer noch die Zahlen. Es ist daher keineswegs geklärt, ob es derartige Mengen an Flüssiggas zwingend braucht.“

Denn fernab von den lokalen Auswirkungen von Bau und Betrieb der Leitung seien das viel größere Umweltproblem die globalen Wirkungen auf das Klima, die sich letztlich auch lokal auswirken würden. Die Klimabilanz von LNG sei laut BUND Niedersachsen besonders schlecht, weil viel Energie zum Verflüssigen benötigt wird und anschließend Verbrennungsmotoren für den Transport per Schiff zum Einsatz kommen. Zudem seien die bei Verladung und Transport austretenden Gasmengen, die vollständig aus Methan bestehen, deutlich klimaschädlicher als CO2. Eine langfristige Investition in diese Technologie sei daher ein großer Rückschritt auf dem Weg zur Klimaneutralität.