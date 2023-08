Neubau an der Rotenburger Mühlenstraße: Mehr Wohnraum für die Stadt

So sollen die beiden Häuser mit insgesamt 29 Wohnungen aussehen. Die Handschrift der Rotenburger Architekten von der Planungsgemeinschaft Nord ist klar erkennbar. grafik: pgn © -

Zwei Mehrfamilienhäuser mit 29 Wohnungen und Gewerbeflächen im Erdgeschoss sollen in Rotenburg entstehen. Am Montag beginnen die Arbeiten.

Rotenburg – Zum ersten Spatenstich packt der Chef noch selbst an: Hayati Örper sitzt in einem Bagger und hebt einen Graben neben dem benachbarten Gebäude an der Mühlenstraße aus. „Bisher kommen wir gut mit den Nachbarn klar“, sagt der Geschäftsführer der Örper Baugesellschaft aus Visselhövede. Bis jetzt ist aber ja auch nicht viel passiert in der Baulücke gegenüber des Schnellrestaurants.

Eine Tiefbaufirma hat in den vergangenen Wochen eine Sandplatte aufgeschüttet und 126 bis zu 14 Meter lange Pfähle in den Boden gerammt. „Der Untergrund ist hier recht sandig und die Häuser werden groß. Deshalb war eine Pfahlgründung notwendig“, erklärt Örper.

Zwei Mehrfamilienhäuser mit 29 Wohnungen und Gewerbeflächen im Erdgeschoss – inklusive Stellplätze – sollen hier in den kommenden zwei Jahren entstehen. Verkaufsflächen lässt der Bebauungsplan nicht zu, es könnten sich zukünftig aber Arztpraxen, Anwälte oder Steuerberater im Erdgeschoss ansiedeln. Einen Teil der darüber liegenden Wohnungen möchte Örper, der die Gebäude nicht nur baut, sondern auch besitzen wird, vermieten. Andere Wohneinheiten wie zum Beispiel ein großes Penthouse im obersten Stockwerk – „in bester Südwest-Lage mit Blick in die Natur“, wie Örper sagt – habe er bereits verkauft.

Der visualisierte Entwurf am Bauzaun lässt erahnen, was Örper bestätigt: „Das wird alles hochwertiger Wohnraum.“ Die Lage direkt neben einem Naturschutzgebiet dürfte den Wert zusätzlich steigern, habe aber auch zu langwierigen Vorbereitungen geführt. Vor fast vier Jahren begann Örper mit den Planungen – allein die Genehmigung des Bauantrags nahm zwei Jahre in Anspruch. „Viele Behörden waren involviert, das dauert natürlich seine Zeit. Es haben aber alle gut mitgespielt“, sagt der Bauunternehmer.

Denn neben dem Naturschutzgebiet galt es, eine weitere Hürde zu überwinden: Die Baulücke nahe der Wiedau war als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen. Örper musste eine Retentionsfläche schaffen, die die gleiche Menge Wasser aufnehmen kann. 660 Kubikmeter Erde wurden deshalb drei Kilometer südlich an der Rodau abgetragen, um überschüssigem Wasser Platz zu bieten. „Auch ein Pumpsystem wäre machbar gewesen, aber eine freie Fläche ist auf Dauer sicherer“, sagt Örper.

Vor 17 Jahren hat der gelernte Maurer seine eigene Baufirma gegründet und seitdem über 80 Häuser in der Region gebaut. Den Hochbau übernehmen seine festen Mitarbeiter. Bis zu 20 Kollegen sollen in den kommenden zwölf Monaten unter anderem den firmeneigenen Kran bedienen und aus Beton, Steinen und Eisen den Rohbau fertigen.

Lieferprobleme und steigende Kosten sollten den Zeitplan nicht durcheinanderbringen, ist sich Örper sicher: „Das meiste Material für den Rohbau haben wir schon eingekauft und gelagert“. Beim finalen Innenausbau sind dann wieder andere Firmen dran, bis zum Sommer 2025 soll alles stehen.