Zwei Gesangensembles treten gemeinsam in Rotenburg und Hellwege auf

Rotenburg/Hellwege – Der Rotenburger Chor Stimmbande hatte seit 16 Monaten keinen öffentlichen Auftritt mehr. „Wir haben neue Songs einstudiert und uns zudem auf einen gemeinsamen Auftritt mit dem Waller ,HeartChor’ vorbereitet“, erklärte Sängerin Meike Hülsemann, die für die Pressearbeit der Stimmbande zuständig ist.

Während einer Probe am Dienstagabend in der Aula der Theodor-Heuss-Schule berichtete Hülsemann in einem Gespräch mit der Kreiszeitung darüber, wie und wo die beiden Chöre sich angefreundet haben, warum sie so gut harmonieren und wie sich die Stimmbande im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte gesanglich verändert hat.

„Kennengelernt haben wir das Bremer Gesangsensemble aus dem Stadtteil Walle im vergangenen Jahr in Alfstedt während einer Chorfreizeit.“ Beide Chöre seien in der gleichen Unterkunft untergebracht gewesen. An einem Abend hätten sie gemütlich zusammengesessen – das endete mit einem fröhlichen Sangeswettstreit. Schließlich entstand die Idee, gemeinsame Konzerte zu veranstalten. „Es war eine nette Begegnung, und so lautet deshalb auch der Titel des Konzertes.“

Der Waller „HeartChor“ singt sich bereits seit mehr als zehn Jahren in die Herzen seines Publikums. Die Mitglieder bieten ein mitreißendes Repertoire, ein Wechselbad aus ruhigen, emotionalen, spritzigen und mitreißenden Arrangements aus den Genres Pop, Jazz, Rock und Schlager. Beide Chöre zusammen garantieren bei dieser „Netten Begegnung“ ein abwechslungsreiches Programm.

„Wir sind ein experimentierfreudiger Chor, der seit seiner Gründung in der Region zunehmend wegen seiner besonderen Auftritte beachtet wird. Wir singen mit viel Spaß und Engagement stimmungsvolle, feurige, schräge und theatralische Lieder unterschiedlichster Stilrichtungen“, so die Hülsemann. Und beide Chöre bringen zu den Konzerten auch einiges Neues mit, unter anderem „March of the women“ und „With a little help from my friend“. Ein besonderes Highlight wird der Queen-Song „Bohemian Rhapsody“ sein.

„1987 hat Hans-Jürgen Eberle den Chor mit einer gesangfreudigen Gruppe um ihn herum in Bothel gegründet“, blickte Hülsemann auf die Entstehungszeit zurück. Im Laufe der Zeit seien Frauen und Männer aus den umliegenden Ortschaften hinzugekommen. Sie selbst sei vor rund 15 Jahren zur Gruppe gestoßen. Es kamen einige Mitglieder aus der Kreisstadt hinzu, und seit Gründung der Kulturinitiative Rotenburg (Kir) im Mai 2005 ist Stimmbande in diesem Verein mit von der Partie. Mit dem Wechsel der Chor-Leitung von Eberle an Isabelle Woehrle-Petermann habe sich die gesangliche Qualität noch weiter gesteigert.

Das aktuelle Repertoire trage eindeutig die Handschrift von Woehrle-Petermann. Mit Blick auf Bühnenauftritte habe der Chor sein Hauptaugenmerkt auf die Verbesserung der Stimmen gesetzt. Die drei Übungsabende im Monat sind bereits vor einigen Jahren von Bothel nach Rotenburg in die Aula der Theodor-Heuss-Schule verlegt worden. „Es sind viele neue Lieder hinzugekommen, die wir einüben mussten“. Das sei auch der Grund dafür, warum im vergangenen Herbst kein Stimmbande-Konzert stattgefunden habe.

Das Konzert „Nette Begegnung“ findet am Samstag, 30. März, ab 19 Uhr in der Aula der Rotenburger Kreismusikschule statt. Tags darauf singen die Ensembles bereits um 18 Uhr im Hellweger Heimat- und Kulturhaus. Der Eintritt ist kostenlos, aber ein Hut wird herumgereicht. „Der gesamte Inhalt wird an die Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt – „Wildwasser Rotenburg“ – gespendet, betonen die Sänger.