Natur-Markt am Heimathaus ist abgesagt

Rotenburg – Eigentlich stand der Termin bereits fest, und auch im Internet war zu lesen, dass der Naturerlebnismarkt rund um das Heimathaus Rotenburg von der DAA (Deutsche Angestellten-Akademie Rotenburg), ehemals BNVHS (Bildungswerk Niedersächsischer Volkshochschulen), durchgeführt wird.

Am Montag hat die Leiterin der Einrichtung an der Bartelsdorfer Straße, Elke Motzkau, den Termin abgesagt. „Wir müssen in diesem Jahr leider auf dem letzten Drücker absagen“, sagte Motzkau. Auch Angelika Pütz vom Heimathaus-Management bedauert die Absage. Während eines Pressegesprächs begründete Motzkau ihre späte Entscheidung. Sie sei den Beteiligten sehr schwergefallen.

„Wir haben den Naturerlebnismarkt gemeinsam mit der Produktionsschule durchgeführt.“ Die rund 20 Schüler mit individuellen Defiziten hatten die Vorbereitung der Veranstaltung unter der Anleitung von sechs Ausbildern übernommen. Es war ein Teil des praxisnahen Unterrichts. Dazu gehörten sowohl die administrativen Arbeiten als auch praktische Tätigkeiten auf dem Marktgelände.

Es war ein Projekt während der Ausbildung, um die jungen Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten. Seit 2012 sei dieses Projekt jährlich jeweils im Mai durch geführt worden. „Das hat immer prima geklappt.“ Durch die Umstrukturierung der BNVHS zur DAA waren die Mitarbeiter allerdings jetzt so massiv beschäftigt, dass kaum Zeit zur Organisation des Naturerlebnismarktes übrig blieb.

Neues Konzept im nächsten Jahr

„Ehe wir etwas machen, das überhaupt nicht funktioniert, lassen wir es lieber einmal ausfallen, um dann im nächsten Jahr mit einem neuen Konzept wieder anzufangen.“ Ein Markt mit rund 50 Ständen müsse gut organisiert und vorbereitet werden. Das wäre in diesem Jahr nicht möglich gewesen.

Der Markt rund um die Natur wird definitiv im nächsten Jahr wieder über die Bühne gehen. „Allerdings werden wir das Konzept überarbeiten. Viele neue Mitarbeiter werden ihre Ideen mit einbringen können. Dann werden wir abwägen, was wir haben und was gefordert wird.“ Daraus soll ein wirklich attraktives modifiziertes Konzept entwickelt werden.

Die Planungen haben bereits begonnen und sollen im September abgeschlossen sein. Dann werden auch potenzielle Marktbeschicker informiert. Bis Ende des Jahres soll dann das komplette Konzept stehen, so Motzkau.

