Namenlose Bilder im Rathaus

Angelika Nill zeigt 40 Exponate mit abstrakten Motiven

© Mediengruppe Kreiszeitung / Heinz Goldstein Die Hobbymalerin Angelika Nill zeigt für vier wochen 40 Exponate im Rotenburger Rathaus-Foyer.

Rotenburg - Das Foyer des Rotenburger Rathauses hat sich zu einer öffentlichen Kunsthalle – zumeist für Hobby-Künstler aus der Region – entwickelt. Kaum ist eine Aufstellung beendet, folgt wenige Tage später die nächste Vernissage.

So auch am Montagabend: Da hat Malerin Angelika Nill gemeinsam mit Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) und der Kunstlehrerin und Malerin Larissa Scheermann eine Ausstellung mit rund 40 Exponaten eröffnet, die alle keinen Namen haben. „Den soll der Betrachter dem Werk selbst geben“, so die Künstlerin. Weber dankte der 63-jährigen Rotenburgerin, dass sie ihre erste Ausstellung mit Acryl-, Tempera-, Kreide-, Kohle- sowie Aquarellbildern und Stoff-Collagen in der Kreisstadt präsentiert. Dabei habe die Künstlerin erst vor fünf Jahren mit dem Malen begonnen. Nills Kunstlehrerin Larissa Scheermann berichtete während der Vernissage, an der einige Kunstfreunde aus der Region teilnahmen, von der grandiosen Entwicklung des außergewöhnlichen Menschen Angelika Nill. „Als sie zu mir kam, war sie schüchtern und hatte wenig kreatives Selbstvertrauen. Aber im Laufe der Zeit wuchs sie zu einer mutigen Künstlerin heran“, beschrieb Scheermann den Weg bis zu dieser Ausstellung.

Und eben diese Steigerungen der künstlerischen Fähigkeiten seien in den Exponaten zu beobachten. „Nicht unbedingt chronologisch“, denn Nill ändere in ihren Bildern mehrfach ihre eigene Identität, „heute noch mehr als zu Anfang.“ Die Vielfalt ihrer Werke werde unter anderem durch zarte Aquarelle und Collagen mit schwerer Struktur zum Ausdruck gebracht.

„Bewundern sie den expressiven Auftrag der Farbe, die manchmal groben, kantigen Strukturen und die fein gezeichneten Linien“, forderte Scheermann die Gäste auf. Alle 40 im Rathaus ausgestellten Werke sind bis zum Donnerstag, 26. Januar, zu sehen. Sie sind alle unter der Telefonnummer 01590 /243425 zu bestellen.

