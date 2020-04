Das Nähen liegt in der Familie

Gawad Hussein näht Mund-Nasen-Masken und begeistert damit auch (v.l.) Cornelia Höck, Rigbe Grube und Dorothee Clüver. Der Syrer lebt seit zwei Jahren in Rotenburg. Eine Stadt, in der er sich sehr wohl fühlt. Foto: Menker

Rotenburg - Eigentlich verbringt Gawad Hussein viel Zeit damit, bei der Volkshochschule (VHS) Rotenburg Deutsch zu lernen. Zurzeit aber findet der Kursus gar nicht statt - Von Guido Menker. und so hat der Syrer recht viel Zeit. Er spielt gerne Klavier und geht spazieren. Aber seine Leidenschaft ist das Nähen. Und so macht auch er aus der Not eine Tugend – er fertigt Mund-Nasen-Masken an, die in dieser Corona-Krise gefragt sind.

Mehr als 100 dieser Masken hat der 35-Jährige bereits fertig. Sie gehen zunächst an die anderen Flüchtlinge in Rotenburg. Denn Cornelia Höck als Koordinatorin auf dem Campus in Unterstedt fordert sie auf, eben solche Masken aufzusetzen, wenn sie einkaufen gehen. Mehr als 60 Flüchtlinge leben zurzeit auf dem Campus, und auch die anderen Flüchtlinge, die inzwischen in der Kreisstadt eine eigene Wohnung bezogen haben, erhalten diese Masken. Hussein macht das kostenlos. Und man geht nun sogar noch einen Schritt weiter: „Jeder, der noch eine Maske braucht, kann sich bei mir melden“, sagt Rigbe Grube. Auch sie ist auf dem Campus tätig, leistet dort nicht nur Sozialarbeit, sondern übernimmt auch als Dolmetscherin eine wichtige Rolle in der Betreuung der Geflüchteten.

Auch an diesem Tag, an dem Gawad Hussein eine große Auswahl an Masken aus seiner Produktion mitgebracht hat. „Ich will weiter Deutsch lernen“, sagt er, um später einen Job als Designer oder als Näher zu bekommen. Vielleicht kann ihm dabei Dorothee Clüver helfen. Nachdem sie selbst eine Zeit lang als Koordinatorin auf dem Campus tätig war, ist sie heute noch ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagiert, sie kümmert sich um die Vermittlung der Menschen in Ausbildung und Arbeit. Genau das ist ein ganz wichtiger Aspekt und stellt alle Beteiligten vor eine große Herausforderung.

Gawad Hussein arbeitet an seinem Plan, und jetzt stellt er sich erst einmal in den Dienst der guten Sache. Die Masken, die er herstellt, hinterlassen einen äußerst professionellen Eindruck. Es gibt große für die Erwachsenen, aber auch an die Kinder hat er gedacht.

Die drei Damen sind begeistert und wühlen mit Freude in einer Tasche, die eine große Auswahl beherbergt. „Ich lebe seit zwei Jahren in Rotenburg, und ich fühle mich sehr wohl hier“, sagt Hussein. Er habe schon in Syrien als Designer und Näher gearbeitet. Gelebt habe er im Norden des Landes, im Kurdengebiet. Zwei Schwestern von sind ebenfalls in Deutschland; sie leben in Leipzig. „Mein Opa und auch mein Vater haben schon als Schneider gearbeitet“, verrät Gawad Hussein. Dieses Handwerk liegt also in der Familie, und der 35-Jährige setzt die Tradition fort, so gut es zurzeit eben geht.

Doch nicht nur die Geflüchteten sollen von seiner Schneiderkunst profitieren, auch alle anderen Rotenburger, die noch Bedarf haben, können sich melden. „Sie werden verschenkt“, sagt Rigbe Grube, die die Anfragen entgegennimmt und die Übergabe auf dem Campus vermittelt.

Die Stoffe für die Produktion übrigens sind zu einem Teil gespendet, außerdem stammen sie aus dem Fundus der Nähwerkstatt, die sich vor gut einem Jahr auf dem Campus etabliert hatte. „Dieses Projekt ist jetzt erst einmal ausgelaufen“, berichtet Cornelia Höck. Aber: „Wir wollen ein neues Projekt starten, diesmal aber ein wenig anders.“ Im Juni soll es wieder losgehen.