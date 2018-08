Nähen für Frühchen ist Herzenssache

Die Übergabe der Spende auf der Frühchenstation mit Bianca Apmann (v.l.), Maike Winkelmann, Marisa Baumeier, Marianne van Rooijen, Gerlinde Wozniak, Anke Haackert und Lilli Scherler. - Foto: go

Rotenburg - Es ist eine Herzenangelegenheit für die fünf Damen, die sich einmal im Monat an einem Freitag treffen, um Mützchen, Höschen, kleine Oberteile und Decken für Frühchen nähen. Sie fertigen Minikleidung von Kopf bis Fuß für die besonders kleinen Babys, die zu früh das Licht der Welt erblickt haben. Nun haben die Damen das erste Kleiderpaket geschnürt und sich auf den Weg zur zuständigen Stationsschwester für Frühchen im Rotenburger Agaplesion Diakonieklinikum, Marianne van Rooijen, gemacht, um die Kleidung sowie Decken für die Kleinsten zu übergeben.

Eine Initiatorin des Nähtreffs ist Marisa Baumeier. Sie hatte vor längerer Zeit vom Verein „Herzenssache“ erfahren und war sofort von der Idee begeistert. Im Gespräch mit der Besitzerin des Näh-Ladens „verÄnderungen“ am Neuen Markt in Rotenburg, Anke Haackert, reifte die Idee bis zur Tat: Beide beschlossen, sich für ein Charity-Nähen, so wie es der Verein „Herzenssache“ durchführt, zu engagieren und weitere Mitstreiterinnen zu finden.

Baumeier: „Wir haben Leute, die ins Geschäft kamen und Lust am Nähen haben, auf das Projekt angesprochen. Nun sind wir bereits fünf Damen, die sich treffen.“ Es können aber jederzeit weitere Interessierte hinzukommen, erklärte Haackert bei der Übergabe im Diako. Das nächste Treffen ist am Freitag, 24. August, zwischen 9 und 11 Uhr.

Die Ladenbesitzerin ist es auch, die durch die Nähschule in ihrem Geschäft die räumlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des Projektes schuf. So haben inzwischen die zehn fleißigen Hände der kreativen Frauen das erste Spendenpaket packen und übergeben können.

„Wir wollen den Eltern von Frühchen mit unserer Spende Freude und Farbe im Alltag schenken“, da sind sich die ehrenamtlichen Näherinnen einig. „Wir sind begeistert von den Sachen“, sagte die Stationsschwester. Die Eltern freuten sich riesig über eine Komplettausstattung von Kopf bis Fuß – das habe sich schon bei den ersten Musterstücken gezeigt. Die Eltern von Frühchen dürfen nun jeweils eine komplette Ausstattung der Baby-Kleidung mitnehmen. - go