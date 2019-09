Zora Klipp über Kochen, Reisen und Zukunftspläne

Rotenburg/Hamburg - Der Hamburgerin Zora Klipp wird es nie langweilig: Die gelernte Köchin und Moderatorin tritt regelmäßig im NDR auf und war viele Monate erfolgreich mit ihrer Webserie „Koch ma!“ bei Youtube unterwegs, die im Kliemannsland in Rüspel bei Zeven gedreht wurde.

In der etwas anderen Kochshow hat die 29-Jährige den Weg der Lebensmittel bis in den Kochtopf begleitet, ist dafür mal früh morgens zum Angeln aufgestanden, mal war sie auf dem Schlachthof. Aktuell schreibt sie unter anderem ein Kochbuch und ist am Donnerstag beim Kochevent „Wachtelhof & Friends“ als Gastköchin dabei.

Frau Klipp, wann haben Sie mit dem Kochen angefangen?

Ich war so sieben oder acht Jahre alt, da bekam meine Freundin, die direkt gegenüber gewohnt hat, einen kleinen Herd geschenkt – extra für Kinder, aber er funktionierte tatsächlich. Ihre Eltern waren allerdings etwas streng, deswegen haben wir den meistens bei mir benutzt. Also haben meine Eltern nach und nach alles in Miniatur für diesen Herd besorgt. Ein Mini-Nudelholz, kleine Töpfe, kleine Springförmchen und so weiter. Als ich dann mit dem Kochen begann, wurde schnell klar, dass es mich völlig in seinen Bann gezogen hatte. Das war dann wohl der Beginn des Ganzen.

Kochen Sie nach Rezept oder am liebsten „frei Schnauze“?

Frei Schnauze.

In Zeiten von stärkerem Bewusstsein für Essen, achten Sie darauf, was sie verarbeiten?

Ja, natürlich. Das geht heutzutage in meinen Augen kaum noch ohne. Von Verpackung über Herkunft bis Haltung, Zucht oder Anbau.

Sie haben eine Ausbildung zur Köchin gemacht. Der Beruf ist hart, 12-Stunden-Schichten, rauer Umgangston, schwer mit Familie und Freunden unter einen Hut zu bringen – wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Dadurch, dass ich in einem kleinen, familiengeführten Hotel auf dem Land gelernt habe, habe ich es, glaube ich, noch relativ gut erwischt. Mein Chef war echt in Ordnung, das Team war cool, ich habe mich gut mit den anderen Azubis verstanden. Aber das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass die Tage lang sind und die Teildienste und das Arbeiten bis spät abends, sowie an den Feiertagen, die sozialen Kontakte maßgeblich einschränken. Da muss man zäh sein und durchhalten, Tränen wegwischen und weitermachen.

Sie haben später Tourismusmanagement studiert, woher der Schwenk?

Tourismus und Gastronomie gehen Hand in Hand, daher lag der Studiengang für mich am nächsten. Ich war viel unterwegs, interessiere mich sehr für andere Kulturen und Sprachen und wollte gerne noch den Managementpart beziehungsweise den BWL-Teil erlernen, falls ich mich doch noch mal dazu entscheiden sollte, ein eigenes Restaurant zu eröffnen.

In welchen Ländern haben Sie bereits gekocht?

Mein Bruder wohnt bereits seit einigen Jahren in der Schweiz und ist ebenfalls in der Gastronomie tätig, von daher war ich schon einige Male dort zum Kochen. Im Oktober gehts für die Pasta World Championship von Barilla nach Paris. Ansonsten bin ich beruflich eigentlich in Deutschland geblieben. Aber da ich immer koche, egal wo, habe ich privat schon in vielen Ländern gekocht: in Südamerika, den USA, Südostasien und viel in Europa.

Was war die außergewöhnlichste Erfahrung während dieser Reisen?

Puh, das ist gar nicht so einfach. Ich habe so viel erlebt, von unglaublich schön bis absolut gruselig: atemberaubende Sonnenaufgänge in der Salzwüste in Bolivien, kristallklare Sternenhimmel in ganz Südamerika, traumhafte Strände in Südostasien. Aber auch zerhackte Schweine im Bus, getrocknete Lamababys, braunes Wasser in Wasserhähnen und eine Fahrt in einem Blacktaxi in Vietnam – der Taxifahrer hatte den Taxameter manipuliert, uns in dem Auto eingesperrt und wollte unser ganzes Hab und Gut. Wir konnten allerdings unversehrt entkommen.

Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Fynn Kliemann und Ihrer eigenen Kochsendung im „Kliemannsland“?

Teil des Studiums waren zwei Auslandssemester. Im zweiten Auslandssemester, ich war gerade in Chile, kam eine Nachricht meines langjährigen Kumpels Fynn Kliemann, der sich gerade einen alten Bauernhof gekauft hatte: „(…) Gleichzeitig wird es ab Januar dazu eine Kochshow geben (…). Ich könnte mir dich in dieser Rolle sehr gut vorstellen. (…) Bitte sag, dass du bald wiederkommst, Lust drauf hast und nichts anderes vor – du wärst perfekt!“ Ich hab zugesagt. Als ich dann wieder in Deutschland war, ging es auch direkt los.

Was hat sie an dem Format gereizt?

Dass ich alle meine Ideen umsetzen und meiner Kreativität freien Lauf lassen konnte. Ich konnte wieder kochen, aber hatte trotzdem am Wochenende frei und konnte meine Freizeit weiterhin mit meinen Freunden genießen. Außerdem konnte ich so natürlich hinter die Kulissen von super vielen Produzenten schauen und viele Sachen hinterfragen und entdecken.

Sie wohnen mittlerweile in Hamburg, bleiben aber dem Kliemannsland treu, was sind Ihre aktuellen und geplanten Projekte?

Genau, ich wollte wieder in die Stadt zurück. Dort bin ich regelmäßig in der Sendung „Mein Nachmittag“ im NDR und gebe sowohl in Hamburg als auch im Kliemannsland Kochkurse und veranstalte Kochabende. Außerdem schreibe ich gerade ein Kochbuch, das wird im Februar veröffentlicht. Dann habe ich die Leitung des Cafés im Kliemannsland übernommen und backe dafür die Kuchen und Torten.

Wie kam es dazu, dass Sie bei „Wachtelhof & Friends“ dabei sind? Was ist für Sie das Besondere an diesem Format?

Bereits während meiner Ausbildung habe ich für einige Wettbewerbe eng mit dem Wachtelhof zusammengearbeitet, da sie mehr Zugang zu speziellen Lieferanten für besondere Lebensmittel hatten. Nach meiner Ausbildung habe ich dort ein Jahr gearbeitet. Ich hatte eine gute Zeit, der Umgangston war erstaunlich freundlich für die Gastronomie und Daniel Rundholz ist ein super Küchenchef. Allgemein ist das Arbeitsklima sehr herzlich. Von daher freue ich mich sehr, für einen Tag wieder dort zu sein. Letztes Jahr hat es mir bereits sehr viel Spaß gemacht, zumal einige von meinen damaligen Arbeitskollegen immer noch dort arbeiten. Das Besondere an diesem Format ist das Miteinander mit den Gästen vor Ort, da die Köche mit ihren Stationen im Gästebereich aufgebaut sind. Man kann mit jedem in Kontakt treten, es herrscht eine lockere, angenehme Atmosphäre.

Was ist danach für Sie der nächste Stopp?

Paris. Ich fühle mich geehrt, für Barilla bei der Pasta World Championship für Deutschland anzutreten, und hoffe sehr, dass ich mich gegen die anderen 15 Nationen aus aller Welt durchsetzen kann.

Gastköche mit freundschaftlichen Verbindungen

Zum sechsten Mal lädt der Rotenburger Wachtelhof für Donnerstag ab 18.30 Uhr zum Kochevent „Wachtelhof & Friends“ ein. Dabei werden im Erdgeschoss mehrere Stationen aufgebaut, an denen Küchenchef Daniel Rundholz und sein Team sowie verschiedene Gastköche diverse Gerichte präsentieren. Zu den Köchen zählen neben Zora Klipp Eric Popp (Küchenchef in Fleming’s Hotel Frankfurt), Jens Kommerau (früher Café Worpswede, bald mit neuem Lokal in Bremen), Ulf Ahrens (Gasthof Ahrens in Kuhstedt), Alex Tognazzi (Küchenchef Hotel Cascada Luzern) und Marlene Kruppa (Café Marlene).

Die Gäste können überall probieren und die Köche stehen während des Abends gerne zu einer Fachsimpelei zur Verfügung. „Das Besondere ist, dass es keine ,gekauften‘ Gastköche gibt, sondern nur solche, zu denen wir eine freundschaftliche Verbindung pflegen“, heißt es in einer Pressemeldung des Wachtelhofs. Außerdem gibt es im Keller eine Weinverkostung sowie einen Pop-up-Store, in dem verschiedene Designer ihre Werke vorstellen. Das Lopes Duo begleitet den Abend musikalisch. Gäste zahlen 99 Euro. Letzte Anmeldungen sind noch möglich unter der Telefonnummer 04261 / 8530.