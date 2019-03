Der nächste Anlauf

Im Oktober sind die Befürworter einer Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule in Rotenburg gescheitert. Der Stadtrat hatte nach langer, zum Teil heftiger politischer Diskussion gegen den Antrag gestimmt. Nun soll es einen zweiten Versuch geben. Im Mai wird sich der Stadtrat erneut mit dem Thema beschäftigen.

VON MICHAEL KRÜGER

Rotenburg – Am Dienstagabend tagte noch die Gesamtkonferenz der Integrierten Gesamtschule (IGS), doch nach dem ersten Votum im Schulvorstand aus der vergangenen Woche ist bereits klar: Die Stadt Rotenburg als Schulträger wird in den kommenden Tagen auch ganz offiziell den Antrag erhalten, sich bei der Landesschulbehörde für die Errichtung einer Oberstufe einzusetzen. Diese Willensbekundung der IGS erwartet genau so Bürgermeister Andreas Weber (SPD), der für sein Herzensprojekt bei den Ratsmitgliedern bereits nach einem Termin im Mai sucht, an dem möglichst alle dabei sein können. „Ich will mir nicht den Vorwurf machen lassen, dass die Fraktionen nicht vollzählig sind“, sagt Weber auf Nachfrage.

Genau diesem Vorwurf war Weber im vergangenen Jahr ausgesetzt gewesen, als er die Abstimmung über die Beantragung der Oberstufe im Rat kurzfristig zurückgestellt und auf Oktober verschoben hatte. Nun also alles auf Anfang, ein zweiter Anlauf seitens der Schule, ausreichend politische Unterstützer für die Oberstufe zu erhalten. „Für uns besteht die Notwendigkeit weiterhin“, sagt Schulleiter Sven Thiemer. Für eine gelungene IGS sei eine Oberstufe „zwingend notwendig“, untermauert er. Nach der Ablehnung im Oktober sei die „Erregung groß“ gewesen, „die Elternschaft ist noch aktiver geworden und hat nicht locker gelassen“, so der Schulleiter. Mit einer Unterschriftaktion und in Gesprächen mit den Stadtratsfraktionen werde unermüdlich daran gearbeitet, doch noch eine Mehrheit zu bekommen. Wobei es nicht die Aufgabe der Schule selbst sei, diese zu beschaffen, wie Thiemer explizit sagt. Das müssten die Parteien machen. Thiemer: „Aber wir sind erst mal optimistisch.“

Einen ihrer größten Unterstützer hat die IGS im Rathaus. Bürgermeister Weber sagt, dass eine IGS ohne Oberstufe eben keine IGS sei, ein „Haus ohne Dach“, so sein oft geäußertes Bild. Und auch seine Partei signalisiert erneut Unterstützung, wenn seitens der Schule der Antrag an die Stadt vorliegt. SPD-Stadtratsfraktionschef Gilberto Gori: „Wenn die Schule oder die Verwaltung einen Antrag stellen, würden wir diesen selbstverständlich unterstützen.“ Nach der knappen Mehrheit gegen die Oberstufe in der ersten Abstimmung sei die SPD von vielen Eltern, Lehrern und Bürgern angesprochen worden mit der Bitte, die Oberstufe doch noch möglich zu machen. „Immer mehr Rotenburger unterstützen die Oberstufe an der IGS“, so Gori.

Das sieht die größte Stadtratsfraktion weiterhin deutlich anders. CDU-Fraktionschef Klaus Rinck zeigt sich „sehr überrascht“, „die Frage einer Oberstufe für die IGS innerhalb derart kurzer Zeit erneut zur Abstimmung zu stellen“. Es habe sich maßgeblich nichts an den Fakten – also zu geringe Schülerzahl, zu hohe Kosten, Konkurrenz zu Ratsgymnasium und BBS – geändert. Rinck will zunächst die Kooperation von IGS und den anderen beiden Rotenburger Gymnasien im Oberstufenbereich abwarten. „Diesem Weg sollte jetzt erst einmal eine Chance gegeben werden. In einigen Jahren kann dann die Situation erneut bewertet werden“, so der CDU-Politiker.

Bevor es zu einer erneuten Abstimmung im Rat kommen könnte, müssten laut Bürgermeister Weber wieder die Eltern zu deren Bereitschaft, ihre Kinder an der IGS-Oberstufe beschulen zu lassen, befragt werden. Um die Interpretation der ersten Umfrage hatte es zuletzt heftige Kontroversen geben. Sowohl die SPD als auch IGS-Schulleiter Thiemer betonen jetzt, dass sich die Situation hin zu einem größeren Schülerpotenzial entwickelt habe – die Zeugnisse zum Halbjahr der ersten Jahrgangsstufe neun hätten das eindeutig belegt.