Nachhaltigkeit konkret: Schüler der BBS Rotenburg stellen Projekte vor

Von: Stefanie Glaschke

Schülerin Fabienne erklärt den innovativen Mülleimer für Zigarettenkippen. © Glaschke

Wie können die BBS in Rotenburg nachhaltiger werden? Schülerinnen und Schüler haben Ideen gesammelt und nun vorgestellt.

Rotenburg – Anfang Februar 2023 startete eine außergewöhnliche Projektwoche an den BBS in Rotenburg. Schülerinnen und Schüler der Klasse 11 sollten erarbeiten, wie ihre Schule konkret CO2 einsparen könnte. Die Ergebnisse der Projektarbeiten haben die Teilnehmer am vergangenen Freitag vor großem Publikum präsentiert.

Eine Kooperation mit der Uni Hannover hat die Aktion ermöglicht. Hierfür waren vier Studierende mit der Studienrichtung Lehramt für Gymnasien in die Rotenburger Schule gekommen. Sie sollten mit den Schülern der Klasse elf ihre Kompetenzen in Didaktik erweitern und überprüfen.

Marlene Heuser, eine der Studierenden, zog eine positive Bilanz. Ihre Erwartungen hatten sich erfüllt. „Die Schülerinnen und Schüler erlangen nicht nur Sachwissen. Sie werden auch selbstbewusster und stärken ihre Teamfähigkeit durch diese Kombination aus theoretischer Erarbeitung und praktischer Umsetzung“, konnte sie feststellen. Der Rahmen dafür wird vom Programm „Low-Emission-Schools in Norddeutschland “ (LESSCO2) geboten. Gefördert wird diese Arbeit von der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Ein wichtiger Aspekt ist, die Ergebnisse den kommunalen Entscheidungsträgern vorzustellen, um auf kommunaler Ebene für Veränderungen zur Reduzierung des CO2-Aufkommens an Schulen zu sorgen. Neben dem Wissenserwerb im Bereich Nachhaltigkeit setzt das Projekt auf konkrete Anwendungen und eine Veränderung der Haltung gegenüber Umweltschutzthemen.

Initiatorin war Anke Niemeier, Klassenlehrerin einer der elften Klassen. Sie lud die vier Studierenden ein und verfolgte den Projektverlauf. Das Ziel war es, realistische Pläne zu erarbeiten, um die BBS nachhaltiger zu gestalten. Zu diesem Zweck wurden fünf Arbeitsgruppen gebildet. Diese befassten sich jeweils mit den Themen Energie, Ernährung, Mobilität und Abfallwirtschaft. Die fünfte Gruppe trug den Namen „Reporterteam“. Ihre Aufgabe war die Dokumentation der Projektwoche. Die geladenen Gäste staunten nicht schlecht über das, was die Schülerinnen und Schüler erarbeitet hatten.

In der Projektgruppe Abfallwirtschaft fiel auf, dass die Schule bisher keine Mülltrennung durchführt. Die Schülerinnen und Schüler setzten alle Hebel in Bewegung und konnten als Ergebnis berichten, dass dieses Defizit zeitnah behoben werden kann. Es wird jetzt auf zusätzliche Mülltonnen gewartet, die sind bereits bestellt. Auch ein innovativer Müllbehälter für Zigarettenkippen sei bereits in Arbeit. Außerdem regten sie an, auf Einweggeschirr im Kiosk zu verzichten. Es wird geprüft, ob die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Brotdosen und Getränkebecher mitbringen können. Beschichtete Brottüten sollen zeitnah durch unbeschichtete Servietten ersetzt werden. Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann bemerkte in seiner kurzen Rede auch gleich, dass er sich nun bei den städtischen Schulen ebenfalls um das Thema Mülltrennung kümmern werde.

Die Projektgruppe Energie hatte sich mit einer Solaranlage für das Schuldach befasst. Hier konnte sie ermitteln, dass sich nach zwölf Jahren die Investition von fast 350 000 Euro für eine neue Anlage amortisieren könne. Bürgermeister Oestmann wies darauf hin, dass man auch vom Land nicht erwarten könne, dass es zeitnah Solarstrom an den BBS geben wird. „Es braucht einen gewissen Vorlauf. Ein Projekt dieser Größenordnung ist nicht von heute auf morgen umgesetzt“, erklärte der Erste Kreisrat Torsten Lühring als Vertreter des Landkreises, der Träger der BBS ist. Zusätzlich lobte er die Schülerinnen und Schüler für ihre guten Ideen und die Bereitschaft, konkrete Maßnahmen zur CO2-Reduzierung in der eigenen Umgebung praktisch umzusetzen.

Die Gruppe, die sich mit nachhaltiger Ernährung befasste, nahm ebenfalls den Kiosk in der Schule unter die Lupe. Hier gäbe es, so die Teilnehmer, viel zu viel Müll. Wasserspender statt PET-Flaschen ist eines der Ziele. Auch ein Tag pro Woche, an dem beim Schulessen auf Fleisch verzichtet wird, steht ganz neu auf dem Programm. Zusätzlich soll der Schulgarten neu belebt werden. Hier wurde bereits Kontakt zu den Rotenburger Werken aufgenommen, die vielleicht mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Mit dem Anbau eigener Gemüsesorten senke man nicht nur Kosten, sondern vermeide auch Emissionen, die durch Transporte entstünden, hieß es. In den BBS wollen die Schülerinnen und Schüler zukünftig strenger darauf achten, saisonale und regionale Lebensmittel anzubieten.

Die Projektgruppe Mobilität hat die Busfahrpläne durchgearbeitet. Bei der gründlichen Überprüfung sind den Schülerinnen und Schülern zahlreiche Schwachstellen aufgefallen. So fahren beispielsweise Busse teilweise leer, andere Linien fehlen. Eine Verbesserung, die auf die BBS abgestimmt ist, könnte dazu führen, das weniger Schüler mit dem Auto zur Schule fahren und auf den ÖPNV umsteigen. Mit einer Überarbeitung des Fahrplans könnte man laut einer ersten Berechnung der jungen Erwachsenen 9000 Kilometer Fahrstrecke und damit 272 Kilogramm CO2 im Monat sparen lassen. Der eingesparte Kraftstoff käme auf einen Wert von 7 200 Euro monatlich.

Zum Ende der Veranstaltung zeigten sich die Gäste sichtlich erstaunt über die Fülle der Möglichkeiten, die den Schülerinnen und Schülern eingefallen waren. Auch das Engagement, mit dem sie bereits im laufenden Projekt mit Experten und Entscheidern in Kontakt getreten waren, überraschte die anwesenden Kommunalpolitiker und Verwaltungsvertreter der Stadt und des Landkreises.