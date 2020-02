Nachfrage und Preise steigen

Rotenburg - Von Guido Menker. Klar, auch ein Apotheker freut sich, wenn sein Laden läuft. René Große hat gleich vier davon. Drei in Rotenburg und seit einem Jahr einen weiteren in Gnarrenburg. 45 Angestellte beschäftigt der Apotheker. Alles gut also? Nicht ganz. Denn zurzeit erreichen Große nicht nur reihenweise Mails und Anrufe, sondern viele Kunden suchen vor allem den persönlichen Kontakt. Das Coronavirus ist – salopp ausgedrückt – in aller Munde.

Und weil die gemeldeten Fälle immer ein Stückchen näher kommen, steigt die Verunsicherung in der Bevölkerung. Mundschutz und Atemschutzmasken sind gefragter denn je. So sehr, dass der Bedarf kaum noch zu decken ist. Große indes warnt vor Panik. Schließlich sind in Deutschland erst verhältnismäßig wenig bestätigte Fälle gemeldet worden – und keiner davon bei uns im Norden.

Dennoch kommen in diesen Tagen vermehrt Kunden in die Apotheken, um sich mit Mundschutz und Atemschutzmasken einzudecken. Es kommen aber nicht nur besorgte Bürger, sondern auch viele Menschen, die als Fachpersonal im medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig sind. Wie lange sie alle noch mit dem Mundschutz versorgt werden können, ist unklar. „Es ist kaum noch was am Markt zu bekommen“, sagt Große. Er unterstreicht in einem Gespräch mit unserer Zeitung, dass die herkömmlichen Papiermasken keinen sicheren Schutz gewährleisten. Sie können die Tröpfcheninfektion verhindern, aber nicht das eigene Anstecken. Dafür seien eher die professionellen Atemschutzmasken nötig, Große nennt die beiden Varianten FFP 2 und FFP 3. Die sind ohnehin schon teurer, doch was die Preisentwicklung angeht, scheint in diesen Tagen kein Ende in Sicht zu sein. „Diese Woche bezahlen wir das das Doppelte von dem, was wir in der vergangenen Woche zahlen mussten“, sagt Große.

Das Problem: Die Produktion derartiger Hilfsmittel läuft überwiegend im asiatischen Raum. „Die Chinesen kaufen den Markt zurzeit leer – sie zahlen sogar dafür, wenn Schiffe mit entsprechenden Ladungen auf ihrem Weg nach Europa wieder umkehren“, berichtet der Apotheker. Ähnliches sei auch mit Blick auf Stab- und Stirnthermometern sowie Desinfektionsmittel zu erwarten. Große spricht in diesem Zusammenhang die Folgen der Globalisierung an und sagt: „Jetzt sehen wir, dass Geiz eben doch nicht so geil ist, wie viele Menschen lange Zeit geglaubt haben.“

Der Rotenburger Apotheker habe gerade erst wieder versucht, 1 000 Atemschutzmasken zu bestellen – es kam eine Absage. „Ich mache mir ernsthaft Sorgen darüber, was los ist, wenn wir erst das Virus tatsächlich auch hier haben sollten.“ Immerhin sei es derzeit noch relativ ruhig, und es gebe ja auch wirklich keinen Grund, jetzt in Panik zu verfallen, wiederholt er.

Nur so viel sei für ihn klar: Sollte es zum Ernstfall kommen, sei ihm wichtig, zunächst die eigenen Mitarbeiter so gut wie möglich zu schützen. Allein das könne zu einem Problem werden, schließlich verbrauchen sich auch die professionellen Masken nach maximal acht Stunden. Im Klartext: „Ich bräuchte 360 Stück davon pro Woche.“ Angesichts der aktuellen Preise wären dafür rund 1 800 Euro auf den Tisch zu legen. Große will sich gar nicht ausmalen, wie es dann weitergeht. Er rät dazu, „die Kirche im Dorf zu lassen“, alles andere sei schließlich noch Kaffeesatzleserei. Im Moment könne er die Kundenwünsche noch erfüllen. Gibt es keinen Nachschub mehr, gebe er die Atemschutzmasken nur noch an Fachpersonal aus.

Zugleich betont der Apotheker: Es sei noch nicht wirklich ganz klar, wie gefährlich das Coronavirus ist. Es sei davon auszugehen, dass es bei einem normal leistungsfähigen Menschen mit einer Grippeinfektion zu vergleichen sei. Problematisch sei es bei älteren, bei schwächeren Menschen – vor allem mit gewissen Vorerkrankungen, die ohnehin Lungenprobleme hätten.

Zum Abschluss des Gespräches soll es noch ein Foto geben – im Laden natürlich und mit einer der Atemschutzmasken. Große schnappt sich eine aus dem Fach am Tresen, vor dem eine ältere Frau steht. Auch sie hat sich eine genommen und noch eine Flasche Desinfektionsmittel dazu geordert. Gesundheit!