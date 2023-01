Rätsel um Rückgang: Nachfrage nach Suchthilfegruppen im Kreis Rotenburg sinkt

Von: Andreas Schultz

Einer der Wege zu Selbsthilfegruppen für Suchterkrankte führt über die Suchtberatung. Allerdings geht die Nachfrage bei derartigen Gruppen zurück. © Schultz

Sind es Nachwirkungen der Pandemie, Nachwuchsmangel, Digitalisierung oder von allem ein bisschen? Im Kreis Rotenburg rätselt man, welche Gründe hinter der sinkenden Nachfrage nach Suchtgruppen stehen.

Rotenburg/Sottrum – „Wenn es dir schlecht geht, geh zum Meeting. Wenn es dir zu gut geht, renn’ zum Meeting“: Eine Prise Galgenhumor wohnt in dem Sprichwort, mit dem Erwin Meyer verdeutlicht, dass gerade trockenen Alkoholikern mit gutem Lauf schnell der Rückfall droht. Sucht und Gefährdete gibt es nach wie vor – nur ihre Bewegungsrichtung hat sich geändert. Zumindest „rennen“ Betroffene den Selbsthilfegruppen derzeit nicht die Türen ein: Der Trend geht zum Teilnehmerrückgang.

Meyer ist Ansprechpartner für die Anonymen Alkoholiker (AA) in Rotenburg und Sottrum. Den Grundsätzen der AA entsprechend haben wir seinen Namen geändert, er ist der Redaktion bekannt. Meyer kennt die neue Zurückhaltung, die die AA-Gruppen im Landkreis betrifft. Während beispielsweise in Rotenburg jetzt noch vier bis sechs Teilnehmer zum Treffen kommen, waren es vor rund zwei Jahren noch zwölf bis 14. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich in Sottrum ab: Derzeit nehmen acht bis zehn Menschen an den Treffen teil – für Meyer noch ein „guter Stammgruppenkreis“, vor zwei Jahren waren es noch 14 bis 15. „Es gibt Gruppen, denen geht es deutlich schlechter“.

Ein Beispiel dafür ist die Selbsthilfegruppe vom Blauen Kreuz Gnarrenburg, die ihre Schließung angekündigt hat. Der ehemalige Vorsitzende des inzwischen aufgelösten Vereins, Heinz-Friedrich Brünjes, führt im Wesentlichen den Rückgang der Hilfesuchenden als Grund für die Schließung an. Aber auch, dass es den zugehörigen Verein nicht mehr gibt, nachdem sich der Vorstand ohne Nachfolge aus Altersgründen zurückgezogen hat, gehört zu den Ursachen. „Das war keine Entscheidung, die wir leichtfertig getroffen haben, sondern schweren Herzens“, sagt Brünjes.

Dem stehen im Landkreis allerdings noch einige Positivbeispiele gegenüber. Das macht Birgit Flemming deutlich, wenn sie von den Amazonen spricht. Die Selbsthilfegruppe für Frauen mit Mischkonsum zähle stabil sieben Teilnehmerinnen, berichtet die Leiterin der Fachstelle Sucht und Suchtprävention in Rotenburg. Und auch bei der AA-Gruppe Zeven laufe es gut, laut Meyer mit 18 bis 20 Teilnehmern.

Sucht- und Selbsthilfegruppen sind in manchen Gegenden einfach nicht mehr gefragt.

Und dennoch: „Sucht- und Selbsthilfegruppen sind in manchen Gegenden einfach nicht mehr gefragt“, sagt Flemming. Wesentlichen Anteil daran habe das Angebot im Internet, das vermutet auch Meyer: „Für viele ist das Netz noch ein Stück anonymer“, fasst er zusammen. „Das ist halt der Lauf der Zeit.“

Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung beschleunigt: Zwei Jahre lang waren Treffen teils schwer, teils gar nicht möglich. Und auch jetzt, da für einen großen Teil der Gesellschaft die Pandemie zumindest gefühlt vorbei zu sein scheint, hemmt das Virus für einige den Besuch der Treffen. „Viele gehören zu vulnerablen Gruppen. Diese Menschen müssen sich weiter schützen“, erklärt Flemming.

Dabei könnte die Nachfrage nach den Sucht- und Selbsthilfegruppen genauso gut steigen: Studien legen nahe, dass der Alkoholkonsum als Begleiterscheinung der Pandemie während der Krise gestiegen ist – und damit auch die Zahl der Abhängigen. Dass sich das nicht in der Besucherzahl bei den Meetings niederschlägt, liegt aus Sicht von Meyer in der schier großen Anzahl an Angeboten – plus Alternativen im Netz. „Man darf nicht vergessen, dass es auch schwer ist, den Weg in die Gruppe zu finden. Dafür muss man sich eingestehen, dass man ein Problem hat“, erklärt Meyer ein weiteres Hindernis. Und dann gebe es noch die, die es zwar in die Gruppe schaffen, dann aber nicht mit dem AA-Programm zurechtkommen und schließlich fernbleiben.

Warum es teils punktuell zu starken Rückgängen kommen kann, dafür hat Brünjes zumindest eine Theorie: die Ortsflucht gepaart mit mangelndem Nachwuchs. „Hilfesuchende gehen in der Regel nicht in ihrem Heimatort zur Gruppe, sondern gehen dafür woanders hin“, sagt er.

Veronika Czech (l.) und Verena Kimpel sehen bei vielen Selbsthilfegruppen eher eine hohe Nachfrage als einen Rückgang, wie er bei Suchthilfegruppen zu beobachten ist. © Schultz

Auch Veronica Czech und Verena Kimpel von der Zentralen Informationsstelle Selbsthilfe Selbsthilfekontaktstelle (Ziss) im Landkreis Rotenburg sehen den Nachfragerückgang bei den Suchtselbsthilfegruppen. Sie bieten eine weitere Perspektive auf die Corona-Einschränkungen: So hätten diese bei einigen Suchterkrankten dazu geführt, dass diese rückfällig geworden sind. „Bei den Anonymen Alkoholikern wird es zwar nicht gern gesehen, wenn jemand angetrunken zum Treffen kommt, abgewiesen wird aber keiner. Das ist bei den meisten anderen Suchtgruppen anders“, erklärt Czech. Abseits von AA dürfte also auch das zum Rückgang der Teilnehmer beigetragen haben.

Die Entwicklung der Zahlen bei Selbsthilfegruppen zum Thema Parkinson oder für Gehörlose sei stabil. In anderen Bereichen der Selbsthilfe sei eine Entwicklung zu beobachten, die der im Suchtbereich zuwiderläuft: „Innerhalb eines Jahres haben sich die Suchanfragen mehr als verdoppelt“, gibt Kimpel mit Blick auf die Gruppen zu Protokoll, in denen sich psychisch Erkrankte treffen. Diese Entwicklung wiederum erhöhe den Druck auf die jeweiligen Gruppenleiter, die selbst in der Regel Betroffene sind. Daher hatten Czech und Kimpel in der Zeit starker Corona-Einschränkungen viel damit zu tun, die jeweiligen Leiter zu unterstützen. Als beispielsweise Gruppentreffen nur noch zu fünft stattfinden konnten, haben die Köpfe von 15er-Gruppen statt einem Treffen drei abgehalten, was neben dem zeitlichen Aufwand auch den organisatorischen erhöht: So muss es zu den neuen Terminen auch wieder passende Räume geben. Großes Lob halten Kimpel und Czech für die Leiter der Selbsthilfegruppen im Landkreis Rotenburg bereit: Abgesehen vom Fall in Gnarrenburg, wo es aufgrund der Organisation im Verein nicht mehr anders ging, haben die Gruppen unter Anstrengung ihren Betrieb aufrechterhalten: „Darauf sind wir stolz. Wir haben da sehr stark Engagierte“, so Czech.