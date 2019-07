Nachfolgerin gesucht

Rotenburg - Von Ann-christin Beims. Die Amtszeit der Deutschen Kartoffelkönigin 2019 Vanessa I. neigt sich langsam dem Ende entgegen. Daher hält die Stadt Rotenburg bereits Ausschau nach geeigneten Bewerberinnen, die ihre Nachfolge antreten können. „Sie repräsentiert die Stadt und ist das Aushängeschild des 34. Kartoffelmarkts am 29. September“, erklärt Benjamin Roolfs. Bei ihm laufen im Informationsbüro des Rathauses alle Fäden zusammen.

Dabei gibt es zwei wichtige Voraussetzungen, um auf dem Markt gekrönt zu werden und das Amt zu übernehmen: Zum einen müssen die Bewerberinnen mindestens 18 Jahre alt sein und im Stadtgebiet Rotenburgs wohnen. Sprich: Unterstedt oder Mulmshorn sind noch erlaubt, Sottrum oder Scheeßel nicht. Zum anderen soll die Kartoffelkönigin auch auf Veranstaltungen außerhalb die Wümmestadt repräsentieren. Darunter sind unter anderem das Heideblütenfest in Schneverdingen, der Kräutertag in Horstedt und die Grüne Woche in Berlin Anfang 2020 – daher sollten die Bewerberinnen auch kommunikativ sein. „Da wächst man hinein“, ermuntert Roolfs.

Zudem möchte er das Ganze erweitern: „Sie soll vor Ort mehr Präsenz zeigen“, fügt er hinzu. „In der Stadt ist die Kartoffelkönigin weniger bekannt, deswegen möchten wir sie verstärkt in lokale Aktionen einbinden.“ So ist Vanessa I. beispielsweise jetzt im Kindergarten zu Besuch gewesen und hat mit den Jüngsten Kartoffeldruck gemacht. Geplant seien auch Aktionen wie die Begleitung eines Landwirts bei der Ernte und Kochen mit den Landfrauen. „Immer idealerweise mit dem Produkt Kartoffel im Fokus, für das sie steht.“

Ab sofort gibt es zudem einen „royalen Instagram-Account“, wie Roolfs schmunzelnd anmerkt. Dort präsentiert sich die Kartoffelkönigin mit ihren Aktionen und den diversen Leckereien, die man aus der Kartoffel zaubern kann. „Um die Kartoffelkönigin wieder mehr in den Fokus zu rücken“, ergänzt Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD).

Die Kandidatinnen müssen sich bewusst sein, dass das Ehrenamt auch mit ein paar Wochenendreisen verbunden ist. „Viele Veranstaltungen sind am Wochenende, das steuern wir dann.“ Dafür erhalten die Königinnen eine Aufwandsentschädigung, die Fahrtkosten werden übernommen. Die Aufgabe mit dem Job oder der Ausbildung unter einen Hut zu bekommen, sei machbar, davon zeigen sich Roolfs und auch Weber im Pressegespräch überzeugt. „Jeder Arbeitgeber kann sich damit schmücken, eine Kartoffelkönigin im Betrieb zu haben. Es ist auch ein PR-Faktor für die Firmen und ein Aushängeschild“, erklärt der Verwaltungschef.

Wer sich bewerben möchte, findet das dafür erforderliche Formular auf der Internetseite der Stadt Rotenburg unter dem Punkt „Kultur und Tourismus“. Die Entscheidung treffen dann Roolfs und sein Team.