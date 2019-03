Stromautobahn „SuedLink“: Alles rund ums Erdkabel

Die Stromautobahn „SuedLink“ soll unterirdisch verlaufen, so viel ist sicher. Und auch in den Planungen des anderen größeren Trassenprojekts in der Region – Stade-Landesbergen – ist eine Erdverkabelung noch nicht vom Tisch. Wir nähern uns der Thematik einmal von technischer Seite.

Rotenburg – Von Matthias Röhrs. 2021 könnte es soweit sein. Dann sollen die ersten Bagger damit beginnen, eine Schneise quer durch Deutschland zu graben. Rund 700 Kilometer ist der „SuedLink“ lang, er soll die Offshore-Windanlagen im Norden mit dem Süden der Bundesrepublik verbinden – unterirdisch, als Erdkabel im Boden.

+ Eine Stromtrasse mit Erdverkabelung: Die einzelnen Gräben sind mehrere Meter voneinander getrennt. © Foto/Grafik: Tennet Und das gleich zwei Mal: Von Wilster (bei Itzehoe) nach Grafenrheinfeld (bei Würzburg) sowie von Brunsbüttel nach Großgartach (bei Heilbronn) mit jeweils zwei Gigawatt Übertragungskapazität und möglichst lange auf einer gemeinsamen Stammstrecke. Die Trasse soll die „Hauptschlagader“ der Energiewende werden – und hatte stets in allen Planungsschritten den Landkreis massiv durchlaufen. Das ist auch jetzt nicht anders, wo am Ende eines jahrelangen Prozesses inklusive komplettem Neustart nach politischer Intervention ein 1 000 Meter breiter Vorzugskorridor liegt – Hauptbetroffene in der Region sind Scheeßel, Bothel und Visselhövede.

Dagegen soll der Ersatzneubau der Trasse Stade-Landesbergen weitgehend als oberirdische Freileitung mit 380 Kilovolt (kV) erfolgen. Doch im Bereich Hassendorf steht auch eine Erdverkabelung in der Diskussion. Für die Trasse im Boden gibt es Fürs und Widers, Bevorteiligte und Benachteiligte. Doch was ist überhaupt ein Erdkabel rein technisch gesehen? Wie baut man es? Was passiert im Boden? Wir haben beim Netzbetreiber Tennet, der beide Projekte in seiner Verantwortung hat, nachgefragt.

Was vergräbt Tennet im Boden genau?

Nach aktuellem Stand sind derzeit 320-kV-Leitungen geplant, die etwa anderthalb Meter tief im Boden verlegt werden. Diese haben einen Durchmesser von jeweils rund 14 Zentimetern, so Tennet-Sprecherin Ulrike Hörchens. Die Kabel bestehen aus einem Aluminium- oder Kupferleiter, einer Kunststoffisolierung und einem Kabelmantel.

Beide „SuedLink“-Strecken sollen zusammen eine Übertragungskapazität von vier Gigawatt haben – Tennet spricht also von acht Kabeln, die durch den Bau beider Strecken in der Erde verlegt werden. Allerdings laufen Hörchens zufolge derzeit auch Tests mit 525-kV-Kabeln. Da sie mehr Kapazität haben als die herkömmlichen Kabel, würden dann nur vier Kabel für beide „SuedLink“-Maßnahmen benötigt.

Wie haltbar sind Erdkabel?

Die Lebensdauer eines Erdkabels beträgt Hörchens zufolge 40 Jahre. Wenn nötig, würden bei Beschädigungen in der Regel fehlerhafte Abschnitte des Kabels ausgetauscht. Der Netzbetreiber habe bisher sehr gute Erfahrungen mit der Zuverlässigkeit der Kabel gemacht. Die Reparaturzeiten für Erdkabel seien von verschiedenen Faktoren abhängig – etwa die Genauigkeit der Fehlerlokalisierung.

Damit das möglichst genau geschieht, wird mit den Kabeln ein Lichtwellenleiter verlegt. Es gibt Schutzplatten, die Beschädigungen – beispielsweise durch Tiere – verhindern sollen. „Genau wie bei einer Freileitung können Beschädigungen im äußersten Fall dazu führen, dass Teile der Leitung zeitweise außer Betrieb gehen“, sagt Hörchens.

Wie warm wird der Boden an der Oberfläche?

Maximal 40 Grad an der Oberfläche des Kabelmantels sollen laut Tennet bei einem Erdkabel herrschen. Direkt an der Erdoberfläche werde die Erhöhung im Bereich täglicher Temperaturschwankungen liegen. Dagegen seien im Unterboden Temperaturerhöhungen zu erwarten.

Durch Systemauslegungen, Leiterdurchmesser, Abstand der Kabel zueinander in einem Graben und Abstand zwischen den Gräben, sowie durch die Verlegetiefe könne das umgebende Temperaturfeld minimiert werden. Hörchens: „Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen: Beim Betrieb der baugleichen Erdkabel auf der Festlandseite zur Anbindung von Offshore-Windparks lassen sich derzeit keine Bodenerwärmungen an der Erdoberfläche feststellen.“

Wie werden die Kabel genau verlegt?

Die gängige Methode sei die offene Verlegung der Kabel in mehreren Gräben. Dabei liegen pro Graben zwei stromführende Kabel und gegebenenfalls jeweils ein metallischer Rückleiter, heißt es von Tennet. Die Plus- und Minuskabel haben einen Abstand von zirka 20 Zentimetern zueinander, die Grabensohle ist zirka ein Meter breit. Der Abstand zum nächsten Graben mit weiteren zwei Kabeln beträgt fünf bis acht Meter. Dieser Abstand kann in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Beim „SuedLink“ benötigt man für eine der beiden Maßnahmen voraussichtlich je einen Arbeitsstreifen von bis zu 25 Metern beziehungsweise einen Schutzstreifen von zirka 15 Metern Breite im Betrieb. Liegen beide Leitungen parallel, verdoppeln sich diese Zahlen; sollten dagegen 525-kV-Kabel verbaut werden, würden sich die Angaben jeweils etwa halbieren. Nach Abschluss der Bauarbeiten verbleiben im Schutzstreifen keine oberirdischen Bauwerke.

Wie verläuft die offene Bauweise?

Nach dem Abstecken der Trasse wird eine etwa fünf Meter breite Baustraße angelegt. Daraufhin heben die Bauarbeiter Ober- und Unterboden aus. Im Graben wird das Bettungsmaterial eingebracht. Auf diesem liegt dann später das Kabel. Die einzelnen Kabelenden sind durch eine Muffe miteinander verbunden. Diese werden in staubfreien, temporären Containern auf der Baustelle angebracht.

Im Anschluss wird das Bettungsmaterial über dem Kabel aufgefüllt, darüber werden Schutzplatten verlegt. Im Anschluss bringen die Arbeiter den Unterboden und das Trassenwarnband sowie den Oberboden wie vorgefunden wieder ein. Mit dem Rückbau der Baustraße und dem Abschluss der Rekultivierung ist die Bauphase beendet.

Wie wird ein Erdkabel unter Flüsse und Straßen verlegt?

In diesen Fällen würde „unterdückert“, so Hörchens. „Das heißt, die Erdkabel in geschlossener Bauweise unter die Flüsse oder Straßen verlegt.“ Dabei werden solche sensiblen Bereiche unterbohrt. In diese Bohrung werden Kabelschutzrohre eingezogen und in diesen wiederum das Kabel. „Über diesen Bereichen gibt es keine Nutzungseinschränkungen. Darüber sind auch tiefwurzelnde Bäume kein Problem für Erdkabel.“

Was darf über einem Erdkabel sein?

Die landwirtschaftliche Nutzung ist wie auf jeder anderen unterirdischen Infrastruktur möglich, so Tennet. Einschränkungen gebe es, wenn die Erdkabel gefährdet werden. Pfähle oder andere Verankerungen, die tief in den Boden dringen, seien daher nicht möglich – genauso wenig wie tiefwurzelnde Bäume.

Der Anbau von Sonderkulturen – zum Beispiel Obstbau – könne mit gewissen Einschränkungen weiter betrieben werden. „Da im Betrieb der Erdkabel keine Emissionen auftreten, hat der Gesetzgeber keinen Mindestabstand festgelegt“, sagt Hörchens über Wohnhäuser in der Nähe der Trasse. Tennet plane jedoch immer mit dem größtmöglichen Abstand dazu.

Gibt es Besonderheiten beim Bau durch Naturschutzgebiete?

Um Eingriffe zu minimieren, werde darauf geachtet, die Schutzgebiete im Bereich mit der geringsten Breitenausdehnung zu queren. Darüber hinaus würden technische Optionen zum Zuge kommen, wie eine Unterbohrung (insbesondere aller Flussläufe und der angrenzenden Schutzgebiete Oste und Wümme).

Zusätzlich gebe es weitere Maßnahmen spezifisch für jedes Schutzgebiet und deren Schutzziele, beispielsweise Beschränkungen in der Bauzeit, um Brutvögel nicht zu stören, erklärt Hörchens. Mit dem Vorrang für Erdverkabelung beim „SuedLink“ würden die Risiken, die beispielsweise für Vögel bei Freileitungen bestehen, minimiert. Deswegen habe sich auch der Nabu für eine Erdkabellösung ausgesprochen.