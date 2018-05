Nach Zwischenfall an Kita: Verwirrter Mann erneut mit Messer unterwegs

Frau an Bischofstraße bedroht

Rotenburg - Ein offenbar verwirrter Mann hat in am Donnerstagabend Rotenburg randaliert und eine Frau mit einem Küchenmesser bedroht. Vermutlich handelt es sich um denselben Mann, der kürzlich an einer Kindertagesstätte für Unruhe gesorgt hatte - ebenfalls mit einem Messer in der Hand.