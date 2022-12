Nach Landtags-Wiederwahl: Eike Holstens neue Rolle in der Opposition

Von: Michael Krüger

Eike Holsten im Landtag von Hannover. © Tobias Koch

Eike Holsten hat zum zweiten Mal das Direktmandat im Landtagswahlkreis gewonnen, trotzdem hat der Rotenburger die Seite gewechselt: Für die CDU hat er nun auf der Oppositionsbank Platz genommen. Mal wieder eine neue Rolle für den 39-jährigen Berufspolitiker.

Rotenburg – Ganz aufgeräumt wirkt der Schreibtisch nicht, dafür sind die Wände im Büro weiter karg, in der Ecke ein Ficus Benjamini. Ein paar Basteleien seiner Kinder vermitteln etwas Gemütlichkeit, aber eigentlich ist das Büro von Eike Holsten in der Kreisgeschäftsstelle der CDU an der Großen Straße in Rotenburg nur Durchgangsstation: Holstens politischer Arbeitsplatz ist irgendwo anders, unterwegs zwischen Hannover und der Heimat, auf Terminen, in Ausschüssen, Sitzungen oder Empfängen.

Bei der Wahl vor zwei Monaten hat der heute 39-Jährige sein Landtagsmandat verteidigt, es geht in die zweite Legislaturperiode für den einstigen Büroleiter von Reinhard Grindel. Dass er das mal war, glich viele Jahre einem politischen Schatten – nach fünf Jahren in Hannover und vielen Jahren Basisarbeit in heimischen Gremien aber hat er sein eigenes politisches Profil entwickelt.

CDU-Fraktion im Landtag ist jetzt deutlich jünger

Und das ist jetzt in der Landeshauptstadt gefragt: In einer deutlich jüngeren Fraktion, fast zur Hälfte mit Landtagsneulingen besetzt, gilt es für die CDU, sich in der Oppositionsführung zu behaupten. Holstens „Vertragsverlängerung“ durch die Wähler, wie er sagt, bleibt ein Auftrag, auch ohne Regierungsbeteiligung: „Das ist vielleicht etwas schwerer, aber nur je nachdem, wie schwer es einem die anderen machen.“

Zur Person Der in Tarmstedt aufgewachsene Eike Holsten ist 39 Jahre alt und lebt mit seiner Frau (Lehrerin) und den drei gemeinsamen Kindern in Rotenburg. Der Politikwissenschaftler war seit 2008 Mitarbeiter in den Abgeordnetenbüros von Reinhard Grindel und Kathrin Rösel. Seit 2017 sitzt er für die CDU im Landtag. Bereits mit 17 war er in die CDU eingetreten, von 2013 bis 2022 war er Vorsitzender des Rotenburger Gemeindeverbands. Seit 2011 sitzt Holsten im Rotenburger Stadtrat, seit 2016 zudem im Kreistag. Dort hat er auch den Vorsitz der Fraktion.

Die „anderen“ sind SPD und Grüne, die in Hannover nun regieren. Sie sprechen „eine andere Klientel“ an, ist Holsten aus der Sicht seines Wahlkreises überzeugt, er sieht einen „Nachteil für den ländlichen Raum“ im Koalitionsvertrag. Als ein Beispiel nennt er Debatten um Veränderungen im ÖPNV: Verkehrswende funktioniere auf dem Land eben ganz anders als in der Stadt. Dass Umwelt- und Landwirtschaftsministerium in Niedersachsen nun in „grüner“ Hand seien, lasse „Landwirte hier nicht Hurra schreien“.

Man versteht sich: Eike Holsten mit dem designierten neuen CDU-Landeschef Sebastian Lechner. © Privat

Aber der Wahlkampf ist beendet. Das weiß auch Holsten, für den es vor dieser zweiten Wahl noch viel knapper war gegen Dirk Gieschen im Rennen um die innerparteiliche Wahlkreiskandidatur als bei der endgültigen Abstimmung mit 725 Stimmen vor Tobias Koch (SPD). Ein tiefer Schluck aus der David-McAllister-Kaffeetasse beim Pressegespräch, dann hakt Holsten dieses Jahr ab, das ja „nicht nur ein gutes“ war. „Ich habe meinen Frieden damit gemacht“, sagt er zur Entwicklung seiner Partei nach der verlorenen Bundestagswahl, seinem harten Wahlkampf.

Ich bin noch nicht in der totalen Oppositionsrolle angekommen.

Auch für alle anderen sei „die Welt eine andere“ geworden. Krieg, Corona, Krise – die Stichworte sind bekannt. „Es ist keins meiner Lieblingsjahre“, blickt Holsten zurück. Vielleicht ist es auch diese Erkenntnis, dass er in Hannover von der Oppositionsbank nun vor allem auf Kooperation setzen möchte. „Ich bin noch nicht in der totalen Oppositionsrolle angekommen.“

Der neuen Regierung müsse man etwas Zeit lassen, um die richtigen Antworten zu finden. Vieles, was derzeit „administriert“ werde, habe zudem die CDU ja noch mit auf den Weg gebracht. Es gehe nicht darum, „fundamental“ Opposition zu betreiben. Diese Zeiten seien vorbei.

Es geht an die Arbeit. Vom Haushaltsausschuss als Teil einer Regierungspartei ist Holsten in den Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung gewechselt. Für die Heimat sei dort natürlich der Blick auf die Entwicklung der Krankenhauslandschaft wichtig, das Diakonieklinikum als größten Arbeitgeber des Landkreises spiele eine immens wichtige Rolle. Neu ist für Holsten in seiner Fortsetzung als Landrattagsabgeordneter auch die Funktion als Vorsitzender – im Unterausschuss „Medien“, für den der ehemalige freie Mitarbeiter der Zevener Zeitung gerade den neuen Rundfunkstaatsvertrag wälzt.

CDU Niedersachsen stellt sich neu auf

Schnell kommt er dabei auf die schwierige Frage der Finanzierung von öffentlichem Rundfunk im Widerspruch zu privaten Medien zu sprechen. Wortkarg aber bleibt er, wenn es um seinen dritten Ausschuss geht: Angelegenheiten des Verfassungsschutzes. „Das ist manchmal schon überraschend, was dort zur Sprache kommt.“ Was jedoch, das kommt nicht einmal am Küchentisch mit Ehefrau Kathrin zur Sprache: geheim.

Eine Rolle, die Holsten gefällt – als derjenige, der auch mal den Ton am Rednerpult im Landtag vorgeben kann. © Privat

Kein Geheimnis ist, dass sich die niedersächsische CDU im Januar neu aufstellen wird. Am 21. Januar soll der neue Fraktionschef Sebastian Lechner Bernd Althusmann als Parteichef beerben. Als Generalsekretär an dessen Seite wird Marco Mohrmann gehandelt, der zweite Landtagsabgeordnete aus dem Landkreis Rotenburg und Vorsitzender der Kreis-CDU. Holsten sieht sich im Team mit Mohrmann, auch agrarpolitischer Sprecher der Fraktion, damit auf einem guten Weg, die Interessen der Heimat in der Landespolitik stark vertreten zu können – selbst wenn die Vernetzung in manches Ministerium aufgrund der parteipolitischen Entwicklung nicht mehr ganz so eng ist. Dass das zuletzt auch Landrat Marco Prietz (CDU) bedauert habe, hält Holsten für völlig in Ordnung: „Auch der Landrat darf doch ein politischer Mensch bleiben.“

Themen als Lokal- und Landespolitiker überschneiden sich teils

Gesundheitspolitik und Fragen der Schadstoffbelastungen an den Gasförderplätzen dürften 2023 die großen Themen sein, die den Landes- und Lokalpolitiker gleichermaßen beschäftigen, sagt Holsten. Politik werde auch nicht am 3. Mai pausieren, da kommt der Landtag zusammen: „Meinen 40. Geburtstag feiere ich im Parlament.“ Eine Party gibt es aber trotzdem, gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Frau mit etwas Verspätung 2023 die Hölzerne Hochzeit. Müsste klappen.

Und die ferne Zukunft? „Ich mache das gerne“, sagt Holsten. Und auch wenn er weiß, wie schnelllebig Politik heute ist und sich Chancen und Möglichkeiten ständig neu ergeben oder zerplatzen, sagt er mit Blick auf die nächste Landtagswahl 2027: „Ich werde gerne wieder kandidieren.“