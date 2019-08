Der Ruf nach Wiederholung

Rotenburg – Als sich am frühen Samstagabend Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) und die beiden „laut & draußen“-Macher Sergej Tschernow sowie Stephan Slomma auf dem Pferdemarkt treffen, ist die Laune bestens. Der Regen hat nachgelassen, und so langsam füllt sich die Innenstadt wieder – für den zweiten Teil dieses Stadtfest-Wochenendes. „Mich macht das wirklich glücklich“, sagt Weber. Aber auch Tschernow und Slomma machen einen überaus zufriedenen Eindruck. Der Freitagabend mit vier Bands und weit mehr als 2 000 Besuchern hat bei ihnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ist Gesprächsthema. Denn schon zur Halbzeit dieses Wochenendes ist er an allen Ecken zu hören – der Ruf nach einer Wiederholung im kommenden Jahr. „Aus der Nummer kommt Ihr nicht mehr raus“, hört Weber immer wieder.

Während sich der Pferdemarkt mehr und mehr mit Menschen füllt, stehen Holmes & Watson auf der großen Bühne. Mit „Boat On The River“ eröffnen sie ihr anderthalbstündiges Programm, das aus Cover-Songs der vergangenen Jahrzehnte besteht und die Gäste in gute Laune versetzt.

Unter ihnen ist auch Patrick Hoste, der Bürgermeister aus Rotenburgs belgischer Partnergemeinde Aalter mit zwei Kollegen aus dem dortigen Rathaus. Sie haben bereits den ganzen Tag mit Weber verbracht und lassen diesen jetzt feiernd ausklingen. In den Gesprächen mit Kantor Simon Schumacher, Hartmut Leefers als Vorsitzender der Kontaktstelle Musik sowie IGS-Schulleiter Sven Thiemer war es um die zusätzliche Belebung der Partnerschaft auf Basis eines musikalischen Projektes vor allem auch für junge Menschen gegangen. Man nutzt das Stadtfest für den Austausch. Und das gilt auch für die vielen Gäste, die an beiden Tagen die Tische belagern, sich treffen und einfach zusammen Spaß haben. So sehr sogar, dass am Ende das georderte Bier für das komplette Wochenende schon am Freitagabend verkauft ist. Die Wirte ordern nach.

Benjamin Roolfs als Leiter des Info-Büros gehört zum Organisationsteam und ist am Sonntag schwer begeistert: „Das alles hat echt Spaß gemacht, und es ist gut gelaufen.“ Einziger Kritikpunkt: „An den Essensständen haben sich vor allem am Freitag zu lange Schlangen gebildet – aber das lag wohl daran, dass niemand mit so vielen Besuchern gerechnet hatte.“ Außerdem hatte die Stadt gehofft, dass deutlich mehr Menschen mit dem Fahrrad kommen.

Unter dem Strich zählt jedoch das Ergebnis. Das war gut. Auch, weil zum Ende am Samstagabend „Das Fiasko“ eine blendende Show auf der Bühne inszeniert. Erst mit dem Regen am späteren Abend leert sich dann der im Vergleich zum Freitag natürlich weniger besuchte Pferdemarkt merklich. Aber dennoch bleiben viele Gäste bis zum Schluss. Gut besucht ist zuvor auch am Nachmittag die große Eröffnungsveranstaltung dieses Sommerfestes mit Spiel und Spaß für die Kinder. Dennoch werfen die Organisatoren immer wieder einen Blick gen Himmel. Aber es bleibt weitgehend trocken. Und so erleben die vielen jungen Besucher in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern ohne Regenschauer einen fröhlichen Nachmittag.

Der Clown Georg legt Stelzen an und erreicht das Areal auf einem selbst konstruierten Hochrad in luftiger Höhe sitzend. Ob auf Stelzen oder später in Normalgröße in der Hocke – schnell findet er den Kontakt zu den Besuchern. Als dann der Liedermacher Christian Hüser die Kinder zum Tanzen und Singen auffordert, kommt so richtig Party-Stimmung auf, die auch die Erwachsenen ansteckt. So singen und tanzen nicht nur die Kinder, sondern auch die Großen stimmen mit ein. Und am Abend machen die dann bei „ihrer“ Musik gut gelaunt weiter.