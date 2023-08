Nach Rotenburg nun Zeven: Selbsthilfegruppe für suchtkranke Frauen.

Von: Andreas Schultz

Marina Hohenkamp gründet die nächste Selbsthilfegruppe für suchterkrankte Frauen. Nach Achim und Rotenburg befindet sich eine weitere Anlaufstelle in Zeven. © Schultz

Marina Hohenkamp leitet als trockene Alkoholikerin die „Amazonen“, eine Selbsthilfegruppe für Frauen in Rotenburg. Nun gründet sie einen Ableger in Zeven.

Marina Hohenkamp läuft Marathon, zumindest im übertragenen Sinne. Mit der Metapher lässt sich das Durchhalten gegen den Suchtdruck gut beschreiben. Als trockene Alkoholikerin leitet sie die „Amazonen“, eine Selbsthilfegruppe für weibliche Suchterkrankte in Rotenburg. Nun gründet sie einen Ableger in Zeven.

Rotenburg/Zeven – „Die Amazonen sind Kämpferinnen“, sagt Marina Hohenkamp. Die 62-Jährige weiß es aus Erfahrung, denn ihr halbes Leben kämpft sie selbst als eine solche mit dem Alkohol. Ihr erster Kontakt mit einer Selbsthilfegruppe sorgt dafür, dass sie ihr Leben umkrempelt. Heute leitet sie selbst die Gruppe „Amazonen“ in Rotenburg. Und am 5. September geht eine weitere Amazonen-Gruppe in Zeven an den Start.

Frauen sollen in geschützter Atmosphäre Gelegenheit haben, offen über ihre Probleme zu sprechen. Nicht selten gehe es in den Runden nämlich auch um sensible Themen wie häusliche Gewalt, um Intimitäten und Emotionales. „Es ist schwer, über so etwas in Gegenwart von Männern zu sprechen“, erklärt Hohenkamp. Viele täten das als weibliche Gefühlsduselei ab, das wiederum sorgt für Hemmschwellen.

Dass sich die Gruppe gezielt an Frauen richtet, hat noch einen weiteren Grund: Die Dunkelziffer bei Suchterkrankungen ist bei ihnen hoch. Die Thematik sei „gesellschaftlich noch nicht so anerkannt“. Weiblicher Drogenmissbrauch ist im Vergleich zum männlichen eher eine Sache des Verborgenen.

Die Stuckenborstelerin spricht aus Erfahrung. „Ich habe immer nur Zuhause getrunken, nie in der Öffentlichkeit.“ Das hänge auch mit den gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen zusammen. „Sie müssen funktionieren, die Kleinen betreuen, nachmittags den Kinderwagen durch die Gegend schieben“, schildert Hohenkamp.

Bei ihr sei es ein schleichender Prozess gewesen: Breit gesellschaftlich akzeptierter Alkoholgenuss wie das erste Glas Sekt während der Konfirmation bildeten den Eingang. „Irgendwann gehört der Alkohol dazu – und irgendwann gehörte der Alkohol zu mir“, sagt die 62-Jährige. Die Regelmäßigkeit führte zu Kontrollverlust und Abhängigkeit. Erst als ihr direktes Umfeld Hohenkamp auf die Begleiterscheinungen des Alkoholkonsums anspricht, ergreift sie Maßnahmen. „1998 war ich das erste Mal in zur Entgiftung. Dann hat sich das stabilisiert, ich war sieben Jahre trocken“, sagt Hohenkamp. „Aber ich wusste auch: Es genügt nur eine Kleinigkeit, dass sich der Schalter wieder umlegt, dass der Tunnelblick einsetzt und es für mich nur noch den Alkohol gibt“, sagt sie zu ihrem Leidensweg. Vier Langzeittherapien hat sie bereits hinter sich. Und trotz all der Leiden sagt Hohenkamp heute: „Ich bin froh über die Erfahrungen. Ohne das Erlebte wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Ich hätte nicht all diese wundervollen Menschen kennengelernt“.

Die Amazonen betrachtet Birgit Flemming als wichtiges Standbein der Suchtselbsthilfe. Auch mit Blick auf den Mischkonsum, den viele Betroffene mitbringen, sei die Gruppe eine große Hilfe, sagt die Leiterin der Rotenburger Suchtberatung. Allgemein steige die Zahl der hilfesuchenden Frauen. Innerhalb dieser Entwicklung gibt es eine weitere Auffälligkeit: „Wir stellen gerade im Bereich von Cannabis und Amphetaminen einen großen Zulauf fest“. Aber auch Suchterkrankte aus anderen Bereichen kommen zu bereits bestehenden Gruppen.

Kämpferinnen gegen die Sucht Frauen, die zu den Zevener Amazonen dazustoßen möchten, können das dienstags in der City-Passage, die Rotenburger Gruppe trifft sich donnerstags in den Räumen der Suchtberatung in der Fußgängerzone. Alle weiteren Informationen hält die ZISS bereit: Die Zentrale Informationsstelle Selbsthilfe an der Großen Straße 28-30 in Rotenburg ist erreichbar unter 04261/8518239 und nimmt Anmeldungen entgegen.

Flemming ist wichtig, zu betonen, dass Sucht nicht einfach Willensschwäche ist, sondern eine Stoffwechselstörung im limbischen System des Gehirns. „Sucht legt sich neurobiologisch fest“ und sei damit eine Krankheit – ähnlich wie bei Diabetes müsse man sich dann auf ein Leben mit dieser Krankheit einstellen.

Spielsüchtige, Medikamentenabhängige – wer Problem mit dem Durchhalten im Marathon gegen jedweden Suchtdruck habe, so die von Flemming verwendete Metapher, der sei bei den Amazonen willkommen. Das Angebot richte sich an alle Altersklassen. Sucht sei ein gesamtgesellschaftliches Problem, betont Hohenkamp, es könne jede treffen, auch Menschen jeden Alters. „Die Jüngste bei uns ist 18“, sagt sie. Und auch die Bildungsfrage sei keine Entscheidende auf den Weg in den Sog, weiß Flemming: „Der Bildungsabschluss schützt vor Sucht nicht“, sagt sie.

Mithilfe der von ihr geleiteten Gruppen will Hohenkamp anderen Frauen helfen, selbstständiger und selbstbestimmter zu werden. Dabei stützen sich die Frauen in der Gruppe gegenseitig, sie geben einander Impulse, besprechen, wo gewünscht, Lösungsansätze. Am Ende stehe im besten Fall die zufriedene Abstinenz.