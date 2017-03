Nach dem Einsatz zur Versammlung

Geehrte, Beförderte, Führungskräfte und Rotenburgs Bürgermeister auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr im Wachgebäude am Mittelweg. - Foto: Goldstein

Rotenburg - Alarm am späten Freitagnachmittag bei der Rotenburger Feuerwache. Es hat einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der Bundesstraße 71 gegeben. Einer der Unfallbeteiligten sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt, hieß es. Für die Mitglieder der Wehr galt es, sich sofort umzuziehen und mit Blaulicht und Martinshorn Richtung Unfallstelle zu fahren, um den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Am gleichen Abend ist für 19.30 Uhr die Jahreshauptversammlung geplant. Daran hat in dem Moment niemand von ihnen auch nur einen Gedanken verschwendet. Es galt jetzt Leben retten. Insgesamt 230 Mal sind die 73 Aktiven der Rotenburger Ortswehr im vergangenen Jahr alarmiert worden. Das erfuhren Mitglieder und Gäste am Abend vom Ortsbrandmeister Heiko Mießner auf der Versammlung.

Diese ging trotz des vorangegangenen Einsatzes pünktlich los. Mit dabei waren unter anderem Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD), Stadtbrandmeister Thorsten Reinsch, Abschnittsleiter Jürgen Runge und Kreisbrandmeister Jürgen Lemmermann. Vom Kleinbrand und Großbrand bis hin zum Flugzeugabsturz – die Feuerwehr war im vergangenen Jahr immer zur Stelle.

In Zeit umgerechnet haben die Retter nahezu 2 662 Stunden ihrer Freizeit aufgewendet, um anderen Menschen zu helfen. Hinzu sind noch die Ausbildungs- und Übungsdienste gekommen. „Die zeitliche Belastung belief sich insgesamt auf mehr als 16 622 Stunden“, zog Mießner ein Fazit. Das seien pro aktives Mitglied im Schnitt 227 Stunden. „Wir haben eine junge Feuerwehr. Das Durchschnittsalter beträgt 33 Jahre. Zum Glück haben wir keine Nachwuchssorgen“, lobte Weber in seinem Grußwort die Nachwuchsarbeit durch die Kinder- und Jugendfeuerwehr. Eine so funktionierende Freiwillige Feuerwehr sei nur mit sehr engagierten Mitgliedern möglich.

Einige von ihnen wurden während der Versammlung befördert oder geehrt: Marcus Hilbers ist ab sofort Oberfeuerwehrmann und Marco Schulz, Andre Hübner sowie Philipp Lins dürfen sich Hauptfeuerwehrmann nennen. Sebastian Nieswandt ist jetzt Hauptlöschmeister und Rene Hübner verrichtet nun als Brandmeister seinen Dienst.

Wolfgang Miessner wurde aus dem aktiven Dienst verabschiedet und bekam für seine Verdienste die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Für ihre Treue erhielten Matthias Harries und Rene Hübner (beide 25 Jahre dabei), Werner Liszkowski (40 Jahre) und Werner Stelljes (70 Jahre) Ehrenurkunden. - go