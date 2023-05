Nach einem Jahr Zwangspause: Waffensens Grundschule ist gerettet

+ © Krüger Es kehrt wieder Leben zurück in die in diesem Schuljahr verwaisten Klassenräume der alten Dorfschule in Waffensen. Zwei Klassen werden hier wieder unterrichtet. © Krüger

Der Einsatz hat sich gelohnt: Eine neue Lehrerin ist gefunden, 33 Kinder können nach den Sommerferien wieder im Ort unterrichtet werden.

Rotenburg – Die Waffensener Grundschule ist gerettet. Die alte Dorfschule kann im kommenden Schuljahr wieder als Außenstelle der Rotenburger Kantor-Helmke-Schule an den Start gehen. 33 Kinder werden in den beiden jahrgangsübergreifenden Klassen erwartet. Die Zwangspause, verursacht durch personelle Engpässe sowie eine zu geringe Schülerzahl, kann damit wie erhofft nach einem Jahr wieder beendet werden.

Die Neue kommt aus Ahausen

Nicole Bacinovic spricht von einem durchaus „schwierigen Unterfangen“. Die 45-Jährige war erst in diesem Schuljahr als Rektorin der Kantor-Helmke-Grundschule eingestiegen, sah sich gleich mit den Problemen konfrontiert. Die Wünsche aller Seiten waren groß, die Erwartungshaltung ebenso. Zumindest war aber klar: Alle haben das gleiche Ziel. Und das ist nun offensichtlich erreicht, denn man habe die vakante Stelle für die Dorfschule mit einer „jungen und qualifizierten Fachkraft“ besetzen können. Diese stamme aus Ahausen, habe gerade ihr Referendariat an einer Rotenburger Grundschule abgeschlossen und freue sich auf die besondere Aufgabe in Waffensen. Mehr will Bacinovic noch nicht verraten: „Das soll sie dann selbst machen.“ Doppelklassen seien jedenfalls auch für Lehrkräfte ein „gewisser Schatz“.

Viel Engagement im Dorf

Klar ist: Waffensen ist etwas anders. Bereits seit 1976 ist die Dorfschule mit über 300-jähriger Geschichte eine Nebenstelle der städtischen Kantor-Helmke-Schule. Schon einmal musste sie schließen, bis 1985 für sieben Jahre. Das sollte nun nicht mehr passieren, deswegen hat sich auch die Dorfgemeinschaft schnell zusammen getan, um Zeichen zu setzen. Ein Arbeitskreis wurde gegründet, der sich um den Erhalt des Gebäudes kümmerte, die Außenanlagen wurden auf Vordermann gebracht. Ortsbürgermeister Henning Poppe (CDU) betonte, man wolle nicht nur Jammern, sondern auch Initiative zeigen. Politisch wurde die Debatte von Poppe in den Stadtrat getragen, dort wie in der Verwaltung unter Führung von Bürgermeister Torsten Oestmann gab es aber nur eine Meinung: Die Schule soll erhalten bleiben.

Selbstkritik an Zusammenarbeit

Zuletzt hatte die Landjugend bei der 72-Stunden-Aktion im Ort für Aufsehen gesorgt. Das Gebäude wurde mehr oder weniger renoviert, neue Regale aufgestellt, eine Leseecke geschaffen. Und nebenbei habe man mehr als 8 000 Euro an Spenden generiert, berichtet Poppe. 90 Prozent derer, die dabei geholfen haben, seien selbst ehemalige Waffensener Grundschüler gewesen. Das verbinde, sei aber zuletzt vielleicht etwas in Vergessenheit geraten, sagt der Ortsbürgermeister selbstkritisch. Man habe eigentlich immer gewusst, welche „Perle“ man mit der Dorfschule vor Ort habe, nur habe es womöglich diesen „heilsamen Schock“ geben müssen, um sich das wieder zu vergegenwärtigen. Die Monate nach der recht kurzfristigen Schließung kurz vor Schulbeginn hätten auch die Kommunikation mit der Kantor-Helmke-Schule wieder auf ein anderes Niveau gehoben. Die „Selbstverständlichkeit“ der eigenen Schule musste wieder mit Leben gefüllt werden. Und so sagt Schulleiterin Nicole Bacinovic heute: „Das Besondere an Waffensen sind das Herz, der Einsatz und das Engagement.“

21 kehren zurück nach Rotenburg

Von den 23 Schülern, die in diesem Jahr zwangsweise in Rotenburg unterrichtet wurden, kehren 21 zurück nach Waffensen – zwei Viertklässler wechseln in eine weiterführende Schule. Dazu gibt es gleich zwölf Einschulungen. „Der Großteil aller Waffensener Schüler will auch in Waffensen zur Schule“, betont Poppe. Mit dem Engagement aller habe man potenziellen Kandidaten wohl auch gezeigt, dass die Dorfschule nicht nur besonders, sondern als Arbeitsort auch attraktiv ist.