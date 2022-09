Nach Dorfwettbewerb, vor Jahrestag: Was macht Mulmshorn?

Von: Judith Tausendfreund

In Mulmshorn ist zuletzt viel bewegt worden. Ob und wie kam sich künftig gemeinsam präsentiert, wird nun diskutiert. © jtb

Für den Regionalentscheid beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat es nicht gereicht. Dennoch ist in Mulmshorn zuletzt viel bewegt worden. Der Ortsrat debattiert, wie es jetzt weitergehen soll.

Mulmshorn – Zwei Filme hat der Ortsrat Mulmshorn in seiner jüngsten Sitzung gezeigt. In den beiden Beiträgen wurden Eindrücke gezeigt, die zusammengetragen worden waren, um sich dem Regionalentscheid im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zu stellen. Gezeigt wurden Eindrücke, die per Drohne gefilmt wurden. Gezeigt wurden aber auch viele Szenen, die den Zusammenhalt von Jung und Alt darstellten.

2021 hatte Mulmshorn den Kreiswettbewerb gewonnen. In diesem Sommer hatte das Dorf sich dann der Kommission vorgestellt, die über den Regionalentscheid zu befinden hat – dies hätte für die Ortschaft die Teilnahme an der nächsten Runde bedeutet. „Doch hier sind wir ausgeschieden“, berichtete Ortsbürgermeister Jens Bartsch (CDU). „Wir haben vieles bewegt, das hat Spaß gemacht. Aber natürlich sind wir jetzt auch etwas enttäuscht“, gab er zu. An welchen Details die Mulmshorner gescheitert sind, sei aktuell noch nicht bekannt, hierzu kämen aber in wenigen Wochen noch weitere Informationen. Nach dieser Einführung debattierte der Ortsrat über die Frage, ob man denn nun beim 47. Kreiswettbewerb erneut in den Ring steigen will. Die Entscheidung hierzu müssten die Beteiligten bis Ende des Monats treffen. Bartsch plädierte für eine Teilnahme.

Ideensammlung bei Bürgerversammlung 2023 wird die Mulmshorn 777 Jahre alt – ein Datum, welches man durchaus feiern könnte. „Wir müssen jetzt mal überlegen, ob wir ein Festkomitee bilden, wo wir feiern wollen und welchen Rahmen das Fest haben könnte“, sprach Ortsbürgermeister Jens Bartsch (CDU) seine Kollegen in der Ortsratssitzung an. Hans Rudolf Wahl wies darauf hin, dass es keinen genauen Gründungsstichtag gebe, aber das nächste Jahr das letzte Jahr wäre, in dem man das Jubiläum noch feiern könnte. Er selber könne einiges zu den historischen Hintergründen referieren, das wäre zum Beispiel für eine Einwohnerversammlung mal ein Thema. Er schlug vor, man könne das Thema auf der nächsten Vorsitzendenrunde konkreter vorstellen. Frank Westermann (CDU) plädierte für eine Feier. „Ich habe da schon einige Ideen, man könnte zum Beispiel ein Theaterstück inszenieren, ich denke eher an ein Festwochenende als an eine Festwoche.“ Der Ortsrat bereitet für Donnerstag, 6. Oktober, ab 19 Uhr eine Bürgerversammlung im Haus der Zukunft vor. Dort soll dann abgefragt werden, wer sich wie an dem Fest beteiligen will.

Nils Bamman (CDU) erinnerte an die Tatsache, dass 2023 der 777. Geburtstag des Orts gefeiert werden soll – und plädierte für eine Pause. Bartsch wiederum schlug vor, man könne die beiden Themen verknüpfen. Anika Peters (WfM) schlug vor, man könne 2023 den Geburtstag feiern und dabei schon Ideen für eine Wettbewerbsteilnahme, dann aber 2024, sammeln. „Ich teile die Sorge, dass wir zu wenig helfende Hände für zu viel Arbeit haben“, äußerte sich Martin Patzwald. „Im Grunde war es ein harter Kern von vier Leuten, die sich engagiert hatten. Daher wäre ich auch dafür, dass wir uns jetzt auf die Feier konzentrieren“, befand Malte Stüring. Nach einigen weiteren Überlegungen beschloss das Gremium, die Entscheidung auf die nächste Sitzung zu vertagen, da man bis dahin die genauere Rückmeldung der Kommission vorliegen habe.

Als nächster Punkt auf der Agenda der Ortsratssitzung stand nun an, sich über die Verwendung des Preisgelds aus dem Kreiswettbewerb zu einigen. 4 500 Euro stehen zur Verfügung. Verschiedene Ideen wurden schon vorab besprochen, im Raum stand ein Dach, welches begrünt werden solle, sowie Schattenschutz am Spielplatz und auch am Backhaus. Nils Bamman hatte sich über einige Preise informiert. Es stellte sich aber heraus, dass schon ein Sonnensegel am Spielplatz 10 000 Euro kosten würde. Frank Westermann (CDU) schlug vor, eigene Gestelle zu verwenden, die man neu bespannen lassen könnte. Andere Ratsmitglieder hatten Bedenken, so vorzugehen. Stephan Lohmann, der als Vertreter der Rotenburger Verwaltung an der Sitzung teilnahm, schlug vor, man solle sich mit dem Bauamt erst abstimmen. „Dort hat man das Thema Beschattung der Spielplätze schon vorgesehen“, wusste er. Daher wurde beschlossen, auch diesen Punkt ohne Entscheidung in die nächste Ratssitzung zu verschieben.