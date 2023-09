Nach der Tat geblitzt: Trio wegen Brandstiftungsserie angeklagt

Von: Wiebke Bruns

Mehrfach hatte es in dem leer stehenden Autohaus in Zeven gebrannt. Eine dieser Brandstiftungen soll auf das Konto des jetzt angeklagten Trios gehen. © Feuerwehr

Sechs Taten werden den Angeklagten der Brandstiftungsserie aus dem Landkreis Rotenburg vorgeworfen. Am Dienstag machte ein Polizist der Ermittlungsgruppe seine Aussage.

Verden/Rotenburg – Wurde ein Blitzerfoto den drei Angeklagten im Brandstifterprozess am Landgericht Verden zum Verhängnis? Am 11. Februar 2023 gegen 23.35 Uhr sollen sie einen VW Multivan auf einem Parkplatz in Heeslingen in Brand gesteckt haben. Ein Polizeikommissar berichtete während des zweiten Verhandlungstags am Dienstag, dass um 23.42 Uhr der 26 Jahre alte Angeklagte circa 850 Meter entfernt von der Brandstelle in seinem Auto geblitzt worden sei.

Auf dem Beifahrersitz habe seine Lebensgefährtin gesessen. Zudem erkennbar, aber nicht identifizierbar sei eine dritte Person auf der Rückbank. Laut Anklage waren alle drei Angeklagten, also auch der 24-Jährige aus Rotenburg und ein 22-Jähriger aus der Gemeinde Scheeßel, an der Tat beteiligt. Gegen die „Verlobte“ des 26-Jährigen wurde daraufhin auch ermittelt. Aus einer früheren Anfrage an die Staatsanwaltschaft Verden ist bekannt, dass das Verfahren gegen die damals 22-Jährige mangels hinreichenden Tatverdacht eingestellt worden sei. „Das stimmt oder so ähnlich“, war aber laut dem Polizeikommissar ihre Reaktion auf die Mitteilung, dass ihr Freund großen Mist gebaut habe.

Nur der 22-Jährige äußert sich zu den Taten

In dem Prozess zu den Vorwürfen geäußert hat sich bislang nur der 22 Jahre alte Angeklagte. Er soll ab der dritten Tat an den Brandstiftungen beteiligt gewesen sein, bestreitet dies aber. Am 14. Februar 2023 wurden alle drei Männer vorläufig festgenommen, kamen aber wieder auf freien Fuß. Seit 3. März sitzen die beiden älteren Angeklagten in Untersuchungshaft.

Rund eine Stunde sagte am Dienstag der Polizeikommissar aus, der zu der Anfang Dezember gegründeten Ermittlungsgruppe „Hohenesch“ gehörte. Vorher sei er schon im November nach einem Brand in Hetzwege mit ersten Ermittlungen befasst gewesen. Es dürfte sich dabei um den Brand diverser Transporter beim Autohaus Brunkhorst handeln, der nicht Teil der Anklage ist.

Diese umfasst sechs Taten. Darunter der Brand in der Nacht zum 3. Dezember 2022 in einem leer stehenden Autohaus in Zeven, den die Tochter von Nachbarn bemerkt habe. Einbruchsspuren habe er nicht feststellen könne, berichtete der Polizeikommissar, aber es gab „mehrere Wege in dieses Objekt“. Neben einem brennenden Renault sei vor Ort eine Brandstelle im Lager festgestellt worden. „Für mich gab es nur eine Ursache: Dass es vorsätzliche entstanden ist“, sagte der Zeuge. Bereits im Oktober 2022 sei draußen ein BMW in Brand gesetzt worden.

Weiter Sitzungstage

Der Eigentümer des Gebäudes, das wegen „Betrug am Bau“ nie fertig geworden sei, konnte zur Höhe des Schadens keine Angaben machen. „Da wird immer mehr kaputt gemacht“, sagte er resignierend vor Gericht.

Befasst hat sich die 2. Große Strafkammer am Ende dieses zweiten Verhandlungstages noch mit einem Brand in der Neujahrsnacht 2023 bei einer Reparaturwerkstatt für Nutzfahrzeuge in Scheeßel-Westeresch. Dort habe ein Wohnmobil in Vollbrand gestanden. „Das konnte man nicht mehr als Wohnmobil erkennen“, berichtete ein weiterer Polizeikommissar im Zeugenstand. Nicht so intensiv hätten ein Lkw und ein Tieflader gebrannt, die daneben abgestellt worden waren. In der Anklageschrift wird der Schaden alleine dieser Tat mit 140.000 Euro beziffert. Der Gesamtschaden aller angeklagten Taten soll laut einer Gerichtssprecherin 778.000 Euro betragen.

Zwei Stunden war die Feuerwehr ab circa fünf Uhr im Einsatz. Laut einem Ortsbrandmeister war der 22 Jahre alte Angeklagte an den Löscharbeiten beteiligt. Als dieser später unter Tatverdacht geraten war, habe dies die Kameraden „sehr bewegt“.

Am 15. September um 9 Uhr soll der Prozess im Verdener Landgericht fortgesetzt werden.