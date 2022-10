Nach dem Wahlsieg: Holsten in Hannover statt auf der Leiter

Von: Guido Menker

Philipp Lennartz nimmt Wahlplakate von Eike Holsten ab. Der ist in Hannover. Es gibt viel zu besprechen. © Guido Menker

Der Wahlkampf war aufreibend, der Wahlsieg knapp: Doch lange Feiern oder Ausruhen ist für Eike Holsten nicht. Der CDU-Politiker muss als Wahlkreisabgeordneter mit der neuen Fraktion Oppositionsarbeit vorbereiten.

Rotenburg – Eigentlich hätte man Eike Holsten am Montag in Rotenburg treffen können, während er selbst auf die Leiter steigt und seine Wahlplakate abnimmt. Doch diesmal wird daraus nichts. Holsten ist schon am frühen Morgen in Hannover. Es gibt viel zu besprechen nach der Schlappe für die CDU bei der Landtagswahl am Sonntag. Zunächst geht’s ums Wundenlecken: „Ist doch klar, wenn man in die Opposition fällt.“

Am Abend steht eine Sitzung des Landesvorstands auf der Tagesordnung. Holsten sitzt mit am Tisch – als Landesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) hat er einen der Plätze. Schon am Dienstag trifft sich dann die neue, verkleinerte Fraktion und wählt ihren Vorstand. Der bisherige Generalsekretär der Landes-CDU, Sebastian Lechner, soll’s machen. Auch Holsten sieht sich – nicht zuletzt durch sein Direktmandat – in der Pflicht: „Es drängt sich auf, dass die jungen Kollegen jetzt mehr Verantwortung übernehmen.“ Das bezieht er auch auf sich – ohne allerdings zu sagen, was er im Auge hat.

Bis um 23 Uhr hat er mit seinen Parteifreunden am Sonntagabend auf das erneute Direktmandat angestoßen. „Ich bin müde“, sagt er im Telefonat am Vormittag danach. Schließlich ist die Anspannung der vergangenen Wochen von ihm abgefallen. „Es war klar, dass es eng wird“, erklärt der 39-Jährige. Mit Blick auf seinen ärgsten Widersacher Tobias Koch (SPD) stellt Holsten allerdings fest: „Wir sind gut miteinander umgegangen.“ Zudem habe er früh – noch bevor die Presse Wind davon bekommen habe – gewusst, dass auch Koch einen zweiten Anlauf nehmen würde. Ähnlich dessen Reaktion am Sonntagabend: Noch bevor auch das Ergebnis des letzten Wahllokales vorlag, rief Koch bei Holsten an, gratulierte ihm zum Sieg. Holsten: „Das ist sehr anständig.“

Holsten ist stolz auf sein Direktmandat. Vor allem, weil ihm dies gelungen war, obwohl sich der Abstand zwischen CDU und SPD gegenüber 2017 noch einmal auf nun rund fünf Prozentpunkte vergrößert hat. „Ein Direktmandat stärkt die Position in der Fraktion.“ Deutlich wird, dass Wahlergebnisse aber nicht nur Einfluss auf das Gefüge einer Fraktion, sondern auch auf die Strukturen Partei haben.

Reinhard Grindel (l.) und Eike Holsten warten am Wahlabend im „1919“ auf die letzten Ergebnisse. © Guido Menker

Und so werden im Gespräch mit dem Rotenburger Christdemokraten Erinnerungen wach an 2017, als die SPD mit Kanzlerkandidat Martin Schulz ihr Desaster erlebte. Lars Klingbeil schaffte es zwar, erneut das Direktmandat zu verteidigen, aber er forderte Konsequenzen und nahm für sich in Anspruch, mehr Verantwortung in der Partei zu übernehmen. Er wurde schließlich Generalsekretär, heute grüßt er als Vorsitzender seiner Partei.

Das lässt sich nicht eins zu eins übertragen, aber: „So ähnlich geht es uns heute auch. Die Führungsriege wird sich verjüngen.“ Und die Jungen hätten sich auch erst einmal getroffen. Holsten gibt sich allerdings eher bescheiden. „In der Ausübung meines Mandats geht es vor allem um die Wahlkreisarbeit – und das wird sich auch jetzt nicht ändern. Ich bin in erster Linie Wahlkreisabgeordneter.“ Dass seine Position nun gestärkt wird, sei „nicht verkehrt, aber Positionen hängen davon nicht ab“.

Rotenburg für Holsten ein „schweres Pflaster“

Die genaue Analyse auch des eigenen Wahlkampfes werde schon sehr bald folgen. Was Philipp Lennartz als Rotenburger Gemeinderverbandsvorsitzenden der CDU schon jetzt auffällt, während er am Montag erste Plakate von den Laternen abnimmt: „Das politische Spektrum ist groß, und die anderen Parteien werben für sich mit Aussagen. Bei Eike Holsten steht nur sein Name drauf.“

Dennoch freut sich Lennartz natürlich für Holsten. Dass es in dessen Heimatstadt nicht zum Sieg gereicht hat, sei nachvollziehbar. Für die CDU sei es in den Städten und bei jüngeren Wählern schwerer. „Als Person hat Eike Holsten alles richtig gemacht. Vielleicht ist es gut, ihn in Zukunft noch mehr in den Vordergrund zu stellen.“ Es gehe um Nähe zum Bürger. Lennartz: „Da müssen wir am Ball bleiben.“ Rotenburg sei aber ein „schweres Pflaster“.

Bestürzt über Ergebnis der AfD

Was Lennartz – wie auch Holsten – nach den Ergebnissen vom Sonntag in der Kreisstadt besonders beschäftigt, ist das Abschneiden der AfD. „Das bestürzt mich, es ist erschreckend. Protest geht anders“, so Lennartz. Doch diese Form des Protests sei nun in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Umso mehr freue sich Lennartz darüber, wie Dirk Gieschen Holsten vor allem in Oyten und Ottersberg beim Wahlkampf unterstützt habe – jener Dirk Gieschen, der bei der Kandidaten-Nominierung nur knapp gegen Holsten verloren hatte.

Aus Sicht des Gemeindeverbandsvorsitzenden müsse die CDU ihre Oppositionsrolle jetzt annehmen und sich darüber neu formieren. So sieht es auch Eike Holsten, für den es in Hannover nun viele Gespräche zu führen gibt. Auch, weil alle wissen: „Wir regieren lieber, das macht mehr Spaß.“ Und damit stehen die Ziele auch schon mal fest.