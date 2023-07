Na dann mal Prost: Getränkelaster verliert großen Teil seiner Ladung

Von: Lars Warnecke

Unmittelbar nach dem Unfall begannen die Aufräumarbeiten. © - Warnecke

Rotenburg - Helle Aufregung herrschte Freitagmittag am Kreisel Hansestraße/Weicheler Damm in Rotenburg: Ein Biertransporter hatte beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr einen erheblichen Teil seiner Ladung verloren, als sich aus noch bisher ungeklärter Ursache sein Kofferauflieger öffnete und dieser seitlich umkippte. Bei dem Unfall landeten rund 20 Paletten mit Bier- und Wasserkisten auf der Fahrbahn, die flüssige Fracht ergoss sich dabei auch in den Seitenraum. Andere Fahrzeuge wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, auch Menschen kamen bei dem Zwischenfall nicht zu Schaden. Die mit den Aufräumarbeiten betraute Straßenmeisterei hatte natürlich gut zu tun – verdursten musste indes keiner unter den Einsatzkräften.