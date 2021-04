Kind in die Wümme geworfen? Mutter wegen Totschlags vor Gericht

Vierjähriger ertrinkt

Blumen und Kerzen standen lange Zeit als Ausdruck der Trauer auf der Amtsbrücke in Rotenburg.

Rotenburg – Gegen die 40 Jahre alte Mutter, die in der Nacht zum 6. November 2020 in Rotenburg ihren vierjährigen Sohn über das Geländer einer Brücke in die Wümme geworfen haben soll, beginnt am kommenden Dienstag, 13. April, der Prozess vor dem Landgericht in Verden. Das Kind ist in der Wümme ertrunken. Der Vorwurf lautet Totschlag.