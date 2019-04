Angelika Rees zeigt Werke ihrer Mutter Traute Bornemann

Rotenburg - Von Michael Krüger. Sie wollte nicht. „Sie war zu bescheiden“, sagt Angelika Rees über ihre Mutter Traute Bornemann. Im vergangenen Jahr wäre sie 100 Jahre alt geworden, doch bis zu ihrem Tod im Jahr 2016 wurden die Werke von Bornemann nie öffentlich ausgestellt. Das hat sich nun geändert. „Ich wollte anlässlich ihres Geburtstages zeigen, dass sie eine gute Künstlerin war“, sagt ihre Tochter. Bis Ende April sind 39 Gemälde und fünf Skulpturen aus Bornemanns Fundus in der Eingangshalle und im alten Foyer des Rotenburger Rathauses zu sehen.

Die Geschichte der 1918 im Dörfchen Inse in Ostpreußen geborenen Traute Selma Hedwig Szeimis ist die einer Frau, die wie viele ihrer Generation unter schwersten Bedingungen aufwuchs, die Flucht und Vertreibung erlebte, die hungerte, früh Mutter wurde und dennoch stets ihren Lebensmut behielt. Philosophie, Kunst und Poesie waren der Antrieb Bornemanns, die es in den Kriegsjahren mit ihren drei Kindern nach Bruchhausen-Vilsen verschlagen hatte und die nach Kriegsende Worpswede und dessen Künstler für sich entdeckte. „Worpswede war ihr Ort der Ruhe und des begierigen Lernens“, sagt Rees, die schon seit Jahrzehnten in Wales lebt. 1951 zog die Familie nach Rotenburg, der Vater arbeitete als Lehrer, Traute Bornemann fing an, Kunst zu studieren. Nachdem ihr Mann gestorben war, wurde sie selbst Lehrerin, unterrichte von 1965 bis zur Pensionierung 1983 an der Stadtschule Kunst und Werken. In der Schule ist noch ein von ihr und Schülern geschaffenes Wandmosaik zu sehen.

Das meiste aber, was Bornemann schuf, behielt sie für sich. Bei den Kindern in der Bretagne oder in Wales genoss sie die Natur, malte nach Auskunft ihrer Tochter vieles von dem, was sie wahrnahm. Dazu töpferte sie, betätigte sich bildhauerisch. Jetzt, nach ihrem Tod, versucht Rees sich einen Überblick über das zu verschaffen, was in der „viel zu kleinen Wohnung für so viel Kunst“ in Rotenburg lagert. Ein Ausschnitt des Schaffens ist im Rathaus zu sehen.

Dass diese fast vergessene Künstlerin überhaupt wiederentdeckt werden kann, ist der ehemaligen Gleichstellungsbeauftragten Brigitte Borchers zu verdanken. Die war auf Bornemann aufmerksam geworden, weil die Büste von Lucia Schäfer am Konzertsaal in der Realschule von ihr stammt – und nach einigen Recherchen entstand der Kontakt zur Tochter.