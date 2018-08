Über das Leben von Willi Sommerfeld: „Er war ein mutiger Mann“

Zahra Palmanak und Heinz Promann haben am Tag der Courage im März an den BBS das Schicksal des Unterstedters Willi Sommerfeld dargestellt. Dienstag wird Palmanak es noch einmal in der Cohn-Scheune vortragen.

Rotenburg - Von Farina Witte. Im März 1939 starb Willi Sommerfeld im Konzentrationslager Sachsenhausen. Dort trug er die Nummer 898 und ein lila Dreieck, denn der Unterstedter wurde aufgrund seiner Religionszugehörigkeit von den Nationalsozialisten verfolgt.

Er war Bibelforscher, ein Zeuge Jehovas. Heinz Promann, Geschichtslehrer an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Rotenburg, hat Sommerfelds Geschichte recherchiert, die ehemalige Schülerin Zahra Palmanak hat sie geordnet und dargestellt. Dienstagabend hält sie einen Vortrag über das Schicksal des Unterstedters in der Rotenburger Cohn-Scheune.

Anfangs war es für die Schülerin nur eine Projektarbeit. Promann hatte den Schülern zwei verschiedene Themen zu regionaler Geschichte angeboten, darunter auch das Leben von Willi Sommerfeld. Promann forschte bereits seit 2015 an diesem Fall. Der Lehrer stand im Kontakt zu Michael Quelle, da er dessen Examensarbeit über die Rotenburger Anstalten zur Zeit des Nationalsozialismus lesen wollte.

Aufgrund einiger Aufzeichnungen von Quelle stieß Promann auf Willi Sommerfeld und seine Lebensgeschichte. Im Verlauf des Jahres machte er sich dann auf die Suche nach mehr Informationen über den Unterstedter. Anlaufstellen waren für ihn unter anderem das Kreisarchiv in Bremervörde und das Staatsarchiv in Stade, sogar das Archiv der Zeugen Jehovas mit Sitz in Selters im Taunus half mit Informationen weiter. Ganz einfach war es allerdings nicht, Originaldokumente zu finden, die mehr über das Schicksal von Willi Sommerfeld verrieten.

Vor Ort wollte er nachforschen

Auch vor Ort wollte er nachforschen. Allerdings hat Sommerfeld heute keine Nachfahren mehr in Unterstedt oder in der Umgebung. Doch die heutige Bewohnerin des früheren Sommerfeld-Hauses konnte Promann mit wichtigen Dokumenten weiterhelfen. Sie fand eine Mappe mit persönlichen Unterlagen von Willi Sommerfeld. Wichtig waren für den Geschichtslehrer dabei vor allem die Verteidigungsargumente, die der Unterstedter aufgelistet hatte. Er hat sich dabei auf Zitate, unter anderem von Adolf Hitler, zum Thema Religionsfreiheit zur Zeit des Nationalsozialismus bezogen. „An diese Dokumente zu kommen, war schon etwas ganz Besonderes“, berichtet Promann.

Palmanak hat sich schließlich für ihre Projektarbeit daran gemacht, das gesammelte Material zu sichten, zu ordnen und aufzuarbeiten. „Eigentlich sollte sie nur eine Präsentation darüber halten“, so der Geschichtslehrer. Doch während die Schülerin sich mit den Unterlagen beschäftigte, merkte sie, dass ihr eine Präsentation nicht genug war. „Ich habe gedacht, die Geschichte kann man so nicht stehen lassen. Willi Sommerfeld war ein mutiger Mann“, findet sie. Deshalb war für sie im vergangenen Jahr klar, dass sie das Schicksal neben einer Präsentation auch mit einem Monolog darstellen möchte. Das tat sie zuerst vor ihren Klassenkameraden, später am Tag der Courage in der Aula der BBS. Die Darbietung, die sie dabei zeigte, wird noch lange im Gedächtnis der Zuschauer bleiben, meint Promann.

Dauerhaftes Gedenken soll möglich werden

Die 19-jährige Palmanak hat mittlerweile ihr Wirtschaftsabitur in der Tasche und wird bald für ihr Studium wegziehen, doch die Geschichte von Willi Sommerfeld weiterzutragen, liegt ihr auch nach der Schulzeit am Herzen. Neben dem heutigen Vortrag wird sie im Januar noch einmal über das Leben von Willi Sommerfeld berichten, dann auch mit ihrer Darbietung, die sie am Tag der Courage gezeigt hat. Außerdem setzen beide sich dafür ein, dass ein dauerhaftes Gedenken möglich wird und sind dazu bereits in Gesprächen mit Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) und Unterstedts Ortsbürgermeister Uwe Lüttjohann (SPD). Denkbar sei eine Gedenktafel auf dem Unterstedter Friedhof.

Dieses Stück regionaler Geschichte aufzuarbeiten, war Promann eine wichtige Angelegenheit. „Grabe, wo du stehst“, meint der Lehrer und verdeutlicht damit, warum seiner Meinung nach Geschichte vor Ort aufgegriffen werden sollte. In Rotenburg geschehe das aber nur wenig.

Wer mehr über das Schicksal des Unterstedters Willi Sommerfeld erfahren möchte, kann sich den Vortrag in der Cohn-Scheune am Dienstagabend ab 20 Uhr anhören. Dort werden noch zwei weitere Schicksale, das von Heinrich Porrath, Gewerkschafter und SPD-Mitglied aus Visselhövede, und das von Oskar Alexander, jüdischer Kaufmannssohn aus Visselhövede, vorgestellt. Mit den beiden Fällen haben sich Hanna Tamke und Almuth Quehl beschäftigt. Der Eintritt kostet drei Euro.