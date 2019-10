„Es muss mal was passieren“

Landwirte aus dem Landkreis beteiligen sich an Protestaktion

+ Die Landwirte aus dem Bereich Rotenburg treffen sich in Unterstedt. Im Minutentakt starten die Trecker von dort in Richtung Verden. Die Frau eines der Teilnehmer hält alles im Bild fest. Fotos: Menker

Rotenburg - Von Guido Menker. „Landwirt – der wichtigste Beruf auf der Erde“ – das steht auf der Kappe, die sich Volker Emshoff auf den Kopf gesetzt hat. „Wir sind stolz auf das, was wir machen – und diesen Stolz wollen wir uns auch erhalten“, sagt der Bauer aus Unterstedt. Er steht mit seinem Trecker auf dem „Waldhof“-Parkplatz und wartet auf die Kollegen. Nach und nach trudeln sie ein – mehr als 30 sind es am Ende, die sich nun im Minutentakt auf den Weg in Richtung Verden machen. Es sind Landwirte aus Unterstedt, aus Rotenburg und aus der Samtgemeinde Bothel, die sich treffen, um sich am bundesweiten Protest unter der Überschrift „Land schafft Verbindung – wir rufen zu Tisch“ zu beteiligen.