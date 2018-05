Mit Muskelkraft und Ehrgeiz für den guten Zweck

Schüler des Rotenburger Ratsgymnasiums drehen 5 422 Runden auf dem Ahe-Sportplatz

+ Trotz der Hitze hatten sich viele Schüler am Lauf beteiligt. - Foto: go

Rotenburg - Die Schülervertretung (SV) im Rotenburger Ratsgymnasium hat in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft „Schule ohne Rassismus“ am Mittwochvormittag einen Sponsorenlauf auf dem Sportplatz in der Ahe durchgeführt. Dabei haben die Schüler der fünften bis elften Jahrgänge Runde um Runde auf der Tartanbahn für einen guten Zweck gedreht: insgesamt 5 422 Mal (1 143 vom fünften Jahrgang) – und das trotz der Hitze. Viele Schüler hatten Sponsoren gefunden, die pro Runde ihres Kandidaten einen vorher ausgehandelten Betrag in die Spendenkasse springen lassen werden. Nutznießer werden der BUND, Wildwasser und Simbav sein. Sie erhalten, nachdem das Geld der Sponsoren eingegangen ist, jeweils eine Finanzspritze aus der Laufaktion. - go