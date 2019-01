Musiker im Wettstreit

56. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Rotenburg

Felix Wolf spielte eine Sonate von James Hook auf Trompete mit Klavierbegleitung.

Rotenburg - Das monatelange Proben und Einstudieren von klassischer Musik hat sich für einige Solisten, Duos und Ensembles aus den Landkreisen Rotenburg, Verden und dem Heidekreis gelohnt. Insgesamt 37 Teilnehmer überzeugten beim 56. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ am Sonnabend in der Rotenburger Kreismusikschule (KMS) durch gute Leistungen. „Vier Teilnehmer oder Teams aus dem Landkreis Rotenburg haben die Qualifikation zum Landesentscheid Ende März in Hannover geschafft“, freute sich der Leiter der gastgebenden Musikschule, Gert Lueken. In seinem Resümee lobte er die guten Leistungen aller Teilnehmer am Wettbewerb.