André Schlüter: Musik ist seine Leidenschaft

André Schlüter verließ vor gut fünfzehn Jahren den Landkreis Rotenburg, um als Handwerker nach Norwegen zu ziehen. Die Leidenschaft für die Musik ließ den 48-Jährigen in der Fremde zu einem angesagten DJ werden.

Rotenburg – Von Ralf G. Poppe. Früher war Schlüter oft in Rotenburg auf Baustellen oder Sportplätzen zugegen. Nun wünscht er sich eine Rückkehr als DJ, wie etwa kürzlich in Bremen. Diesen Auftritt nahm die Rotenburger Kreiszeitung wahr, um mit dem Nebenerwerbs-DJ und hauptberuflichen Handwerker darüber zu diskutieren, wie es sich anfühlt, die Heimat zu verlassen, um in der Fremde sein Glück zu suchen.

Herr Schlüter, Sie sind im Landkreis Rotenburg aufgewachsen. Haben Sie bereits einmal direkt in Rotenburg gearbeitet?

Als DJ habe ich leider bisher nie in Rotenburg gespielt. In meinen Beruf als Dachdecker war ich aber oft dort. Zudem habe ich in der Ahe mehrmals Fußball gespielt. Auch als Betreuer der 2. Herren-Fußball-Mannschaft des TSV Gnarrenburg wahr ich oft vor Ort. Vielleicht passt es ja eines Tages, dass ich in Rotenburg als DJ, oder zu einer Veranstaltung eingeladen werde, damit ich dann mit den Rotenburgern feiern kann.

Gibt es Bezugspunkte zu dem aus Visselhövede stammenden Musiker und DJ Schiller?

Leider konnte ich ihn bisher nicht persönlich kennenlernen. Schiller ist ein super Musiker. Ich höre seine Musik sehr gerne, finde, dass er es verdient hat, so erfolgreich zu sein. Schiller hat sich alles erarbeitet. Er hat seinen eigenen Stil. Er ist einer der besten Produzenten, die wir in Deutschland haben. Hoffentlich habe ich irgendwann einmal die Möglichkeit, ihn zu treffen, um mit ihm über Musik zu sprechen oder einen Song zusammen zu machen.

Vor knapp 15 Jahren haben Sie den Landkreis verlassen, um als Handwerker nach Bergen in Norwegen zu gehen. Warum?

(Schlüter lächelt) Eigentlich wollte ich lediglich einmal ein Jahr im Ausland arbeiten, wollte mehr sehen von der Welt, einfach einmal raus aus Deutschland. Dass es dann Norwegen wurde, war Zufall. Hier in Norwegen habe ich eine Frau kennengelernt, habe hier zwei Kinder. Es ist ein wunderbares Land. Doch ich bin dennoch mehrmals im Jahr in Deutschland bei meinen Freunden zu Besuch. Ich vermisse die Heimat ab und zu.

Sie haben an Depressionen gelitten. Hat die Musik geholfen, darüber hinweg zu kommen?

Depressionen – Eine Krankheit, die es eigentlich nicht geben sollte, weil sie kein Mensch verdient hat. Als ich die Diagnose vor neun Jahren erhielt, habe ich geweint, weil ich nicht mehr konnte. Anfangs dachte ich, dass ich einfach zu viel gearbeitet habe (7,5 Stunden Arbeit, 8 Stunden Musik pro Tag). Dazu kommt, dass ich oft versuche, jedem zu helfen, später jedoch oftmals als „der Dumme“ dastehe. Auch bin ich viel allein, vermisse meine Freunde sehr. Ich kann meine wahren Gefühle jedoch sehr gut verbergen, gute Laune vortäuschen. Meine Kinder sehe ich an jedem zweiten Wochenende. Ansonsten gibt es für mich eigentlich nur Arbeit und Musik. Ich gehe nicht viel aus, denke viel nach. Die Musik hilft mir, die Traurigkeit und die Einsamkeit zu vergessen. Auch der Kontakt zu anderen Produzenten hat mir sehr geholfen. Dennoch leide ich immer noch an Depressionen.

In Bergen wurde ihre musikalische Arbeit professioneller. Zeitweise waren Sie mit sechs Titeln gleichzeitig in den Dance Top 100 vertreten. Warum gelang es ihnen es von dort aus, in die Dance-Charts zu kommen?

Ich produziere seit zwanzig Jahren, habe seit zehn Jahren Songs veröffentlicht. Viele Tracks habe ich wieder gelöscht, weil ich im Nachhinein dachte, sie wären nicht gut genug. Durch intensives Üben konnte ich meine Musik auf ein anderes Level heben. Ich bin jetzt nicht so der Computer-Freak, deswegen ist es viel Arbeit für mich gewesen, mit den Programmen zu arbeiten. Die letzten drei, vier Jahre waren sehr gut für mich und meine Musik. Es hat bereits 2011 angefangen, als ich viel von meiner Musik bei Musik-Worx (größtes Radio- und DJ-Promotionsportal der Welt, Anm. d. Red.) hochgeladen habe und von dort mit einigen Songs in die internationalen Top 50 Charts sowie in viele nationale Top 100 Charts gekommen bin. In Österreich, der Schweiz und in Spanien bin ich sogar auf Platz 1 gelandet. Ich bin auch mit vielen dieser Songs in den Dance 50 Charts in Deutschland und in den Top 100 Dance-Charts in Österreich und der Schweiz gewesen.

Aktuell haben Sie den Song „In Zaire“ von Johnny Wakelin geremixt. Woher nehmen Sie ihre musikalischen Themen, wonach wählen Sie sie aus?

Ich bin ein wenig speziell, was meine Musik angeht. Den ganzen Tag auf der Arbeit als Dachdecker kreisen irgendwelche Melodien in meinem Kopf herum. In meinen eigenen Songs verarbeite ich viel von meinen Gefühlen. Mal bin ich gut gelaunt, dann wieder traurig. Das spiegelt sich sehr oft in meinen Songs wider. So verarbeite ich auch meine Depressionen sehr gut. Musik hilft mir in allen Gefühlslagen. Wenn ich einen Song remixe, dann nehme ich nicht irgendeinen Song, sondern suche mir Titel aus, die ich mag, mit denen ich gute Erinnerungen verbinde. Die Idee, den Song „In Zaire“ zu machen, entstand daraus, weil ich damals, 1974, im Fernsehen den Boxkampf zwischen Ali und Foreman, der in Kinshasa im damaligen Zaire stattfand, gesehen hatte. Ich habe zwei Jahre darum gekämpft, dafür die Erlaubnis vom jetzigen Rechteinhaber zu bekommen, um den Song neu zu machen. Mit Sally Oldfield ist es jetzt so ähnlich. Dennoch war es einfacher. Ich habe Sally einfach angeschrieben, ob ich einen Song von ihr neu auflegen darf. Sie hat ja gesagt, nachdem ich ihr ein paar Songs von mir zugesendet habe, und sie diese für gut befunden hat.

Musik war seit jeher ihr Leben. Sie haben bereits vor dem Auswandern auch als DJ gearbeitet – zum Beispiel im Magic in Kuhstedt. Wann legen Sie einmal wieder im Landkreis Rotenburg auf?

Es sind bereits ein paar Sachen geplant in der Zukunft. Jedoch kann ich derzeit noch nichts Konkretes sagen, weil die Daten noch nicht fixiert sind.