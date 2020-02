60 Minuten zu Gast bei einer Sitzung des Rotenburger Seniorenbeirats

Rotenburg – Es ist bekannt, dass viele ältere Menschen morgens besonders früh aus den Federn kommen. Und daher ist es auch kein Wunder, dass die Sitzung des Rotenburger Seniorenbeirates im Sitzungsraum 4 des Rathauses schon um 9 Uhr beginnt. „Guten Morgen“, sagt Gebhardt Cordes, als auch der letzte der acht Teilnehmer an dem großen Tisch Platz nimmt. Cordes vertritt diesmal die Vorsitzende Gisela Flake. Sie kann nicht dabei sein. Drei weitere Männer und Frauen lassen sich ebenfalls entschuldigen.

„Sind Sie eine junge Seniorin?“ Diese Frage ist an Ellen Keusen gerichtet, die sich aus beruflichen Gründen dazu setzt. Sie arbeitet beim Diakonischen Werk in der Sozialberatung. „Einsamkeit unter Senioren ist ein Thema für uns. Ich habe im Kopf, da was zu machen“, sagt sie. Außerdem will sie mal gucken, was hier im Seniorenbeirat so läuft. „Wir sind immer froh, wenn auch was von außen kommt“, fügt sie hinzu und erinnert an Angebote, die der Einsamkeit entgegenwirken. Der offene Mittagstisch etwa und auch der Frühstückstreff.

Doch jetzt geht es erst einmal um die Regularien. Zunächst die Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung und danach eine weitere Besprechung mit Blick auf den Tag der älteren Generation am 21. März von 14 Uhr an im Eichenhof in Waffensen.

Da gibt es ein Problem: Einer der eingeplanten Musiker hat den Organisatoren eine Absage erteilt. Aber Musik muss sein, und so geht die Suche weiter. „Vielleicht kann Herr Schulte helfen“, sagt eine Dame. Den kennt sie, und den will sie mal fragen. „Gute Idee“, sagt Gebhardt Cordes.

Kurze Wege – da verliere man keine Zeit. Der Kartenvorverkauf – das Ticket kostet neun Euro – soll am 3. und 4. März laufen. Und was die Auswahl des Busses betrifft, „gibt es zurzeit drei Angebote“, sagt Nadine Stegen von der Stadtverwaltung. Sie schreibt mit und hilft auch in dieser Sitzung, damit alles seinen geregelten Gang geht. Das Programm des Tages der älteren Generation nimmt ebenfalls Form an. Die Goldene Brücke ist mit von der Partie, und auch der Sherry-Chor möchte die Teilnehmer unterhalten. Kaffee und Kuchen wird es geben, doch es zeichnet sich an diesem Montagmorgen ab, dass viele der Senioren lieber ein Brot oder Brötchen essen. „Ohh, die mit Käse sind besonders lecker. Vielleicht sollte ich auch mal Diät machen.“ Man gerät ins Schwärmen.

+ Ellen Keusen (r.) besucht den Seniorenbeirat. © Menker

Die Laune ist gut, obwohl es noch so früh ist, aber die Ernsthaftigkeit bleibt nicht auf der Strecke. Zwei Termine gibt Gebhardt Cordes bekannt, zwei Termine, die helfen sollen, damit sich die älteren Menschen im Straßenverkehr vor allem mit dem Fahrrad besser zurechtfinden. Für den 22. April und 13. Mai sind Interessierte jeweils um 10 Uhr eingeladen. Der ADFC übernimmt die Schulung. „Ja, der Manfred Petersen macht das so gut, der hat die Ruhe weg.“ Niemand widerspricht. Daher redet man in dieser Runde noch kurz über den Sommertreff am Grill, der in diesem Jahr für den 25. Juni in Unterstedt vorgesehen ist. Die nächste Fahrt ins Blaue ist erst wieder für 2021 vorgesehen. „Die findet nur alle zwei Jahre statt“, heißt es.

Die Berichte aus den Ausschüssen geben nicht viel her, und so kann Ellen Keusen mitteilen, was sie vor hat und was sie bewegt. Sie berät in vielen sozialen Fragen – persönliche, finanzielle und auch rechtliche Dinge kommen dabei auf den Tisch. Sie plant zurzeit, eine Übersicht zu erarbeiten, die älteren Menschen Hilfestellung gibt, wenn sie sich auf die Suche nach einem Weg aus der Einsamkeit und damit auch nach Angeboten machen möchten. Ein Weg, der oftmals schon aus finanziellen Gründen versperrt sei. „Manche nehmen an Veranstaltungen oder Ausflügen nicht teil, weil das Geld fehlt und sie sich schämen.“ Dabei seien viele der Betroffenen noch fit. Es gebe auch Fälle, in denen jemand gesucht wird, der sie begleitet – beim Einkauf beispielsweise. Oder es geht um Menschen, die keine Angehörigen haben und ihre persönlichen Dinge geregelt wissen möchten. Es kristallisiert sich an diesem Morgen heraus: Vielen Menschen ist gar nicht klar, wer was anbietet in der Kreisstadt, es fehle die Übersicht. Ein Besuch wie der von Ellen Keusen stellt vor diesem Hintergrund einen guten Beitrag im Sinne der von allen Seiten angestrebten Vernetzung dar, weil vielen älteren Menschen der Überblick fehlt.

+ Gebhardt Cordes übernimmt gutgelaunt die Leitung. © Menker

Spannend sei, so Ellen Keusen, auch ein Angebot, wie es der Verein Sozius in Stuhr vorhalte. Es gehe dabei um Hilfsangebote für Senioren gegen ein geringes Entgelt. Zunächst aber sei sie selbst erst einmal dankbar für jeden Hinweis auf Angebote in Rotenburg, die offen sind und den Menschen helfen. Sie selbst bietet eine offene Sprechstunde an – immer dienstags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.

Info zum Seniorenbeirat: Wahl am 27. April

Der Seniorenbeirat ist ein für vier Jahre gewähltes Gremium der Kreisstadt, das sich um die Belange der älteren Menschen kümmert und ihnen eigene Angebote unterbreitet. Der Seniorenbeirat hat zwölf Mitglieder – es waren mal 15. Aber es werde immer schwerer, interessierte Kandidaten für die Mitarbeit zu finden. Die nächste Wahl erfolgt am 27. April im Ratsaal. Das aktive und passive Wahlrecht hat, wer mindestens 58 Jahre alt ist und seit mindestens drei Monaten in Rotenburg gemeldet ist. Vereine, Verbände und Institutionen entsenden Kandidaten, aber es sind auch Einzelbewerbungen möglich, wenn mindestens zehn Unterstützerunterschriften vorgelegt werden können. Der Seniorenbeirat trifft sich sechs Mal im Jahr im Rathaus. Er bietet alle zwei Jahre eine Fahrt ins Blaue, jährlich den Tag der älteren Generationen und einen Treff am Grill.