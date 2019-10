Mulmshorn will neues Bauland kaufen

Jens Bartsch und Andreas Weber bei der Sitzung. Foto: go

Mulmshorn – Der aus unterschiedlichen Gründen von acht auf fünf Mitglieder dezimierte Mulmshorner Ortsrat hatte auf der Versammlung im Hotel „Heidejäger“ eine umfangreiche Tagesordnung. Für die verhinderte Ortsbürgermeisterin Mattina Berg (SPD) führte Jens Bartsch (CDU) durch die Versammlung.

So hatte der Motorsportclub Mulmshorn für das 45. Sandbahnrennen im Juni 2019 einen nachträglichen Antrag auf einen Zuschuss in Höhe von rund 1 100 Euro zum Ausgleich seines Defizits gestellt. Wegen der hochsommerlichen Temperaturen seien nur 350 statt der erwarteten 600 Tickets verkauft worden. „Dadurch konnten die Auslagen nicht ausgeglichen werden“, hieß es seitens des Vereins.

Dieser Antrag fand jedoch wenig Gegenliebe bei den Kommunalpolitikern. Die Bürgervertreter befürchten, dass durch eine Zusage eine Signalwirkung ausgehen könnte. Andere Vereine forderten dann, dass der Ortsrat ihre Veranstaltungsdefizite ebenfalls ausgleicht. Die Vereine würden jedes Jahr finanziell unterstützt. Der MSC könne ebenfalls im Verteilerschlüssel mit aufgenommen werden. Darüber soll bei der nächsten Sitzung entschieden werden. Die Entscheidung wurde einstimmig vertagt.

Mulmshorn blickt in die Zukunft. Um junge Menschen in der Ortschaft zu halten. Das ist aber nur möglich, wenn genügend Bauland für die nachfolgenden Generationen zur Verfügung steht, um ihr eigenes Heim zu bauen. Solch ein Gebiet am Sottrumer Weg haben die Politiker im Fokus.

So sollen zunächst zwei Teilflächen direkt an der Sottrumer Straße mit einer Größe von 4 200 Quadratmetern gekauft werden. Die Kosten in Höhe von 43 000 Euro stünden im Haushalt 2019 zur Verfügung, sagte Bürgermeister Andreas Weber (SPD), der die Grundstücke vorstellte. Zudem sollen im Jahr 2020 weitere rund 23 000 Quadratmeter hinzugekauft werden. Dafür sind 260 000 Euro im Haushalt für das Jahr 2020 notwendig.

Das Zahlenwerk müsse allerdings noch vom Rat der Stadt beschlossen und eventuell durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden, erklärte Weber. Erst danach werde der Kauf wirksam. Der Erwerb der rückwärtigen Flächen sei erforderlich, damit für den Bereich ein Bebauungsplan aufgestellt werden kann. Der Ortsrat stimmte dem Flächenankauf zu. go