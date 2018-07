Müllsünder in Unterstedt

+ Wer hat diesen Müll illegal in der Landschaft entsorgt?

Unterstedt - Einer aufmerksamen Rotenburger Bürgerin sei es zu verdanken, dass wieder einmal eine Müllentsorgung in der freien Landschaft entdeckt wurde. In einem Graben östlich von Unterstedt seien Plastikteile, Holzkisten, Folien und Dosen mit gefährlichem Inhalt gefunden worden, so die Polizei. Die Bürgerin habe den Müll eingesammelt und ihn zunächst mit nach Hause genommen. Die Abfallberatung des Landkreises habe den Müll inzwischen abgeholt. Manfred Radtke, der in der Angelegenheit um Rat gefragt wurde: „Es ist einfach unglaublich, dass Menschen ihren Abfall einfach in die Landschaft kippen. Dass das Material auch für Wildtiere gefährlich werden kann, ist ihnen offensichtlich egal. Es ist zu hoffen, dass der Landkreis den Verursacher ausfindig machen kann.“ Wer zufällig etwas beobachtet hat und Angaben zu den Müllsündern machen kann, sollte sich an die Rotenburger Polizei wenden. Die ist unter 04261 / 9470 zu erreichen. J men