Von der Morsetaste bis hin zum Satellitenfunk

Amateurfunker-Workshop in Rotenburg

+ Hightech beim Workshop: Daniel Wendt-Fröhlich (l.) und André Fuge sitzen an der Satellitenstation „QO-100“. Foto: Go

Rotenburg – Für rund 90 Funkamateure unter anderem aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen, hat sich der Weg in die Rotenburger „Oase“ gelohnt. Sie waren am Samstag angereist, um am Distrikt-Nordsee-Workshop des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) teilzunehmen. „Wir sind zusammengekommen, um bei dieser Weiterbildungsveranstaltung gegenseitig neue Themen vorzustellen und Erfahrungen beim weltweiten Funkbetrieb und dem Selbstbau von Funkanlagen auszutauschen“, erklärte Orga-Leiter und Referent für Aus- und Weiterbildung vom DARC für den Distrikt Nordsee, Daniel Wendt-Fröhlich.