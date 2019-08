Auf dem Moped nach Danzig

Rotenburg/Ahausen – Mehr als 400 lustig winkende Niederländer sind am Dienstagmorgen mit ihren 50-Kubikzentimeter-Leichtmotorrädern durch den Landkreis Rotenburg und mitten durch die Kreisstadt geknattert.

Sie sind Teilnehmer der Moped-Edition des „Carbage Run“. Am Montag waren die Niederländer mit ihren Mopeds zu der insgesamt 1.200 Kilometer langen Tour von Groningen ins polnische Danzig gestartet.

Über Nacht hatten die Fahrer Station auf dem Campingplatz in Oyten gemacht, der nächste Stopp sollte dann am Abend in Perleberg in Sachsen-Anhalt sein. Bisher habe es glücklicherweise noch keinen Unfall gegeben, berichtete Teilnehmer Philip Klijmij bei einem Zwischenstopp in Ahausen. Und damit auch die „Platten” nicht zum Problem werden, hatten sich manche als Reserve gleich einen Reifen um den Hals gehängt – eine Rallye mit Spaßfaktor.

Carbage Run: Mopeds fahren durch Landkreis Rotenburg

Klijmij, 44-jähriger „Zaunmacher” aus Alphen aan den Rijn, ist mit zwei Freunden, einem Manager und einem Unternehmer unterwegs. Hinten auf den kleinen bunten Maschinen hatten die Fahrer Kisten, Zelte, Kochgeschirre und flatternde Fahnen festgemacht. „Das machen wir jedes Jahr einmal. 2016 waren wir in Lyon, 2017 sind wir nach Bratislava gefahren, und in diesem Jahr geht es nach Polen, nach Danzig“, erzählte Klijmij. Für ihn ein neues Abenteuer.

Carbage Run: Von Groningen nach Danzig

„Ich war noch nie in Polen und freue mich schon. Dort machen wir bis Sonntag Pause, unsere Mopeds werden dann in Lkws verladen, und wir fliegen zurück nach Holland.” Warum sie an der Rallye teilnehmen? Darauf hat der 44-Jährige eine einfache Antwort: „Weil es uns Spaß macht, andere Menschen und Länder kennenzulernen.” bn