„Moin, allens kloor?“

Rotenburg - Von Bettina Diercks. „Löpt“ (läuft) hat seit dem Auftritt von Moderator Yared Dibaba am Montag im Wachtelhof große Chancen, bekanntestes Wort der niederdeutschen Sprache bei Nicht-Plattsnackern im Raum Rotenburg zu werden. Der gebürtige Äthiopier erfreute Fachkundige und unterhielt bravourös das gut 200-köpfige Publikum. Der Erlös des Abends geht an die Kinderhilfe Kenia. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Rotenburger „Mistböcken“.

Dibaba steigt typisch norddeutsch in den Abend ein: Nach „Moin“ folgt „geit goot?“ und „allens kloor?“ und pickt sich gleich jemanden aus dem Publikum heraus: „Hast noch nie ‘nen Schwatten seh’n, de platt snackt?“. Schon hat „Sweet charming Dibaba“, der Anglizismen hasst und sich über Klugscheißer lustig macht, alle um den Finger gewickelt.

Er wirkt wie der nette junge Mann von nebenan, mit dem jeder eine Runde schnacken möchte. Heutzutage allerdings gerät das Klönen kürzer, dafür sind Selfies mit dem „Ackerschnacker“ (Handy) oder „Ackerwischer“ (plattdeutsche Spontankreation für Smartphone) gefragt.

Für die Notfallsituation, von den wenigen reinen Hochdeutschen nicht verstanden zu werden, akquiriert Dibaba schnell einen Übersetzer aus dem Publikum. Günter, „ohne H“. Dibaba streicht sich mit der flachen Hand über seine Glatze: „Ik hebb ook keen Hoor.“ Gelächter. „Das Haar habe ich heute zuhause gelassen. Mein Visagist hat gesagt, ein schönes Gesicht braucht Platz.“

Ob „heff“ oder „hebb“ für „habe“, spielt eine untergeordnete Rolle fürs vor allem fachkundige Publikum. „Klookschieter sünd typisch norddeutsch“, weiß Dibaba und lacht. Das tut er gern und viel an diesem Abend: lachen. Über sich selbst und seine Geschichten, die oftmals Beobachtungen aus seinem Alltag entspringen; wie er erzählt. Hinreißend die Geschichte der Frau, die ihm am Bankautomaten vor allen anderen Leute ihre PIN verrät. Weil sie meine, er sei doch der aus dem Fernsehen, sie wisse ja, wo sie ihn finde. „Beim Fernsehen kenne ich viele, nur vertrauen würde ich keinem von denen“, sagt der Moderator und kichert. Er reiste für den NDR um die Welt, und an zum Teil entlegenen Ecken Plattsnacker auftat: Sibirien, Australien, Paraguay.

Dibabas Lieblingsbeispiele der für ihn perfekten Sprache, weil sie schick, aber ohne Umschweife auf den Punkt kommt: „Schietwetter.“ „Stell Dir vor, Julia Torn sagt beim Wetterbericht: ,Und morgen ist Scheißwetter ...“ „Oder auch: Klei mi an’n Mors (für: Du kannst mich mal, Anm. d. Red) oder mien soeten Schietbüdel – Mein kleiner Scheißbeutel“, sagt Dibaba und lacht mindestens genauso wie sein begeistertes Publikum. Dabei ist mit Schietbüdel allerdings eigentlich in den meisten niederdeutschen Regionen eher ein kleiner Scheißer gemeint, ein Windelkind. Dem Unterhaltungswert tut das kein Abbruch.

Der nächste Exkurs stimmt: „Plietsch kommt von politisch“, erklärt Dibaba, der alle Nicht-Plattschnacker auffordert, einfach jeden Tag ein Wort Plattdeutsch zu lernen und nicht bange dabei zu sein. Die Lust auf die Sprache und der Mut zum Sprechen komme dann irgendwann von ganz alleine, weiß der gelernte Kaffee-Experte, der im Oldenburgischen Niederdeutsch und in Bremen Groß- und Außenhandelskaufmann in einer Kaffeerösterei lernte. Weniger verwunderlich findet er selbst, wie er wohl am liebsten das schwarze Heißgetränk zu sich nimmt ... und selten „to go“, „ich komme aus Äthiopien, nicht aus Togo“, scherzt Dibaba.

Der traf in der Wümmestadt auf eine alte Bekannte, im doppelten Sinne: Diakonissin Annemarie Weseloh hatte während ihrer Missionszeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Äthiopien Dibaba in den Armen gewiegt. Sie hält bis heute den Kontakt zu seinen Eltern. Weseloh ist Begründerin des Aids-Projektes „Ossa“ (Organisation for Social Services for Aids) in Nekempte (Äthiopien), das sich der Aufklärung der Bevölkerung über Aids, Versorgung von Aidswaisen sowie der Begleitung Aidskranker und Sterbender verschrieben hat.

Da verwundert nicht, dass der Moderator in der zweiten Hälfte seiner Lesung, die eher eine Unterhaltung war, politisch wurde. Für ihn unverständlich ist, dass Menschen immer nach Begriffen für etwas suchen würden. Flüchtling, Migrant – wieso nicht einfach „Mensch“. Jemand, der eine Zeche in der Kneipe prellt, flüchtet. Ein Mensch, der sich dem Alltag entzieht, indem er andere Klamotten überwirft. Aber jemand, der morgens von Bomben geweckt wird und flieht, nicht. „Das passt nicht, das ist kein Flüchtling. Den haben die verjagt. Nicht der ,Flüchtling’ ist das Problem, sondern der, der das anstellt“, sagte Dibaba und erntete kräftigen Applaus. „Kein Mensch verlässt freiwillig seine Heimat. Wir brauchen mehr Empathie“, sagte der 47-Jährige, der sofort umschwenkte, mit seinem Publikum auf eine friedlichere Weltreise ging und seine bunte Welt ausbreitete. Wie seine Tour nach China zum Beispiel, wo er mit einer Gruppe in ein vietnamesisches Lokal ging, in dem die Bedienung vietnamesisch war und spanische Lieder trällerte. Und dazwischen: Drei Ostfriesen und ein Oromoer (Dibaba), die plattdeutsch sprechen.

Was Dibaba noch als typisch Norddeutschen ausmacht: Döntjes zu erzählen. Besser gesagt: Einen Bären aufzubinden. Und das in so überzeugender Art, dass der Groschen bei manchem erst später fiel. Denn dass seine Muttersprache Oromo dem Plattdeutschen ganz ähnlich ist und Niederdeutsch in seinem Heimattal verbreitet war und in der heimischen Hütte deshalb in dieser Sprache nur geflüstert wurde, ist genauso ein Ammenmärchen wie das, dass sein Großvater in Fischerhemd und Prinz-Heinrich-Mütze in der Hütte saß. Aber ein bildhaft schönes eben.