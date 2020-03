Sie möchten „Danke“ sagen

Rotenburg – Die Holzwerkstatt auf dem Campus Unter-stedt und der Touristikverband Landkreis Rotenburg (Tourow) machen gemeinsame Sache. „Zusammen wollen wir mit den Geflüchteten Holzbänke für den Tourow bauen“, sagt Werner Ruhe, der das Angebot auf dem Campus seit September 2018 leitet. Die Bank-Tisch-Kombinationen stellt der Tourow später an ausgewählten Plätzen auf – allen voran an den Nordpfaden. Damit steigt dann die Zahl der von vielen Wanderern gewünschten Rast- und Ruheplätze.

„Durch die Arbeit mit den Geflüchteten und die vielen Gespräche mit ihnen ist bei mir der Eindruck entstanden, dass bei ihnen eine große Dankbarkeit vorherrscht“, sagt Werner Ruhe. Außerdem bedauerten die Geflüchteten, dass sie keine Möglichkeit haben, diese Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. „Das klingt immer wieder an, wenn wir in der Werkstatt sind“, berichtet Ruhe, der früher als Geschäftsführer der Lebenshilfe Rotenburg-Verden tätig war.

Es stellte sich also die Frage, was sich initiieren lassen kann, um einerseits die Dankbarkeit für die gute Aufnahme in Rotenburg auszudrücken und andererseits den immer noch vorherrschenden Ressentiments gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund entgegenzuwirken. Es sollte um etwas gehen, was der Allgemeinheit zugutekommt. Es gebe nämlich immer noch eine ganze Reihe von Menschen, die der Meinung seien, dass den Geflüchteten einfach ganz viel gegeben werde. Und das koste ja auch eine ganze Menge Geld. Sie seien Nutznießer, die einfach viel bekämen, aber eben nichts zurückgeben. „Das sehen wir natürlich ganz anders“, sagt Martina Hoffstedt, die Ehrenamtskoordinatorin im Diakonissen-Mutterhaus. Auch sie fragte sich daher, wie sich für eine andere Sichtweise auf die Situation der Geflüchteten sorgen lasse. Denn: „Diese Leute haben gar keinen Kontakt mit den Geflüchteten und somit auch keine Erfahrungen, die diese Meinung rechtfertigen lassen“, weiß Hoffstedt. Werner Ruhe erinnert zudem an das Asylrecht der Menschen. Dennoch hätten die Flüchtlinge ein großes Bedürfnis, „Danke“ zu sagen.

Vor diesem Hintergrund passt es ganz gut zusammen, dass sich Martina Hoffstedt und Tourow-Chef Udo Fischer immer wieder im Zug treffen und miteinander ins Gespräch kommen. „Wir müssten mal ein gemeinsames Projekt starten“, hätten sie dabei festgestellt – und genau dazu kommt es jetzt. Am Samstag um 11 Uhr geht es los, dann startet der Bau von Bank-Tisch-Kombinationen. Schon jetzt haben sich sieben Geflüchtete und ein Teilnehmer der Rotenburger Jugendwerkstatt bereit erklärt, mitzuarbeiten. Das berichten die Beteiligten in einem Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung. Neben Fischer, Hoffstedt und Ruhe sitzen Hermann Miesner als einer der in der Flüchtlingsarbeit tätigen Ehrenamtler, Hussein Sleman Khalaf, seine Tochter Hadya Sleman und Fabian Bese mit am Tisch. Bese ist 21 Jahre alt. Als Martina Hoffstedt in der Jugendwerkstatt das geplante Projekt vorstellte, war der junge Mann aus Zeven gleich Feuer und Flamme. Er wollte unbedingt dabei sein. „Ja, ich war total begeistert. Mir geht es dabei vor allem um die Hilfe, die man leisten kann.“ Auch Hussein Sleman Khalaf bringt sich gerne in der Holzwerkstatt ein. Er möchte nicht einfach nur zu Hause rumsitzen und sieht die Möglichkeit, über dieses Projekt mit anderen Menschen in Rotenburg in Kontakt zu kommen. Der Iraker lebt seit zwei Jahren in der Wümmestadt.

Zu Beginn lag der Schwerpunkt der Arbeit in der Holzwerkstatt auf der Vermittlung von Grundkenntnissen. Neben einigen Reparaturarbeiten von Einrichtungsgegenständen ihrer Unterkünfte standen dabei meist ganz praktische Dinge im Vordergrund: Schneidbretter, Garderobenleisten, Schlüsselbretter, Holzkisten, Regale oder auch kleinere Holzspielzeuge. Ruhe: „Innerhalb dieser Zeit haben die Teilnehmer ihre Fähigkeiten entwickeln und ausbauen können.“ Jetzt sei es an der Zeit, diese Kompetenzen für die Fertigung von Gegenständen für den öffentlichen Raum zu nutzen. Martina Hoffstedt hat vorbereitend erfolgreich einen Förderantrag beim Diakonischen Werk gestellt. Und für die ersten vier Sitzgarnituren stellt die Rotenburger Firma Holzbau Behrens das erforderliche Holz sowie Schrauben und Farbe zur Verfügung. Weitere Hilfsangebote kommen auch von vielen anderen Seiten, freut sich Ruhe über die gute Resonanz, die das Projekt erhält, bevor es überhaupt gestartet ist.

Diese Unterstützung ist wichtig, denn der Bedarf an Rastgelegenheiten ist beim Tourow recht groß. Das entnimmt Udo Fischer den Rückmeldungen von Wanderern, die die 24 Nordpfade im Landkreis Rotenburg nutzen. Die Nordpfade, sagt er, hätten sich inzwischen zu einem Verbindungsmotor in der Region entwickelt. Touristisch seien sie von großer Bedeutung, aber auch viele Einheimische sind gerne auf den Wegen unterwegs. Dieser Verbindungsmotor sorgt nur für neue Netzwerke.

Offene Gruppe setzt das Projekt um

Es handelt sich um eine offene Gruppe, die das gemeinsame Projekt der Holzwerkstatt und des Tourow umsetzt. Mitmachen kann also jeder, der Lust dazu hat. Nicht nur Geflüchtete können sich beteiligen. Los geht es am Samstag, 7. März, um 11 Uhr auf dem Campus Unterstedt. Danach geht es immer dienstags von 14 bis 18 Uhr weiter. Zum Auftakt wird auch für eine Stärkung gesorgt sein, kündigt Ehrenamtskoordinatorin Martina Hoffstedt an. Sie ist ebenfalls an diesem Projekt beteiligt und erinnert vor allem immer wieder an die wertvolle Netzwerkarbeit, die so etwas erst möglich macht. Das gilt auch mit Blick auf weitere Unterstützer, die sich einbringen möchten. Rotary lässt zum Beispiel 500 Euro springen, heißt es. men